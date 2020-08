Vuokrattava elokuvateatteri ja porokierros kännykkään – Koronakriisi pakotti matkailualan kosiskelemaan suomalaisia

Pandemia vei ulkomaalaiset turistit ja Lapissa piti miettiä uusia keinoja suomalaisten asiakkaiden houkuttelemiseen. Moni yritys on saanut Business Finlandin koronatukia ideoiden toteuttamiseen.

Moni matkailuyrittäjä etsii kuumeisesti uusia keinoja selviytyäkseen koronakriisistä. Koska ulkomailta ei ole tulossa turisteja entiseen tapaan, matkailualan toimijat yrittävät myydä palvelujaan suomalaisille asiakkaille.

Jaakkolan porotilalla Sodankylän Luostolla tilanne oli keväällä aika epätoivoinen, sanoo yrittäjä Anu Magga. Tilan asiakkaat olivat olleet lähinnä ulkomaalaisia turisteja.

– Toiminta loppui koronan myötä ihan kokonaan, samoin rahavirta eli tulot. Jossain vaiheessa tuntui, että kesä on ihan tyhjä eikä matkailijoita liiku. Kun tajusimme, että kotimaan matkailulle onkin kovaa kysyntää, laitoimme kaiken nopeasti käyntiin.

Yrittäjäpariskunta Jani Jaakkola ja Anu Magga ovat palvelleet ulkomaalaisia turisteja 12 vuotta lähinnä talvisin. Nyt kohteeksi oli otettava kesällä lomailevat suomalaiset.

– Kotimaan asiakkaille ei ole ollut mielenkiintoista eikä helposti ostettavaa tuotetta. Korona pakotti etsimään ratkaisua siihen, Magga kertoo.

Yrittäjä Anu Magga luottaa siihen, että turisteja riittää Luostolla tulevaisuudessakin. Emma Sarsila / Yle

Yrittäjä kehitteli tilalle mobiilisovelluksen. Turisti lataa sen laitteeseensa, maksaa käyttömaksun tilan kahvioon ja voi kiertää tilalla omaan tahtiin kännykkä tai tabletti kädessä. Kun laitteella osoittaa tiettyjä kuvia, pääsee näkemään ja kuulemaan tilan emännän kertomia tarinoita porotilan arjesta ja jopa joikua. Sovellus käyttää hyväksi AR:ää eli lisättyä todellisuutta.

Maggan mukaan kotimaisia asiakkaita onkin riittänyt kesällä. Ulkomaalaisiakin on jonkin verran ollut liikkeellä parin viime viikon aikana.

– Emme me mitään massaryntäystä tosin odottaneetkaan.

Jaakkolan ja Maggan perheyritys Luoston Porosafarit Ky sai sähköisen liiketoiminnan esiselvitykseen 10 000 euron koronatuen ja sovelluksen kehittelemiseen 6200 euron arvoisen innovaatiosetelin Business Finlandilta. Sovelluksen teknisen toteutuksen teki alihankkijayritys.

Revontuliretket vaihtuivat vuokrattavaan elokuvateatteriin

Ulkomaalaisia turisteja palvellut yritys Rovaniemellä käänsi katseen vielä kotimaan markkinoita lähemmäksi, paikallisiin.

Ohjelmapalveluyritys Beyond Arctic Oy on erikoistunut järjestämään valokuvausretkiä revontulten ääreen lähinnä ulkomaalaisille turisteille. Kun bisnes loppui maaliskuun puolivälissä, alettiin synnyttämään uutta liiketoimintakonseptia,toimitusjohtaja Juho Uutela kertoo.

Business Finlandilta heltisi koronatukea vajaat 95 000 euroa.

– Kehitämme tuotteitamme, jotta voisimme tarjota niitä suomalaisille, koska vielä ei ole tietoa, koska kansainvälinen matkailu palaa sille tasolle, että sillä voisi tehdä leipänsä, Uutela toteaa.

Ohjelmapalveluyritys Beyond Arctic Oy:n ulkomaiset asiakkaat katosivat koronapandemian myötä, kertoo toimitusjohtaja Juho Uutela. Sauli Antikainen / Yle

Osa uutta liiketoimintaa on yksityisen elokuvien katselutila, jonka yritys rakensi omilla rahoillaan. Kuru Lounge -nimen saanut tila on ollut vuokralla noin kuukauden ajan. Tarkoitus on myöhemmin markkinoida tilaa myös yritysten käyttöön esimerkiksi etäkoulutusten järjestämiseen.

Uutela myöntää, että suomalaisilta elokuvatilan vuokraajalta ei saa yhtä muhkeaa kassavirtaa kuin revontuliretkelle saapuvalta ulkomaalaiselta.

– Olemme aiemmin keskittyneet aika paljon premium-tasoiseen palveluun ja myyneet tiettyjä palveluja aika paljon kalliimmallakin. Toivotaan, että uusi tuote saa paljon käyttäjiä, jotta voimme jatkaa toiminnassa.

Toimitusjohtajan mukaan ensimmäisen kuukauden aikana vuokrattavaan tilaan on tullut jonkin verran varauksia, vaikka heinäkuu onkin lomakuukausi.

– Parhaat kuukaudet ovat varmaan tulossa syksyllä, kun illat pimenevät ja kelit huononevat.

Safariyritys muuttui korjaamoksi – työntekijöitä ei tarvinnut vähentää

Myös rovaniemeläinen safariyhtiö Unique Creations International Oy siirsi kohderyhmänsä ulkomaalaisturisteista paikallisiin, kun koronakriisi hyökyi päälle. Yhtiö muutti huoltohallinsa korjaamoksi, jonne paikalliset ovat saaneet tuoda omia pienkoneitaan, kuten mönkijöitä, mopoja ja sahoja.

– Alku meni jopa yli odotusten, sillä saimme heti asiakkaiksi taloyhtiöitä ja yksityisiä ihmisiä. Olemme tyytyväisiä, sillä Rovaniemen yksikössä vältyimme lomautuksilta ja irtisanomisilta. Koronatuki maksaa itsensä nopeasti takaisin yhteiskunnalle, Unique Creations International Oy:n toimitusjohtaja Sami Päivike sanoo.

Yrittäjä Sami Päivike (vasemmalla) ja mekaanikko Toni Kantola. Pekka Viinikka / Yle

Yhtiö työllistää Rovaniemellä vakituisesti kolme ihmistä. Sillä on toimintaa myös Kittilän Levillä ja Helsingissä.

Unique Creations International sai koronatukea Business Finlandilta 100 000 euroa. Päivikkeen toinen yritys, Villi Pohjola Oy sai myös 100 000 euroa koronatukea.

– Organisoimme parhaillaan myyntiä ja markkinointia, jotta saisimme verkkokauppaamme kotimaisille asiakkaille soveltuvia tuotteita. Villin Pohjolan projekti on vielä testivaiheessa, mutta eiköhän syksyllä ole jo valmista. IT-puolella nämä asiat kestävät pidempään, Päivike kertoo.

Koronatukia Lappiin yli 26 miljoonaa

Business Finlandin korona-ajan kehittämistukia on jaettu Lappiin yhteensä 26,7 miljoonaa euroa liki 280 yritykselle. Pienimmät tukipotit ovat vajaat 7000 euroa ja suurimmat 110 000 euroa. Koko maahan Business Finlandin koronatukia on jaettu runsaat 821 miljoonaa euroa.

Business Finlandin lisäksi yrityksiä ovat tukeneet ely-keskukset ja Valtiokonttori. Yksinyrittäjät ovat voineet hakea tukea kotikunnaltaan.

Ensi talvi on monelle lappilaiselle matkailusta elävälle yritykselle todellinen koetinkivi, sillä monesta maasta ei pääse välttämättä Suomeen vielä seuraaville lumille - eikä moni välttämättä uskalla aivan heti reissata, vaikka rajoitukset purettaisiinkin.

Lue lisää:

Koronatuen avulla safariyritys muuttuu pienkonekorjaamoksi ja kahvila tuo herkkunsa kauppoihin – 20 lappilaista yritystä sai sata tonnia

Ely-keskusten koronatukea yli 200 lappilaisyritykselle – suurimman potin vei rovaniemeläinen taidekehystämö, joka sai 100 000 euroa