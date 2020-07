Norjalaisaluksella kolme vahvistettua koronatartuntaa miehistön jäsenillä

Kolme norjalaisyhtiö Hurtigrutenin Roald Amundsen -nimisen laivan miehistön jäsentä on hoidossa Tromssan yliopistollisessa sairaalassa. Arkistokuva toisesta Hurtigrutenin aluksesta.

Kolme norjalaisyhtiö Hurtigrutenin Roald Amundsen -nimisen laivan miehistön jäsentä on hoidossa Tromssan yliopistollisessa sairaalassa. Arkistokuva toisesta Hurtigrutenin aluksesta. Tapani Leisti / Yle

Tartunnan saaneet on toimitettu Tromssan yliopistolliseen sairaalaan. Kaikki laivalla olleet on määrätty karanteeniin.

Kolmella miehistön jäsenellä on todettu positiivinen koronavirustartunta norjalaisella Hurtigruten-yhtiön laivalla. Asiasta kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK (siirryt toiseen palveluun).

Tartunnan saaneet henkilöt on toimitettu Tromssan yliopistolliseen sairaalaan. Loput aluksella olevat 160 miehistön jäsentä testataan ja he ovat karanteenissa laivassa. Tällä hetkellä laiva on Tromssan satamassa.

– Alus on laiturilla Tromssassa. Laiva on eristetty, eikä aluksella ole asiakkaita, kirjoittaa Hurtigruten lehdistötiedotteessaan.

Alus on saapunut Svaldbardista Tromssaan aikaisin perjantaiaamuna.

Laivalla olleet noin 200 matkustajaa on määrätty karanteeniin. Heitä tavoitellaan parhaillaan laivayhtiön toimesta. Yhtiö pyrkii tavoittamaan myös henkilöt, jotka ovat olleet kyseisen aluksen aiemmalla risteilyllä.

NRK kertoo, että kaksi miehistön jäsentä, jotka nyt ovat sairaalahoidossa, eristettiin useita päiviä sitten muun sairauden vuoksi. Henkilöt kuitenkin testattiin rutiininomaisesti Tromssassa yleisen ohjeistuksen mukaan ja heillä todettiin koronavirustartunta.

Kyseessä ovat ensimmäiset koronatapaukset sitten kesäkuun alun, joita hoidetaan Tromssan yliopistollisessa sairaalassa.