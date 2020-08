Ensikohtaaminen A-studiossa: Annika Saarikko haastaa Katri Kulmunin keskustan puheenjohtajakisassa

Annika Saarikko ilmoitti viime viikolla lähtevänsä haastamaan Katri Kulmunia keskustan puheenjohtajakilpailuun. Kaksikko kohtaa puheenjohtajakisassa ensimmäistä kertaa illalla A-studiossa.

Tilanne on historiallinen. Viimeisestä kerrasta, kun istuva puheenjohtaja syrjäytettiin, on kulunut neljäkymmentä vuotta. Silloin puolueen johtoon nousi 34-vuotias Paavo Väyrynen. Jo istuvan puheenjohtajan haastaminen on keskustassa harvinaista.

Vielä vuosi sitten Saarikko kertoi Ylelle toivovansa keskustalle pitkäaikaista puheenjohtajaa. Saarikko myös ilmoitti, että hän ei aio hakea puheenjohtajaksi vuoden 2020 puoluekokouksessa.

Nyt suunta on kuitenkin kääntynyt. Kun Saarikko viime viikolla ilmoitti sittenkin pyrkivänsä puheenjohtajaksi, hän luonnehti keskustan tilannetta vaarallisen huonoksi.

– Sain voiman tehtävän tavoitteluun ennen kaikkea niistä lukemattomista yhteydenotoista ja vetoomuksista, joissa on kannettu syvää huolta keskustasta, Saarikko totesi.

Maanantaina keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen asettui myös ehdolle puheenjohtajaksi. Kisaan ilmoittautui Iltalehden tietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan myös media-alan yrittäjä Ilkka Tiainen. Keskustan puheenjohtajakisaan voi ilmoittautua vielä muitakin ehdokkaita aina syyskuun alun puoluekokoukseen saakka.

Kulmunin kivinen taival

Viime syyskuussa odotukset vastavalitulle puheenjohtajalle olivat vielä kovat. Kiitospuheessaan Kulmuni asetti hallitusvastuussa kannatustaan menettäneelle keskustalle tavoitteeksi 20 prosentin kannatuksen.

Ensimmäinen puheenjohtajakausi ei kuitenkaan ole sujunut suunnitelmien mukaan. Keskusta hätyyttelee tällä hetkellä kaikkien aikojen heikointa kannatustaan, joka on mittausten mukaan 10–11 prosentin tuntumassa.

Kulmunille on aiheuttanut päänvaivaa etenkin viestintäkoulutuksista kesäkuussa noussut kohu, jonka seurauksena hän päätti erota valtiovarainministerin tehtävistä.

Myös Kulmunin viime tiistain ulostulo EU:sta on herättänyt kritiikkiä Saarikon kannattajien suunnalta. Kulmuni otti hajurakoa hallitusyhteistyöhön ilmoittamalla, että keskusta arvioi EU-linjaansa uudelleen tulevassa puoluekokouksessa.

Varsinaisia mielipide-eroja Kulmunin ja Saarikon välillä ei kuitenkaan vaikuta olevan. Viime eduskuntavaaleissa vaalikonevastauksissa kaksikkoa erotti vain suhtautuminen viinien ja vahvojen oluiden myyntiin ruokakaupoissa, johon Saarikko suhtautui kriittisemmin.

Millä teemoilla tulevaa puheenjohtajakisaa tullaan käymään? A-studion suora lähetys TV1:ssä ja Yle Areenassa maanantaina 3.8 kello 21.00. Juontajana Sakari Sirkkanen. #yleastudio

