Herätys: Kotimainen koronarokote etenee, testasimme kasvojentunnistusohjelman, todistusvalinta voi lisätä epätasa-arvoa

Kotimainen koronarokotehanke porskuttaa, mutta ministeriö toivoo ratkaisuja ulkomailta

Suomessa kehitettävä koronarokote on etenemässä eläinkoevaiheeseen. Kehittäjät uskovat, että valmista saadaan ensi vuoden syksyksi eli noin puoli vuotta kansainvälisiä lääkejättejä jäljessä. Tutkimus kuitenkin kannattaa edelleen, sillä koronarokotteessa juuri mikään ei ole vielä varmaa. Mutta miksi sosiaali- ja terveysministeriössä turvaudutaan nyt suomalaisten tutkimus- ja tuotantohankkeiden sijasta kansainvälisiin lääkejätteihin?

Poliisi on saanut rikollisia kiinni kasvoja tunnistavan tekoälyn avulla – testasimme, miten kone toimii

Poliisin käyttämä ohjelma tunnistaa kasvoja kuvista automaattisesti. Antti Haanpää / Yle

Suomen poliisi on toukokuun alusta lähtien käyttänyt tekoälyä rikollisten kiinniottamisessa. Poliisin apuna on kasvojentunnistusohjelma, joka etsii epäiltyjen kasvoja esimerkiksi valvontakameravideoilta. Tutkija on huolissaan valvonnan lisääntymisestä sekä väärinkäytösten mahdollisuudesta. Me kokeilimme, löytääkö tekoäly toimittajan kauppakeskuksesta.

Korkeakoulujen todistusvalinta voi lisätä hakijoiden epätasa-arvoa

Ammattikorkeaan pyrkijät jonottivat pääsykokeisiin Metropolian Myllypuron kampuksella kesäkuussa. Nella Nuora / Yle

Tutkijoiden mukaan todistusvalinnan lisääminen korkeakoulujen sisäänpääsyssä on saattanut lisätä epätasa-arvoa. Heidän mukansa todistusvalinta voi avata muita helpommin tien koulutettujen perheiden lapsille ja tytöille. Tänä vuonna yli puolet opiskelijoista valittiin korkeakouluihin ilman pääsykokeita eli pelkän ylioppilastodistuksen perusteella. Uudistuksella halutaan nopeuttaa opiskelijoiden valmistumista ja parantaa lukiolaisten jaksamista.

Viron Suomen-suurlähettiläs jätti virkansa vastalauseena Viron hallituksen politiikalle

Harri Tiido aloitti Viron suurlähettiläänä Helsingissä syksyllä 2018. Nyt hän siirtyy eläkkeelle kesken kauden. Petteri Juuti / Yle

Viron Helsingin-suurlähettiläs Harri Tiido on jättänyt virkansa kesken kauden. Tiido erosi suurlähettilään virasta eilen perjantaina. Lähtönsä syiksi 66-vuotias Tiido kertoo korkean iän ja näkemyserot Viron nykyisen hallituksen kanssa. Tiidoa kaihertavat etenkin kansalliskonservatiivisen Ekre-puolueen kannanotot.

Kesäisen lämmintä

Yle

Elokuu alkaa varsin poutaisessa säässä. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla lähinnä pohjoisessa. Etelämpänä pilvisyys on vaihtelevaa, ja lämpötila on pilvisyydestä riippuen 20 asteen molemmin puolin. Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosaan muodostuu sade- ja ukkoskuuroja.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.