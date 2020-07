Amerikkalaispelaajien tuominen Suomeen oli jenkkifutisjoukkueille tuskien taival: Unettomia öitä, peruttuja lentoja ja loputtomasti paperitöitä

Amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliiga-kauden alku on viivästynyt koronan takia usealla kuukaudella. Joukkueiden kokoaminenkaan ei ole ollut ihan yksinkertaista.

Wasa Royalsin general manager Seppo Evwaraye huokaisee, että on joutunut vastaamaan keskellä yötä puhelimeen, kun Suomeen matkalla ollutta pelaajaa on oltu käännyttämässä Amsterdamista takaisin Yhdysvaltoihin.

– Tiedostimme heti, että yhdysvaltalaispelaajien tänne saaminen on nyt hankalaa. Sen verran on kuitenkin seuralla suhteita rajavartiolaitokseen, että saimme hyvin selvitettyä, mitä kaikkea tarvitaan, että Suomeen pääsy onnistuu, Evwaraye kiittelee.

Evwarayen mukaan kaiken piti olla hyvin yksityiskohtaisesti selvillä ja kirjallisesti sovittua, jotta jokainen vaihe Suomeen saapumisessa saatiin etenemään jouhevasti.

– Kaiken lähtökohta oli negatiivinen koronatesti, jonka pelaajat tekivät USA:ssa. Ilman sitä mikään ei olisi tietenkään onnistunut. Myös työperäinen saapuminen maahan työsopimuksineen ja muine lupa-asioineen piti olla kunnossa, Evwaraye sanoo.

Lentoreitit suurin haaste

Seppo Evwaraye kuvailee, että järjestelyt ovat aiheuttaneet taustajoukoille lisästressiä läpi kesän.

Suurin haaste olivat lentoreitit, koska tilanne eli eri maissa jatkuvasti.

– Sellainen lento, joka toimi vielä eilen, ei välttämättä enää tänään sujunutkaan, vaan matka töppäsi taas jossain vaiheessa. Lentoyhtiöllä on oikeus evätä henkilön pääsy lentokoneeseen, jos on epäilys, ettei häntä vastaanoteta määränpäässä.

Royalsin kokoonpanoon tuli matkan varrella hieman muutoksia, kun alkuperäinen pelinrakentaja ei koronatilanteen vuoksi tullutkaan Suomeen.

– Onhan tässä unettomia öitä ollut järjestellessä joukkueen asiota. On tuskaa olla kolmelta yöllä puhelimessa ja yrittää selvittää asioita ympäri maailmaa, Evwaraye myöntää.

Spencer Cutlan johtaa kaudella 2020 Crocodilesin edustusjoukkuetta pelinrakentajan paikalta. Marko Tuominiemi

"Pienemmällä porukalla matkaan"

Crocodilesin hallituksen puheenjohtaja Jari Jalava sanoo, että ylimääräisiä tunteja pelaajien Suomeen saamiseksi on tehty Seinäjoellakin valtavasti.

– Haasteita on ollut, mutta heidät on saatu maahan, keitä on haluttu. Teimme heti ratkaisun, että ihan kaikkia sopimuspelaajia ei Suomeen tuotukaan, vaan lähdemme pienemmällä porukalla matkaan, Jalava kuvailee koronan sekoittamaa pakkaa.

Pohjois-Amerikasta Los Angelesin suunnalta Crocodilesin paitaan saapui kaksi pelaajaa.

Jalava kehuu asioiden sujuneen hyvin Suomessa, missä esimerkiksi yhteistyö rajavalvonnan kanssa sujui. Yhdysvalloissa lentoyhtiön kanssa tarvittiin enemmän sitkeyttä, kun pelaajia ei meinattu päästää lennoille.

– Molempien kohdalla jouduttiin muutama lento perumaan ja siirtämään lentoja myöhemmäksi, että saimme kaikki paperiasiat kuntoon. Kolmannella yrittämällä lennot saatiin onnistumaan, Jalava kertoo.

Jalava kertoo, että lentoyhtiöt ottivat vielä muutamia tunteja ennen lentoa yhteyttä Suomeen varmistaakseen, että pelaaja todella otetaan vastaan.

Crocodilesin puolesta piti olla kymmenkunta dokumenttia pelaajaa kohden, jotta kaikki lentokentällä sujui suunnitellusti.

– Silti lentoyhtiöt eivät ihan kauhean yhteistyöhalukkaita ole olleet, Jalava summaa tilanteen.

– Se tuntui auttavan, että olimme eri osapuoliin yhteydessä etukäteen. Silloin on myöhäistä, jos vielä lentokentällä tulee vastaan kysymyksiä ja ongelmia.

Kun amerikkalaispelaajat vihdoin saatiin Suomeen, alkoi välittömästi kahden viikon karanteeniaika.

– Ei nyt aivan muovipussiin miehiä heti lentokentällä laitettu, mutta melkein. Kaikki hoidettiin niin, ettei mitään kontaktia toisiin ihmisiin ollut kahteen viikkoon.

"Kun ylipäätään päästään pelaamaan"

Crocodiles pelaa Helsingissä tänään torstaina. Royals lauantaina kotonaan Porvoon Butchersia vastaan.

Koronakeväästä ja poikkeuksellisesta valmistautumisesta huolimatta molemmat joukkueet lähtevät peleihin hyvillä mielin.

– Vaikka valmistautuminen on ollut erikoista, niin kun kausi alkaa, kaikki on samalla viivalla. Hyvillä mielin voidaan lähteä kilpailemaan, joukkue on odottanut tätä kovasti, Jalava hehkuttaa.

Vaasalaisten tavoitteena on pudotuspelit.

– Odotukset kauteen ovat hyvät. Kaikki ovat innoissaan, kun ylipäätään päästään nyt pelaamaan. Odotan hyviä tuloksia, ei ole sellainen kausi edessä, että lähdetään vain sarjapaikasta pelaamaan, Evwaraye sanoo.

