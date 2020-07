12-tie ollut yli kaksi tuntia poikki molempiin suuntiin Nokialla – henkilöauton kuljettaja kuoli onnettomuudessa

12-tiellä eli Turuntiellä sattui perjantaina vakava kuorma-auton ja henkilöauton onnettomuus.

Onnettomuus sattui puoliltapäivin Maatialan liittymästä noin 300 metriä Nokian suuntaan.

Henkilöauton kuljettaja kuoli onnettomuudessa. Matkustajia ei ollut kyydissä.

Kuorma-auton kuljettaja ei loukkaantunut turmassa, mutta kuorma-auto vaurioitui merkittävästi. Henkilöauto tuhoutui.

Henkilöauto oli ajanut Nokian valtatieltä liityntäramppia pitkin Turuntielle, kohti länttä. Liityntäkaistan loppuessa auto ajautui vastaantulevien kaistalle, jossa se törmäsi vastaan tulleen kuorma-auton etuosaan.

Marko Melto / Yle

12-tie on edelleen suljettuna molempiin suuntiin. Paikalla on kiertotie Nokian keskustan kautta. 12-tie on ollut pahasti ruuhkautunut.

Poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa.