Kahden naisen kisa puheenjohtajuudesta on keskustalle helpotus, arvioi politiikantutkija

Politiikan tutkija Erkka Railo arvioi, että Annika Saarikon päätös lähteä tavoittelemaan keskustan puheenjohtajuutta tarkoittanee, ettei muita ehdokkaita lähde mukaan.

– Tuskinpa muita ehdokkaita Saarikon ja Katri Kulmunin lisäksi nähdään. Mittausten perusteella kenelläkään muulla ei ole lähimainkaan realistisia mahdollisuuksia kisata puolueen puheenjohtajan salkusta, verkkojulkaisu MustReadin johtava politiikan asiantuntija Erkka Railo sanoo.

Toisaalta se, että keskustan puheenjohtajuudesta on näillä näkymin syyskuun puoluekokouksessa kisaamassa vain kaksi nuorta naista, on puolueen kannalta helpotus.

– Silloin voidaan keskittyä enemmän asiakysymyksiin kuin identiteettipolitiikkaan. Voidaan häivyttää sukupuolien ja sukupolvien vastakkainasettelu pois.

Miehet livistivät kisasta

Keskustalaiset miehet ovat kieltäytyneet tavoittelemasta puheenjohtajuutta yksi toisensa jälkeen. Viimeisimpänä elinkeinoministeri Mika Lintilä, joka kieltäytyi puheenjohtajakisasta sen jälkeen kun Saarikko ilmoitti mukaanlähdöstä.

– Nyt kun selvisi, että kisa tulee, niin en ole itse lähdössä, Mika Lintilä sanoi Ylelle torstaina.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen oli kieltäytynyt tavoittelemasta puheenjohtajuutta jo kesäkuussa. Hän kertoi asiasta blogikirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun).

Heinäkuussa puolestaan valtiovarainministeri Matti Vanhanen ilmoitti, ettei aio tavoitella keskustan puheenjohtajuutta.

Railon mukaan se, että kisa on nyt kahden kauppa, ei välttämättä ole Saarikon kannalta hyvä asia.

– Hänelle olisi varmaan helpotus, jos tulisi lisää ehdokkaita. Nyt on vaara, että puheenjohtajakisasta voi tulla puoluetta repivä.

Hyvät mahdollisuudet valintaan

Erkka Railo pitää Annika Saarikon mahdollisuuksia tulla valituksi keskustan puheenjohtajaksi erinomaisina.

– Ei se mikään läpihuutojuttu ole, mutta hänellä on hyvät mahdollisuudet. Saarikko on hyvä puhumaan ja hän on valovoimainen, karismaattinen esiintyjä.

Railon mielestä Saarikon suurin vahvuus on, että hän on erittäin hyvä viestimään ja tuomaan sanomansa esiin.

– Jos hän ei osaa keskustan viestiä Suomen kansalle ja keskustan omalle väelle kirkastaa, niin sitten sitä ei osaa kukaan.

Annika Saarikko harkitsi puheenjohtajakisaan mukaan lähtemistä pitkään ja hartaasti. Saarikon mukaan yksi painava syy oli puolueen alhaiset kannattajaluvut.

Erkka Railon mukaan on erittäin vaikea arvioida onnistuuko Saarikko siinä, mihin Katri Kulmuni ei pystynyt.

– Hallituksessa olevan suuren puolueen kannatusta on vaikea saada nousuun. Viimeksi siinä on onnistunut kokoomus 1990-luvun lopussa.

Vanhanen saa jatkaa

Torstaisessa tiedotustilaisuudessa Annika Saarikko ilmoitti, että mikäli hänet valitaan keskustan puheenjohtajaksi, Matti Vanhanen saa jatkaa valtiovarainministerinä.

Erkka Railon mielestä asiassa ei ole mitään ihmeellistä, vaikka uusi puheenjohtaja ei ottaisikaan puolueen painavinta salkkua.

– On ihan luontevaa, että näin toimitaan. Ei valtiovarainministeriä voi vaihtaa kuin sukkia parin kuukauden välein. Kyllä sosiaali- ja terveysministerin pesti antaa Saarikolle hyvät edellytykset hoitaa puolueen puheenjohtajan tehtäviä.

