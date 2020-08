Tavaraliikenteeseen valmistautuva Operail Finland tekee testiajoja rautateillä – aikoo aloittaa liikennöinnin syksyllä

Yhtiö arvioi, että Suomen rautateillä on uudelle raskaan lastin kuljettajalle hyvin tilaa.

Virolaisen rautatieyhtiön tytäryhtiö Operail Finlandin testiajot raiteilla ovat tähän saakka sujuneet odotusten mukaan. Yhtiön on tarkoitus aloittaa tavaraliikenne Suomessa syksyn mittaan.

Yhtiö on hankkinut yhdeksän dieselveturia, joista kahta on testattu raiteilla viime viikolla. Savon radan lisäksi erilaisia koeajoja on tehty Luumäen ja Kouvolan seuduilla sekä Kajaanissa.

Testeissä on selvitetty esimerkiksi vetureiden kaarreajo-ominaisuuksia. Yhtiö jatkaa kalustonsa testaamista raiteilla lähiaikoina.

Yhtiön toimitusjohtaja: Raiteilla hyvin tilaa

Operail Finlandin toimitusjohtaja Ilkka Seppänen on vielä vaitonainen varsinaisen liikennöinnin aloittamisajankohdasta sekä siitä, miten monta asiakasta yhtiö on jo hankkinut.

– Olemme vielä koeajovaiheessa menossa. Tarvitsemme vielä viranomaisten vahvistukset ja todistukset ennen toiminnan aloittamista. Siihen valmistaudutaan mahdollisimman hyvin, ja katsotaan, milloin olemme valmiita. Uskon kuitenkin, että tämän syksyn aikana, sanoo Seppänen.

Seppänen arvioi, että raiteilla on uudelle raskaan lastin kuljettajalle hyvin tilaa. Yhtiö keskittyy aluksi tietyille kuljetusreiteille.

– Aika näyttää, millaista kasvua on mahdollista saavuttaa, toteaa Ilkka Seppänen.

Operail Finland Oy on virolaisen tavarakuljetuksiin erikoistuneen AS Operailin tytäryhtiö.

Lue myös:

Miksi juuri kukaan ei haasta VR:ää tavaraliikenteessä, vaikka kilpailu avautui jo 2007? Nyt virolaisyritys voi muuttaa tilanteen