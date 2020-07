Virallinen arvio: Yhdysvaltain talous romahti ennätykselliset 32,9 prosenttia huhti–kesäkuussa

All Over Press

Työttömiksi ilmoittautuneiden määrä on jälleen kääntynyt kasvuun.

Yhdysvaltain talous romahti 32,9 prosenttia toisella vuosineljänneksellä eli huhti–kesäkuussa, liittovaltion hallinto kertoo.

Romahdus on suurin toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Edellinen vuosineljännesennätys on vuodelta 1958, kun talous romahti 10 prosenttia. Bruttokansantuotetta on laskettu vuosineljänneksittäin vuodesta 1947 alkaen.

Talous on kärsinyt ennennäkemättömän paljon koronapandemian ja sen takia määrättyjen kokoontumis- ja liikkumisrajoitusten takia.

Liittovaltio kertoi myös uusista entistä pahemmista työttömyysluvuista. Viime viikolla työttömiksi ilmoittautui noin 1,43 miljoonaa ihmistä.

Synkät työttömyysluvut osoittavat, ettei Yhdysvaltain talous ole päässyt toipumaan. Uusien työttömyysilmoitusten määrä on ylittänyt miljoonan rajan jo 18 perättäisenä viikkona.

Virustapaukset ovat jälleen kääntyneet kasvuun valtaosassa maata, ja useat osavaltiot ovat palauttaneet taloudelle tuhoisia kokoontumis- ja liikkumisrajoituksia.

