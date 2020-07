Poliisi sai laajan huumetutkinnan päätökseen Pirkanmaalla: Case Öllöläksi nimetyssä tapauksessa 21 epäiltyä, amfetamiinia yli kolme kiloa

Sisä-Suomen poliisilaitoksen paljastavat rikostorjuntaryhmät ovat saaneet päätökseen esitutkinnan Case Öllölän nimeä kantaneessa huumausainerikoskokonaisuudessa. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että tutkinta aloitettiin maaliskuussa 2020.

Kokonaisuudessa on kirjattu 21 rikosilmoitusta törkeistä ja perusmuotoisista huumausainerikoksista, omaisuusrikoksista ja törkeästä rahanpesusta sekä rekisterimerkintärikoksesta.

Epäiltyjä on kaikkiaan 21. Seitsemän henkilöä on tai on ollut vangittuna, kymmenen pidätettynä ja neljää kuultu niin sanotusti vapaalta.

Poliisin mukana epäillyt ovat levittäneet amfetamiinia, mutta myös 150 kappaletta Subutexia on kaupattu Pirkanmaalle. Levitystoiminnan keskus oli Valkeakoskella.

Ääkkösiä ja öökkösiä

Laajuuden lisäksi kokonaisuudessa hätkähdyttää sen nimi "Case Öllölä". Rikosylikomisario Jari Kinnunen kertoo, että tutkinnalle koitetaan antaa sellainen nimi, joka ei paljasta sen sisällöstä.

– Ajattelin, että näyttää komealta, kun tulee kansainvälisiä tietopyyntöjä, ja on paljon ääkkösiä ja öökkösiä, sanoo Kinnunen.

Esitutkinnan yhteydessä on selvinnyt myös seitsemän varkausjuttua. Osa ostajista on rahoittanut käyttöään omaisuusrikoksilla.

Poliisi on saanut takavarikoiduksi hieman yli 1 300 grammaa amfetamiinia, vähäisiä määriä MDMA:ta, lakkaa sekä marihuanaa.

Esitutkinnan mukaan amfetamiinia on myyty noin 1 800 grammaa. Kokonaismäärä, hieman yli 3 100 grammaa, tarkoittaa noin 15 000 käyttöannosta. Sen katukauppa-arvo on noin 110 000 euroa. Subutexit on myyty 30 euron kappalehintaan.

Syytteennostamisen määräpäivä on 13.8.