Ravintolan koronatapaus muutti asiakkaiden käytöstä heti – Kotkan Amarillossa muistetaan taas käsihygienia ja turvavälit

Ravintola Amarillo Kotkassa on saanut yhteydenottoja huolestuneilta asiakkailta tällä viikolla paljastuneeseen koronavirustapaukseen liittyen.

– Joitakin yksittäisiä kyselyitä on tullut siitä, onko mahdollista, että on itse altistunut. Olemme ohjanneet heidät viranomaisten puoleen, hotellinjohtaja Olli Järvinen sanoo.

Kotkan Amarillossa viikko sitten perjantaina asioineella henkilöllä varmistui käynnin jälkeen koronavirustartunta. Hän oli ravintolassa 24. heinäkuuta kello 23–01. Ravintolassa oli samaan aikaan noin 200 asiakasta.

Tartunnan saanut henkilö on saattanut myös levittää tartuntaa. Kymen Seudun Osuuskauppa tiedotti tapauksesta keskiviikkona.

Asiakkaiden käytös muuttunut

Hotellinjohtaja Olli Järvisellä ei ole tietoa siitä, onko muilla Amarillossa samaan aikaan käyneistä asiakkaista todettu koronavirusta.

Sote-kuntayhtymä Kymsoten mukaan alueella ei ole maanantain jälkeen todettu uusia koronatartuntoja. Tähän mennessä Kymenlaaksossa on todettu yhteensä 53 koronavirustartuntaa.

Olli Järvisen mukaan Kotkan Amarillon asiakkaan koronatartuntatapaus on jo muuttanut asiakkaiden käytöstä siten, että he pitävät entistä paremmin huolta käsihygieniasta ja turvaväleistä. Tapaus voi näkyä myös ravintolan asiakasmäärissä.

– Tämä varmaan nähdään viikonloppuna. On ymmärrettävää, että omaa asiointia eri paikoissa varmasti miettii tarkemmin. Se on kovin inhimillistä tässä vaiheessa. Tämä on hyvä muistutus siitä, että virus on olemassa ja sitä voi kantaa kuka tahansa eikä se näy ulospäin, kuka sitä kantaa, Järvinen sanoo.

Kesän aikana on monin paikoin ollut nähtävillä, että suomalaisten koronapelko on haihtunut. Samalla myös turvavälit ovat unohtuneet.

