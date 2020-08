Laki muuttui: Sadat suomalaiset ovat löytäneet mahdollisuuden kerätä rahaa pienkeräyksellä – Mari Kauppinen halusi auttaa lapsiperheitä

Poliisille on tehty satoja pienkeräysilmoituksia sen jälkeen, kun uusi rahankeräyslaki astui voimaan maaliskuussa. Tarkkoja lukuja ja rahankeruun kohteita ei vielä tiedetä.

– Tilastointia tehdään parhaillaan, kertoo poliisihallituksen arpajaishallinnon ylitarkastaja Emmi Tengman.

Yksi pienkeräyksen järjestäneistä on kuopiolainen Mari Kauppinen, joka pisti keräyksen pystyyn yhdessä miesystävän ja Anne Lappalaisen kanssa.

Kauppinen ja Lappalainen järjestivät lahja- ja tavarakeräyksen vähävaraisille perheille myös viime joulun alla. Keräys oli menestys myös keväällä.

– Korona tuli niin lähelle ihmisiä ja autoimme juuri näitä lähellä asuvia koronan takia tulojaan menettäneitä ihmisiä, Kauppinen kertoo.

Tuotolla perheille jaettiin 20 euron lahjakortteja. Näin pystyttiin auttamaan lähes 400 henkilöä.

Rahaa jäi myös maanantaina 10. elokuuta järjestettävään puuhapäivään Kuopion eläinpuistossa. Päivän kustannuksiin osallistuu myös yksityinen lahjoittaja.

Tapahtuma on perheille maksuton. Eläinpuistoon on edestakainen bussikyyti. Puistossa saa ruokaa ja herkkuja. Luvassa on myös pientä ohjelmaa.

– Monenlaista tekemistä niin, että ei tarvitsisi yhtenä päivänä murehtia riittääkö raha varmasti kaikkeen kivaan, Kauppinen kuvailee.

Keräykseen riittää ilmoitus verkkosivuilla

Pienkeräysilmoituksen voi tehdä poliisin verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun). Kun ilmoitus on saapunut poliisilaitokselle, poliisilla on viisi päivää aikaa käsitellä se. Keräyksen voi aloittaa viiden päivän kuluttua, vaikka ei olisi saanut vielä pienkeräysnumeroa.

– Tämä kannattaa huomioida varsinkin silloin, jos ilmoitus on tehty postin kautta. Viiden vuorokauden käsittelyaika alkaa vasta, kun ilmoitus on tullut perille, Tengman sanoo.

Numero kannattaa kuitenkin lisätä keräysilmoitukseen heti, kun poliisi on antanut sen. Siitä tunnistaa lailliset keräykset

– Numero on merkki siitä, että keräys on viranomaisen tiedossa, ja sitä valvotaan,Tengman neuvoo.

Poliisi tarkastaa kerääjien taustat

Pienkeräysilmoituksen voi tehdä, kun keräyksen järjestää kolme yksityishenkilöä, joiden kotikunta on Suomessa. Henkilöistä kahden on oltava vähintään 15-vuotiaita ja yhden 18-vuotias.

Kerääjä voi olla myös yhdistys. Pienkeräyksen voi järjestää esimerkiksi kansalaistoiminnan tukemiseksi.

Mari Kauppinen harkitsee tekevänsä toisen pienkeräysilmoituksen ennen joulua. Sami Takkinen / Yle

Kaikissa ilmoituksissa poliisi tarkistaa aina ilmoituksen tehneiden henkilöiden taustat.

– Onko henkilö tuomittu esimerkiksi talousrikoksesta tai muista talouteen liittyvistä rikkomuksista, Tengman kertoo.

Rahaa ei saa kerätä kenenkään elinkeinotoiminnan tukemiseen, eikä keräyksellä saa kartuttaa kenenkään varallisuutta. Keräyksen syy ei voi liittyä laittomaan tai esimerkiksi turvallisuutta vaarantavaan toimintaan.

Näillä perusteilla poliisi voi kieltää keräyksen järjestämisen.

Varojen käytöstä raportoidaan poliisille

Sama taho voi järjestää pienkeräyksen kahdesti vuoden aikana. Kerätä voi kolmen kuukauden ajan korkeintaan 10 000 euroa.

– Keräys siis täytyy keskeyttää joko kolmen kuukauden kuluttua tai kun 10 000 euroa tulee täyteen, Tengman kertoo.

Myös keräyksen lopettamisesta tehdään ilmoitus poliisilaitokselle. Varojen käytöstä raportoidaan jälkeenpäin. Tilityksessä pitää kertoa keräyksen tuotto, mitä kuluja siitä on vähennetty ja mihin tarkoitukseen rahat on kerätty.

Sen lisäksi, että uuden lain jälkeen on tehty satoja pienkeräysilmoituksia, on haettu vilkkaasti myös toistaiseksi voimassa olevia keräyslupia. Hakeminen on nyt kevyempää ja lupa on voimassa toistaiseksi.

– Tämän myötä uusia hakemuksia on tullut pienemmiltä yhdistyksiltä, jotka eivät ole järjestäneet aikaisemmin rahankeräystä ollenkaan, Tengman kertoo.

Oletko osallistunut keräykseen tai järjestänyt keräystä? Millaisia kokemuksia sinulla on? Aiheesta voi keskustella 2.8. klo 23 saakka.

Lue lisää:

Uusi rahankeräyslaki astuu voimaan maaliskuussa 2020 – mahdollistaa pienemmät keräykset pelkällä ilmoituksella