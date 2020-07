Taas uusi hotelli Helsinkiin, tällä kertaa Kruununhaan vanhoihin arvotaloihin

Rakennuksissa on aikaisemmin ollut muun muassa maa- ja metsätalousministeriön toimisto.

Helsingin Kruununhaassa Mariankadulla ja Liisankadulla sijaitsevaan neljään rakennukseen tulee uusi hotelli. Myös asuntotuotantoa selvitetään.

Kiinteistösijoitusyhtiö Samla Capital on ostanut neljä historiallisesti arvokasta kiinteistöä ICON Corporation Oy:n konkurssipesältä 15 miljoonalla eurolla. Kolme rakennusta neljästä uudistetaan hotelliksi oheispalveluineen.

Neljäs rakennus osoitteessa Liisankatu 8A saneerataan joko asumis- tai hotellikäyttöön riippuen syksyn aikana käytävistä tarkentavista neuvotteluista hotellioperaattoreiden kanssa.

Korttelinkokonaisuus on valmistunut vuonna 1885. Siellä on aiemmin sijainnut muun muassa upseerien asuinrakennuksia sekä maa- ja metsätalousministeriön toimisto. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti Evert E. Lagerspetz.

Rakentaminen voisi alustavan suunnitelman mukaan alkaa ensi vuonna, kertoo kiinteistösijoitusyhtiö tiedotteessaan.