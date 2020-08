Testaus ja hygieniaohjeiden noudattaminen ovat nyt todella tärkeitä, painottavat asiantuntijat – tartuntariski kasvaa rajoituksia purettaessa

Kun koronarajoitusten purkaminen Suomessa etenee, ihmisten kohtaamisten määrä kasvaa. Läheisten kontaktien lisääntyessä myös koronatartuntojen riski nousee.

– Ei voida ennustaa, mikä taso tulee olemaan, mutta on todennäköistä, että tartuntojen ryvästymiä tullaan havaitsemaan eri puolilla, epidemiologian professori Pekka Nuorti Tampereen yliopistosta sanoo.

Tartuntariskiin vaikuttaa Nuortin mukaan paljon se, millaisia käytäntöjä paljon ihmisiä kokoavissa tilanteissa on ja kuinka ihmiset niissä käyttäytyvät. Oman tartuntariskin vähentäminen olisi tehtävä ihmisille mahdollisimman helpoksi.

Koronarajoitusten purkaminen eteni elokuun alkaessa. Sisätiloissakin saa taas järjestää yli 500 hengen yleisötilaisuuksia tietyin erityisjärjestelyin. Tilaisuuksissa on pystyttävä muun muassa huolehtimaan tarkasti hygieniasta ja ylläpitämään turvavälejä.

Samaan aikaan päättyi myös laaja etätyön suositus, jonka hallitus antoi keväällä. Jäljellä on enää lähinnä ulkomaanmatkailua koskevia suosituksia. Elokuun puolivälissä kontaktien määrää nostaa lisäksi koulujen alkaminen, ja päiväkodeissakin lasten määrä kasvaa.

Ihmisiä enemmän liikkeellä, varotoimet tärkeitä

Lyhyen ajan sisällä tapahtuu paljon muutoksia. Ihmisiä on pian liikkeellä selvästi enemmän kuin keväällä rajoitustoimien aikana tai kesän lomakaudella, korostaa HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

– On entistä tärkeämpää ymmärtää, että ihmisiä on valtava määrä liikkeellä. Tauti leviää erityisesti hengitysteitse, mutta myös kosketustartuntana, Eeva Ruotsalainen sanoo.

Koronarajoituksia purettaessa jokaisen ihmisen käyttäytymisen merkitys korostuu. Käsienpesu, käsidesin käyttö, yskimishygienia sekä turvavälien ylläpitäminen ovat asiantuntijoiden mukaan nyt todella tärkeitä.

– Ne eivät saa löystyä, Eeva Ruotsalainen painottaa.

Jo lähiviikkoina ihmisiä voi paikoin olla liikkeellä niin paljon, ettei turvavälien ylläpitäminen ole aina mahdollista. Vaikka Suomessa ei ole virallista maskisuositusta, HUSin Eeva Ruotsalainen suosittelee maskin käyttöä joukkoliikennevälineissä ja ruuhkapaikoissa tartuntariskin vähentämiseksi nyt tapahtuvan yhteiskunnan avautumisen ja selvästi lisääntyvän liikkumisen vuoksi. Erityisesti hän pitää sitä tarpeellisena silloin, jos tapausmäärät alkavat jollakin alueella lisääntyä.

Hygieniaohjeistuksen noudattamisen merkitystä korostaa myös Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broas. Olennaista on myös se, että ihmiset hakeutuvat herkästi testeihin ja että he pääsevät niihin. Koronavirukseen sopivissa lievissäkään oireissa ei pidä mennä muiden ihmisten joukkoon.

– Pienissäkin oireissa tulee lähteä testeihin. Jokaisen suomalaisen pitäisi päästä seitsemänä päivänä viikossa lievissäkin oireissa testeihin. Tämä on tehokas tapa saada kiinni tartunnat ja katkaista lisätartuntojen syntyminen, Broas sanoo.

Testaus ja jäljitys avainasemassa

Suomessa varmistettujen koronatapausten määrä on kesällä ollut vähäisempi kuin monissa muissa maissa. Toisaalta Euroopassakin on viime viikkoina nähty esimerkkejä siitä, että tartuntojen määrä voi kääntyä nousuun hyvin nopeasti. Niin on käynyt esimerkiksi Belgiassa.

Tartuntojen rajaamisessa ollaan silti selvästi paremmassa tilanteessa kuin pandemian alkuvaiheessa, korostaa epidemiologian professori Pekka Nuorti.

– Sekä viranomaiset että hoitavat lääkärit ovat oppineet paljon koronaviruksesta. Meidän tartunnanjäljityksemme toimii ja meillä on riittävä testauskapasiteetti eli voidaan reagoida tehokkaammin, Pekka Nuorti toteaa.

Myös Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broas pitää edellytyksiä tartuntojen rajaamiselle hyvinä.

– Suomessa on kaikki eväät siihen, että jos noudatamme matalan kynnyksen testaamista, ihmiset pääsevät testeihin, noudatetaan hygieniaohjeita ja tarvittaessa käytetään suojaimia, voimme rajata aika nopeasti jatkotartuntojen ilmaantumisen, Markku Broas sanoo.

