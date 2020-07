Herätys: Oireisia käännytetään koronatesteistä, joillain miehillä koronalle herkistävä geenivirhe, ruttotapaukset muistuttavat unohdetusta uhasta

Oireisia käännytetään koronatesteistä

Osa kunnista on jättänyt ulkopaikkakuntalaisia testaamatta. THL:n Mika Salmisen mielestä säästö voi kostautua. Tartuntariski kasvaa, kun oireinen henkilö passitetaan kotipaikkakunnalleen ja yhä useammat voivat altistua koronavirukselle. Riskiä lisää sekin, että henkilö ei oireiden pahentuessa välttämättä enää jaksa mennä testiin. Testiin tulisi päästä kaikkina viikonpäivinä, asuinpaikkakuntaan tai kansalaisuuteen katsomatta.

Suomalaistutkija oli mukana tutkimassa miesten koronalle herkistävää geenivirhettä

Hollannissa on löydetty geenivirhe, joka altistaa joitain nuoria miehiä vakavalle Covid19-taudille. Virhe löytyi X-kromosomin reseptorista nimeltä TLR7. Normaalisti reseptori herättää immuunipuolustuksen toimimaan laukaisemalla interferonien tuotannon. Tutkimukseen osallistunut geneetikko Tuomo Mantere pitää mahdollisena, että löytyy myös muita geenivirheitä, jotka altistavat vakavammille tautimuodoille. Tutkimuksen myötä tiedetään enemmän koronaviruksen toiminnasta ja biologiasta.

Ruttotapaukset muistuttivat meitä uhasta, jonka ehdimme unohtaa

Kiinassa ilmenneet ruttotapaukset muistuttivat maailmaa unohdetusta uhasta. Vaikka rutto ei enää kosketa eurooppalaisia, tavataan sitä yhä Aasiassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja Afrikassa, jossa ruton saastuttamien maiden määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä. Madagaskarin saaren vuosien mittainen yhtäjaksoinen ruttoepidemia on johtanut siihen, että alueelle on kehittynyt antibiooteille vastustuskykyisiä bakteerikantoja. Nykypäivänä rutosta tiedetään onneksi paljon. Tauti on kehno leviäjä, joten maailmanlaajuista pandemiaa ei ehkä tarvitse pelätä.

Viikonloppu alkaa poutaisessa säässä

Sateet vähenevät perjantaina matalapaineen vetäytyessä itään. Aamulla sataa vielä idässä ja joitain kuuroja voi tulla päivän aikana myös lännessä ja päivällä etelärannikolla. Pohjoista kohti virtaa jo viileämpää ilmaa sekä runsaanpaa pilvisyyttä. Suuressa osassa maata perjantai sekä myös lauantai ovat poutaisia ja kesäisen lämpimiä. Aurinkoisinta ja lämpimintä on lännessä, jossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteen paikkeille.

