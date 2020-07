Star Trek -legenda William Shatner maaliskuussa Suomeen

Star Trek -televisiosarjasta tuttu kanadalaisnäyttelijä William Shatner, 89, saapuu maaliskuussa Suomeen. James T. Kirkiä esittävän Shatnerin Live on Stage -tapahtuma järjestetään Helsingin Kulttuuritalolla, kertoo RH-Entertaintment (siirryt toiseen palveluun).

Shatner nähtiin roolissa ensimmäisen kerran vuonna 1966 sarjan saatua ensi-iltansa. Shatner on näytellyt James T. Kirkin roolin kaikissa tv-sarjan jaksoissa sekä seitsemässä Star Trek -elokuvassa.

Kulttuuritalolla katsotaan 25.3. illan aluksi Star Trek II: The Wrath of Khan -elokuva. Sen jälkeen William Shatner kertoo tarinoita yli 50-vuotisen uransa varrelta. Yleisöllä on myös mahdollisuus esittää Shatnerille kysymyksiä.

Kyseessä on Shatnerin ensimmäinen Suomen-vierailu.

