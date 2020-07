Riitta Kyllösen loma loppui tragediaan, kun tuli turmeli suomussalmelaisen elektroniikkatehtaan – nyt hänellä ei ole työpaikkaa, mihin palata

Tulipalo tuhosi torstaina kolmanneksen tehdashallista Suomussalmella. Yli sadan ihmisen työnäkymä on nyt auki.

Riitta Kyllönen huokaa. Kauppareissulla on juuri juteltu työkaverin kanssa eilisestä tulipalosta, jossa heidän työpaikkansa Kemet Electronics Oy:n teollisuushalli osin tuhoutui. Pääluottamusmiehen kesäloma on loppumassa, mutta tällä hetkellä ei ole työpaikkaa, mihin palata.

Torstaina aamukuudelta syttynyt tehdaspalo vei mennessään suomussalmelaisen perinteikkään työnantajan tuotantotiloista kolmanneksen. Kyseessä on kunnan suurin yksittäinen työnantaja, joka työllistää noin 140 henkilöä. Perjantaina kukaan työntekijöistä ei ole päässyt töihin.

– Jokainen on vähän, että mitä nyt? Pitäisi lomalta palata töihin ja nyt ei voikaan mennä. Tällaisella pienellä paikkakunnalla on vaikea löytää uutta työpaikkaa, jos entiseen ei pääse, Kyllönen kuvailee tuntojaan.

Perjantaina palon sammutuksessa on siirrytty operatiivisesta toiminnasta selvittelyvaiheeseen. Kemet Electronics Oy:n toimitusjohtaja Janne Kinnunen kertoo, että ensimmäisenä tiedotetaan henkilökuntaa.

Sen jälkeen selvitetään, millä aikataululla tuotanto jatkuu.

– Tilanne ei ole katastrofaalinen joka puolella kiinteistöä. Suunnittelemme, miten saadaan tuotanto jatkumaan mahdollisimman nopeasti ja minimoitua tuotantokatkos, Kinnunen sanoo.

10 000 neliön hallista paloi noin 4 000 neliöä. Timo Sihvonen / Yle

Kinnunen kertoo myös parhaillaan selvittävänsä kriisiavun järjestämistä työyhteisölle.

Myös Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön työehtoasiantuntija Ismo Kokko nostaa esille Kemet Electronics Oy:n teollisuushallin tulipalon inhimillisen puolen. Tällaisissa tilanteissa työntekijöillä on usein huoli työpaikkansa tulevaisuudesta.

– Tämä on tragedia kaikille osapuolille. Keskusteluavun tarjoaminen työntekijälle ei ole kaukaa haettua, jos tilanne äityy oikein pahaksi, Kokko sanoo.

Ismo Kokko korostaa myös avoimen tiedotuksen merkitystä. Työntekijöille on kerrottava, mitä tulipalosta seuraa, kuinka pitkäksi aikaa työt keskeytyvät ja kuinka jokaisen tulee toimia.

Henkilöstön keskustelun tuki ja työyhteisön tapaamisen tarve on tullut selväksi myös pääluottamusmies Riitta Kyllöselle.

– Kriisiavulle on tarve. Ehdottomasti pitäisi järjestää yhteinen keskustelutilaisuus lähiaikoina. Vaikka ei lopullista tietoa saakaan, vaikka osviittaa tilanteesta, Kyllönen sanoo.

Tulipalon tai muun työnteon keskeyttävän tapahtuman jälkeiseen aikaan on oma protokollansa. Sitä noudattaa jokainen työnantaja. Työpaikan tulipalon kohdalla työntekijän asema on suojattu työsopimuslaissa. Jos työnteko keskeytyy esimerkiksi tulipalon vuoksi, palkanmaksu on turvattu maksimissaan 14 päiväksi.

Kahden viikon jälkeen on edessä ilmoittautuminen työttömäksi. Sen jälkeen korvauksena on työttömyyspäiväraha.