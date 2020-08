Suomen uusin vesireitti avautuu lopultakin – seuraa kilometrien mittaisen Kimolan kanavan avautumista Ylen suorassa lähetyksessä

Uusi Kimolan kanava avaa kauan odotetun väylän Kymijoelta Päijänteelle ja aina Keiteleelle asti. Kanava mahdollistaa veneilyn esimerkiksi Jyväskylästä Kouvolaan.

Avautumista odotettu pitkään

Kimolan kanavan rakentaminen aloitettiin kesällä 2018. Rakennustöiden aikana Konniveden ja Iitin Pyhäjärven välinen Kimolan entinen puunuittokanava laajennettiin veneilykäyttöön sopivaksi.

Kimolan kanavan kunnostamisesta on keskusteltu 1990-luvulta saakka. Kanavaa oli yritetty saada vesiliikennekäyttöön vuosien ajan, mutta hanketta vaikeuttivat esimerkiksi erilaiset byrokratia-, lainsäädäntö- ja rahoitusongelmat.

Kimolan kanava sijoittuu Iitin ja Kouvolan alueille. Yle

Kanavan avautumista odotettiin jo kesäkuun alussa. Avaamista jouduttiin kuitenkin lykkäämään teknisten ongelmien takia. Sulkuporteissa huomattiin rakentamisen loppuvaiheessa kohtia, jotka vaativat korjaamista.

– Tämä on ollut mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen hanke myös tekijöilleen. Vaikka kanava on näyttänyt valmiilta jo jonkin aikaa, ei teknisissä testauksissa ole voitu ottaa oikoreittiä. Sulkuporttien toimivuuden varmistaminen vei jonkin verran ennakoitua pidempään, mutta nyt odotus palkitaan, kun uusi vesireitti otetaan käyttöön, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Harri Liikanen.

Elinvoimaa lähikunnille

Kanavan uskotaan tuovan myös uutta elinvoimaa sen lähikunnille Kouvolalle, Iitille sekä Heinolalle.

Alueelle on perustettu kesällä jo esimerkiksi konttikahvila. Vesireitin varrelle, kanavalta kohti Voikkaata, suunnitellaan perustettavan seuraavaksi kesäksi 2021 eri yritysten palveluja.

Päijänteen ja Kymijoen välillä Konnivedestä Pyhäjärveen kulkeva Kimolan kanava on noin 5,5 kilometriä pitkä. Pyry Sarkiola / Yle

Sululta on matkaa Iitin Vuolenkosken vierasvenesatamaan maantietä pitkin noin 6 kilometriä. Kioskirantaan on perustettu muun muassa uusi kahvila-ravintola ja lisäksi Vuolenkoskelle rakennetaan kyläkeskusta, jonka on määrä valmistua ensi vuonna.

Uusia veneilymahdollisuuksia

Kimolan kanavan erikoisuus on 70-metrinen veneilytunneli, joka on ainoa laatuaan Suomessa, ja harvinainen myös koko maailmassa. Myös kanavan sulutuskorkeus, 12 metriä, on poikkeuksellisen korkea. Kanavan sulkua pääsee katselemaan myös näköalatasanteelta.

– Onhan kanava jo itsessään hieno nähtävyys jylhine maastoineen. Sinne voi tulla pistäytymään, ja samalla käydä vaikkapa läheisellä luontopolulla, toteaa Kouvolan kaupungin rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg.

Kimolan kanavayhteys ja läheisten satamien kehittäminen lisäävät Heinola–Iitti–Kouvola-alueen veneilymahdollisuuksia sekä kytkevät seudun vesistöt keskiseen Järvi-Suomeen.

Kimolan kanavan erikoisuus on 70 metriä pitkä veneilytunneli. Pyry Sarkiola / Yle

Esimerkiksi M/S Pyhäjärvi aloittaa reittiliikenteen kanavalla. Reitille on suunnitteilla myös useita tilausajoristeilyjä.

Kimolan kanavan muuttaminen veneilykäyttöön maksoi 20,8 miljoonaa euroa. Valtio maksoi kustannuksista noin kaksi kolmasosaa ja alueen kunnat loput. Valmistuttuaan kanava jää Kouvolan kaupungin omistukseen.

