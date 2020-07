Etelä-Euroopassa mitattu hurjia hellelukemia – Ranskassa elohopea kipusi lähes 42 asteeseen, Madridissa maskipakko lämpöaallosta huolimatta

Euroopassa mitattiin eilen paahtavan kuumia lämpötiloja. Luoteis-Ranskassa Saint-Jean-de-Luzissa sijaitsevassa kaupungissa rikottiin paikallinen lämpöennätys, kun elohopea kipusi 41,9:ään celsiusasteeseen.

Ranskassa on kärvistelty kovassa helteessä jo koko viikko.

Myös Espanjan pääkaupungissa Madridissa ylitettiin 40 asteen lukemat torstaina.

Madridissa helteen sietämisen tekee tukalaksi se, että kasvomaskeja on käytettävä kaikkialla julkisilla paikoilla.

– Kuumuus on pakahduttavaa. Lämpöä on yli 40 astetta ja kasvomaskin takia tilanne on sietämätön, sanoo madridilainen Ester Arcones uutistoimisto Reutersille.

Julian Martinez kertoo, että paksun parran kanssa kasvomaskin käyttö on hieman hankalaa, mutta hän ei silti aio riisua suojustaan.

– Olen käyttänyt kasvomaskia niin monta päivää tässä helteessä, joten se ei enää häiritse niin paljon, valtion virkamiehenä työskentelevä Martinez sanoo.

Ana Gonzalezin mukaan silmälasit höyrystyvät kuuman hengitysilman takia.

– Kun muistaa, että kyse on suojatoimista, ongelmat unohtaa. Eikä vaihtoehtoja kasvomaskin käyttämiselle ole, Gonzalez sanoo.

Espanjan meteorologisen viraston mukaan kuuma ilma on peräisin Afrikasta.

Pahimpien helteiden odotetaan väistyvän viikonloppuna Espanjassa ja muilla hellealueilla.

Nainen kasteli kasvonsa vesipisteellä Milanon Piazza della Scalassa 30. heinäkuuta 2020. AOP

Lämpöä riittää myös Italiassa, Sveitsissä ja Kyproksella

Italiassa Roomassa lämpötilan ennustetaan nousevan perjantaina lähelle 39:ää astetta. Paikalliset viranomaiset ovat kehottaneet lapsia ja iäkkäitä pysyttelemään kotonaan päivän kuumimpien tuntien aikana.

Sveitsissä ihmisiä on kehotettu välttämään fyysistä ponnistelua, juomaan paljon vettä ja syömään kylmiä ruokia. Kyproksella lämpötilat nousivat 40 asteen tuntumaan jo maanantaina.

Ateenassa Kreikassa ihmiset ottivat selfietä 34 asteen helteessä suihkulähteen äärellä Syntagman aukiolla 27. heinäkuuta 2020. AOP

Ranskan länsiosassa Biskajanlahden rannikolla Quiberonin kaupungissa paikalliset toivovat jo viileämpiä ilmoja.

– Ne sanovat, että kyse on ilmaston lämpenemisestä, ja että Bretagnesta tulee samanlainen kuin Ranskan rivierasta Cote d’Azurista, Mael Delaunay sanoi uutistoimisto Reutersille.

Helleaalto ulottuu Britannian pohjoisosiin

Kuuma ilmamassa ulottuu Iberian niemimaalta Britanniaan saakka (siirryt toiseen palveluun). Perjantaina Lontoossa lämpötila voi nousta jopa 35 asteen tienoille. Myös Britannian keski-, etelä- ja itäosissa lämpötila nousee 30 asteen tuntumaan.

Helleraja menee rikki myös eri puolilla maan pohjoisosaa. Ihmiset saavat viilentyä vapaasti ulkotiloissa, mutta uusien koronarajoitusten takia eri kotitaloudet eivät saa tavata toisiaan sisätiloissa.

Rajoitukset vaikuttavat yli neljän miljoonan ihmisen elämään. Syynä on piikki koronaviruksen tartuntamäärissä.

Itävallan pääkaupungissa Wienissä mitattiin tiistaina 37.2 asteen lukemat. Pyöräilijä ohitti letkusta tehdyn suihkulähteen Schwarzenbergplatzilla 28. heinäkuuta 2020. AOP

Lue myös:

Maastopalot korventavat taas Portugalia – maan keskiosiin ennustetaan maanantaiksi jopa 38 asteen hellettä

Korona sotki monen eurooppalaisen lomasuunnitelmat – Belgiassa kaikille ei riitä paikkaa edes kotimaan uimarannoilta

Lähteet: Reuters, AFP