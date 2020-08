Espanjassa huolestuttavat talous ja tartunnat – Arki-iltani terassilla auttaa ravintolayrittäjää, mutta samalla saatan edistää viruksen leviämistä

BarcelonaKatson kännykästä kuvia. Viime vuodelta helmikuuhun niissä vilahtelevat lentokentät, uudet kaupungit, hotellihuoneet ja ystävien juhlat.

Maaliskuusta kesäkuuhun lähes kaikissa kuvissa on samat aiheet: koirat, kattoterassi ja oma naama. Muutamia kuvia satunnaisilta juttukeikoilta ja ensimmäinen kuva hengityssuojain kasvoilla. Siinä suojain on väärinpäin.

Kesäkuussa kuvavirta alkaa hiljalleen muuttua, kun poikkeustila Espanjassa päättyy vähän ennen juhannusta ja liikkumisrajoitukset poistetaan.

Kesän kuvissa on ensin turvavälin päästä otettuja poseerauksia, sitten ensimmäisiä terassijuomia. Maskit naamalla tai kaulalla otettuja kuvia ystävien kanssa.

Samaan aikaan kun sosiaalisen elämän vilkastuminen näkyy puhelimeni kuvakansiossa, koronatartunnat alkavat Espanjassa lisääntyä. Ensimmäinen suuri tartuntarypäs tavataan Lleidassa, jossa maataloustyöntekijät, pääasiassa siirtolaiset työskentelevät ahtaissa oloissa.

Alue eristetään, mutta asiantuntijoiden mukaan liian myöhään. Lleidaan joudutaan rakentamaan kenttäsairaala.

Pian tartunnat alkavat levitä vauhdilla myös Barcelonassa ja lähialueilla. Tartuntaryppäitä on koko maassa.

Heinäkuun puolivälissä Katalonian aluejohtaja Quim Torra pyytää ihmisiä pysymään mahdollisimman paljon kotona (siirryt toiseen palveluun).

Sen jälkeen kaupungilla on enemmän ihmisiä kuin viikonloppuna, koska ihmiset pelkäävät uutta karanteenia.

Istun terassilla ja poden syyllisyyttä siitä, etten ole kotona. Ravintoloitsija kertoo arki-iltojen olevan pieni piristys bisnekselle muuten surkeassa tilanteessa.

Teenkö sittenkin oikein?

Sanomalehti El Pais julkaisee artikkelin siitä (siirryt toiseen palveluun), miten virukseen kuolleita on yli puolet enemmän kuin Espanjan terveysministeriön viralliset tilastot kertovat. Pääministeri Pedro Sánchez myöntää, että viralliset tilastot ovat todennäköisesti alakanttiin.

Tartuntaketjujen jäljittämisessä on ongelmia monella itsehallintoalueella.

Kun yökerhot suljetaan, nuorison pussikaljabileet alkavat rannoilla. Yökerhoyrittäjät valittavat tappioista.

Maski on pakollinen ja se hiostaa naamaa.

Nyin hikistä maskia, vaikka niin ei saisi tehdä.

Ulkona on nyt 30 astetta lämpöä ja elokuu on alkanut. Se on espanjalaisten lomakuukausi, mikä tarkoittaa kaupunkien tyhjenemistä ja rantojen täyttymistä.

Yleensä rannoilla kilpaillaan tilasta ulkomaalaisten turistien kanssa, mutta ei tänä vuonna.

Useat maat, kuten Suomi ja Espanjan turismille elintärkeä Britannia, vaativat Espanjasta tulevilta karanteenia. Suomessa kyseessä on suositus, Britanniassa pakko.

Lomakauden kynnyksellä suomalaiset matkanjärjestäjät peruivat matkansa Espanjaan.

Espanjan rannoilla sallittua väkimäärää on rajoitettu pandemian vuoksi. Rannoilla olevissa kylteissä muistutetaan turvaväleistä. Maija Salmi

Seuraan, kun sosiaalisessa mediassa monet Aurinkorannikon suomalaisyrittäjistä kritisoivat suomalaismedian tapaa kirjoittaa virustilanteesta. Aurinkorannikolla ja Espanjan saarilla virustartuntojen määrä on pysynyt alhaisena koko epidemian ajan.

Italialainen kollega kutsuu lomalle kesähuvilalleen Sardiniaan.

Ranska ja monet muut maat kehottavat kansalaisiaan välttämään Kataloniaan matkustamista. Monet katalaanit lähtevät viikonlopuksi kuitenkin Ranskaan, koska pelkäävät rajojen sulkeutuvan.

Katson lentolippuja Sardiniaan ja Mallorcalle. Jälkimmäisessä viettävät kesäänsä myös Espanjan kuninkaalliset, jotka lentävät sinne kierrettyään läpi kaikki itsehallintoalueet pahimmat tartunta-alueet mukaan lukien.

Kilometrin päässä kotoa sijaitsevassa spa-hotellissa hinnat ovat laskeneet puolella. Ehkä sittenkin sinne?

Eniten haluaisin Suomeen, mutta entä jos tartuttaisin viruksen rakkaalle, pian 99-vuotiaalle mummolleni. Tai sairaanhoitajana työskentelevä äitini saisi viruksen, ja se alkaisi levitä sairaalassa. Koronatestitkään eivät välttämättä ole luotettavia, eikä tartunta näy heti.

Milloin ylipäätään näen mummoni?

Karanteenin aikana aloittamani nettishoppailu alkaa näkyä tilini saldossa.

Televisiossa psykologi kertoo monen sortuneen tuhlaamaan karanteenissa. Alennusmyynnit ovat Espanjassa tänä vuonna paremmat kuin vuosikausiin.

Samaan aikaan Espanjan talous syöksyy eniten sitten sisällissodan. Toisella neljänneksellä bruttokansantuote putoaa 18,5 prosenttia, eikä turisteista ole nyt apua. Työpaikkoja on yli miljoona vähemmän. (siirryt toiseen palveluun)

Tartuntojen määrä on kahdeksankertaistunut poikkeustilan päättymisen jälkeen. (siirryt toiseen palveluun) Tehohoitopotilaiden ja kuolemien määrä ei kuitenkaan ole merkittävästi noussut.

El Pais -lehden jutussa neuvotaan välttämään lomailua muiden kuin samassa taloudessa asuvien kanssa. Sitten kerrotaan, miten se tehdään turvallisesti.

Ostan kasveja Barcelonasta pois muuttavilta ulkomaalaisilta Facebookin terassipuutarhuriryhmästä.

Jos sittenkin vietän loman kotona.