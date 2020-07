Suomen uusin vesireitti avautuu maanantaina – Kimolan kanavassa veneilijät kulkevat 70-metristä tunnelia pitkin

Päijänteen ja Kymijoen pohjoisosien välillä avautuu maanantaina uusi veneilyreitti, kun Kimolan kanava avautuu veneilijöille.

Entisen puunuittokanavan kunnostus avaa vesireitin Pyhäjärven ja Päijänteen välille. Noin 5,5 kilometriä pitkä kanava mahdollistaa veneilyn Kouvolasta Pohjois-Savoon Keiteleelle saakka.

Kimolan kanavan rakentaminen aloitettiin kesällä 2018. Konniveden ja Iitin Pyhäjärven välinen Kimolan uittokanava muutettiin veneilykäyttöön sopivaksi, ja kanavan ylittävät sillat uusittiin.

Kunnostuksessa kanavan vanha nippunosturi purettiin, ja sen tilalle rakennettiin 12 metriä korkea, Suomen suurimpiin lukeutuva venesulku. Sulun pudotuskorkeus on samaa luokkaa Saimaan kanavassa sijaitsevan Mälkiän sulun kanssa. Myös Mälkiän sulun pudotuskorkeus on noin 12 metriä, ja se on tällä hetkellä Suomen korkein.

Alun perin kanavan oli tarkoitus avautua jo kesäkuun alussa, mutta avaaminen viivästyi (siirryt toiseen palveluun) teknisten ongelmien takia. Sulkuporteissa huomattiin rakentamisen loppuvaiheessa kohtia, jotka vaativat korjaamista.

Tunneli on maailmanluokan harvinaisuus

Kanavan erikoisuus on venesulun 70 metriä pitkä kalliotunneli, joka on harvinaisuus koko maailman mittakaavassa. Venereittiä varten tunneliosuutta levennettiin ja korotettiin louhimalla sekä lujitettiin. Tunneli sijaitsee nippunosturin alapuolella Pyhäjärven puolella. Sen kautta puut uivat Kymijoen tehtaille 2000-luvun alkuun saakka.

Kimolan kanavan erikoisuus on 70 metriä pitkä veneilytunneli. Pyry Sarkiola / Yle

Alun perin kustannussyistä rakennettu tunneli päätettiin säilyttää paikallisten asukkaiden ja matkailuyrittäjien toiveesta. Tunnelin säilyttäminen tuli myös halvemmaksi kuin sillan rakentaminen sen tilalle.

Kanavaa on toivottu pitkään

Kimolan kanavan kunnostamisesta on keskusteltu 90-luvulta saakka. Kunnolla kanavaa on yritetty saada vesiliikennekäyttöön joidenkin vuosien ajan, mutta hanke on takunnut esimerkiksi byrokratian, lainsäädännön ja rahoitusongelmien vuoksi.

Moni uskoo kanavan tuovan uutta elinvoimaa sen lähikunnille. Kanavan toivotaan luovan uusia työpaikkoja esimerkiksi sen varrelle perustettavien majoitus- ja ravintolapalveluiden myötä.

Päijänteen ja Kymijoen välillä Konnivedestä Pyhäjärveen kulkeva Kimolan kanava on noin 5,5 kilometriä pitkä. Pyry Sarkiola / Yle

Hankkeella on ollut myös vastustajansa. Julkisessa keskustelussa on kritisoitu sekä hankkeen kannattavuutta että hintaa. Hankkeen rakennusluvista on myös valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Oikeus kuitenkin hylkäsi valitukset.

Kimolan kanavan muuttaminen veneilykäyttöön maksoi 20,8 miljoonaa euroa. Valtio maksoi kustannuksista noin kaksi kolmasosaa ja alueen kunnat loput. Valmistuttuaan kanava jää Kouvolan kaupungin omistukseen.

Kanava avataan liikenteelle maanantaina kello 10.

