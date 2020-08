Al-Holista palasi jälleen äiti lapsineen Suomeen – UM myönsi matkustusasiakirjat mutta ei auttanut perhettä paossa

Al-Holin leirillä ollut suomalainen äiti on palannut lapsineen Suomeen. Perhe laskeutui Helsinki-Vantaan lentokentälle lauantaina aamupäivällä.

Nainen oli hankkiutunut lapsineen leiriltä pois omin keinoin. He olivat oleskelleet Turkissa pitemmän aikaa ennen paluutaan Suomeen.

Ulkoministeriöstä saadun tiedon mukaan Suomen viranomaiset eivät auttaneet perhettä leiriltä poistumisessa eivätkä rajan ylityksessä Syyriasta Turkkiin. UM oli saanut tiedon henkilöistä heidän ollessaan jo Turkissa.

Perhe oli hakeutunut Suomen suurlähetystöön Ankaraan, jossa lähetystö oli myöntänyt heille tarvittavat matkustusasiakirjat. Ulkoministeriö auttoi perhettä matkajärjestelyissä Suomeen yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa.

Suomen kansalaisella on aina oikeus palata kotimaahan ja ulkoministeriöllä konsulipalvelulain mukainen velvollisuus tarjota välttämättömät viranomaispalvelut kotiinpaluun mahdollistamiseksi.

Naisella on ainakin kaksi alle 10-vuotiasta lasta. Ulkoministeriö ei kommentoi lasten tarkkaa määrää eikä ikää perheen yksityisyyden turvaamiseksi ja alaikäisten suojelemiseksi.

UM ei myöskään täsmennä, montako suomalaista äitiä ja lasta al-Holin leirillä edelleen on.

Alun perin leirillä on ollut tiettävästi 11 suomalaisnaista ja noin 30 lasta. Heistä Suomeen on palannut tähän mennessä ainakin 15: neljä naista ja ainakin 11 lasta.

Suomalainen poika al-Holissa tammikuussa 2020. Otso Reunanen / Yle

Valtio ei maksa lentoja

Al-Hol on Koillis-Syyriassa sijaitseva alkeellinen telttaleiri, jonne on koottu tuhansia ihmisiä terroristijärjestö Isisin entisiltä alueilta. Suomalaiset Isis-jäsenten omaiset ovat olleet vankeina leirin suljetussa osassa.

Heidän paluunsa kotimaahan on ollut poliittisesti arka kysymys, koska Suojelupoliisi on pitänyt naisia ja lapsia mahdollisena turvallisuusuhkana.

Toukokuun lopussa Suomeen saapui kolme leirillä ollutta naista ja yhdeksän lasta. Myös he olivat lähteneet leiriltä omin päin.

Leiriltä on käytännössä vaikea paeta ilman salakuljettajan apua.

Salakuljetukseen turvautuminen on Syyriassa kallista. Ruotsin yleisradion SVT:n tietojen mukaan salakuljetusryhmät vaativat vähintään 10 000 euron korvausta al-Holista poispääsystä.

Toukokuussa Suomeen palanneet perheet olivat päätyneet kevään mittaan eri aikoina ja eri reittejä pitkin Turkkiin.

Suomen viranomaiset avustivat tuolloin perheitä rajan yli pääsemisessä.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Turkin viranomaisille muun muassa kerrottiin suomalaisten henkilötiedot ja joidenkin kohdalla arvioitu rajanylitysaika. Osaa oltiin rajalla vastassa.

Perheet tulivat Turkista Suomeen reittilennolla, jonka kuluista he itse vastasivat. Myös lauantaina saapunut perhe maksaa itse matkansa.

Kyseessä ei siis ole ollut kotiutusoperaatio, toisin kuin joulukuussa 2019, kun viranomaiset hakivat al-Holista kaksi orpolasta turvaan Suomeen.

Naisia lapsineen al-Holissa kesäkuussa 2019. Ahmed Mardnli / EPA

KRP: Esiselvitykset mahdollisista rikoksista edelleen käynnissä

Lauantaina saapunutta naista ja hänen lapsiaan olivat vastassa keskusrikospoliisin, Itä-Uudenmaan poliisin ja Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen edustajat.

Naista voidaan puhuttaa kunnolla vasta kahden viikon koronakaranteenin jälkeen.

Keskusrikospoliisi on kuullut aiemmin tulleita kolmea naista kesän mittaan yhteistyössä paikallispoliisin kanssa. Naiset oleskelevat eri puolilla Suomea.

Esiselvityksissä arvioidaan, ovatko naiset mahdollisesti syyllistyneet rikoksiin tai olleet niiden uhreina tai todistajina.

– Pyritään saamaan selvyyttä, mitä on tapahtunut sillä aikavälillä, kun he aikanaan lähtivät konfliktialueelle ja nyt palasivat, KRP:n rikosylikomisario Tero Haapala sanoo.

Jos esiselvityksissä ilmenee, että henkilöä on syytä epäillä rikoksesta, aloitetaan hänen toimistaan esitutkinta.

Toistaiseksi al-Holin palaajista ei ole aloitettu yhtään esitutkintaa eikä heihin ole kohdistettu pakkokeinoja.

Ketään ei voida ottaa kiinni, pidättää tai vangita ilman, että heitä epäillään konkreettisesta rikoksesta.

Esitutkintakynnyksen mahdollista ylittymistä on Haapalan mukaan vielä liian aikaista kommentoida. Kuulemiset alkoivat kesän alussa ja ovat edelleen kesken.

Lomakaudella ja korona-aikana poliisin resurssit ovat myös tavallista niukemmat.

– Tietojen vahvistaminen ja viranomaistietojen saaminen on haastavaa tuolta alueelta, vaikka henkilöt jotain kertovat. Tosiseikat pyritään saamaan tietoon kaikista eri lähteistä niin pitkälle kuin mahdollista, Haapala kertoo.

Kuvassa on yksi al-Holin leirin suomalaisista. Antti Kuronen / Yle

Suojelupoliisi arvioi al-Holista palaaviin liittyvät riskit jokaisen kohdalla erikseen.

– Meidän roolimme on osallistua yksilöllisen uhka-arvion tekemiseen jokaisesta palaajasta. Kun on oleskellut pitkään konfliktialueella, siihen voi liittyä uhkia, mutta jokainen tapaus vaatii yksilöllisen arvioinnin, Supon viestintäpäällikkö Milla Meretniemi sanoo.

Sekä uhka-arviot että palaajien seuranta tehdään yhteistyössä eri poliisiviranomaisten kesken.

– Supo, paikallispoliisi ja KRP tekevät yhteistyötä siinä, miten heihin ollaan yhteydessä, riippuen perheen tilanteesta. Ei voi sanoa, että he koko ajan ovat Supon seurannassa, mutta toki kaikki tulijat yritetään saada viranomaistoimien piiriin, Meretniemi sanoo.

Lapsia ei pyritä erottamaan vanhemmistaan

Poliisista, sisäministeriöstä tai sosiaali- ja terveysministeriöstä ei kommentoida, onko al-Holista tulleita naisia tai lapsia päätynyt toistaiseksi deradikalisaatio-ohjelmiin. Niiden tarkoitus on irrottaa ihmisiä väkivaltaisesta ääriajattelusta.

Ei ole myöskään tiedossa, onko naisten lapsia otettu huostaan. Lastensuojelutoimenpiteet ovat salassa pidettäviä tietoja.

Kaikista al-Holin suomalaislapsista on tehty (siirryt toiseen palveluun) STM:n mukaan lastensuojeluilmoitus. Ilmoituksen tekemiseen riittää se, että alaikäinen lapsi on viety sota-alueelle tai syntynyt sota-alueella.

Al-Holin leirin naisia ja lapsia. Delil Souleiman / AFP

Ensiarvion Helsinki-Vantaalle saapuvien lasten tilanteesta tekee Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys, jonka alueella lentokenttä on.

Vantaan sosiaali- ja terveysviranomaiset koordinoivat tuen tarpeen palaajien kotikunnan kanssa, jos sellainen on tiedossa.

– Jos tiedetään, kuka on tulossa ja mihin menossa, sen kunnan viranomaiset ovat varautuneet ja valmistelleet esimerkiksi mahdollisia huostaanottopäätöksiä, Vantaan perhepalveluiden johtaja Anna Cantell-Forsbom kertoo.

Hänen mukaansa yleisenä periaatteena lastensuojelussa on, että lapsia ja vanhempia ei eroteta toisistaan, ellei se ole selvästi lapsen edun mukaista.

– Mikäli huoltaja on suostuvainen, voidaan tehdä koko perheen sijoitus eli sijoittaa perhe samaan paikkaan, Cantell-Forsbom sanoo.

Kiireellinen huostaanotto tehdään, jos lapsi on esimerkiksi vaaraksi itselleen tai muille tai vanhempi ei kykene huolehtimaan lapsestaan.

Nainen ja lapsi al-Holin leirillä helmikuussa 2019. Fadel Senna / AFP

UM jatkaa al-Holin lasten kotiutusyrityksiä

Ulkoministeriö pyrkii edelleen kotiuttamaan suomalaislapsia al-Holin leiriltä hallituksen linjauksen mukaisesti.

Joulukuussa 2019 Marinin hallitus linjasi, että Suomella on velvollisuus auttaa leirillä olevia lapsia mutta ei äitejä. Pian päätöksen jälkeen Suomi kotiutti leiriltä kaksi orpolasta.

Ulkoministeriö ei kannusta leirillä olijoita pakenemaan sotatoimialueella omin päin, koska se on vaarallista.

Leirillä on ollut kaikenikäisiä suomalaislapsia taaperoista teini-ikäisiin. Leirin olosuhteita pidetään yleisesti lapsille kestämättöminä.

Lasten kotiuttamista on vaikeuttanut se, että al-Holin leiriä operoiva kurdihallinto ei ole antanut erottaa naisia ja lapsia toisistaan.

Käytännössä kotiutusoperaatiot ovat toistaiseksi jäissä, koska koronapandemia on estänyt rajanylitykset ja neuvottelut kurdien kanssa.

UM jatkaa ponnisteluja lasten saamiseksi turvaan heti kun se on mahdollista.

Antti Kuronen / Yle

Lasten yksityisyyttä halutaan suojella

Viranomaisten tavoitteena on, että Suomeen palaavat lapset saataisiin normaaliarkeen mahdollisimman pian.

– Kouluun heti kun kunto sallii ja pysyvät turvalliset ihmissuhteet. Onneksi lapset ovat joustavampia. Heillä kyky sopeutua normaaliarkeen on parempi kuin aikuisilla, Vantaan perhepalveluiden johtaja Anna Cantell-Forsbom sanoo.

Joidenkin sopeutumisprosessi voi olla pitkä, joidenkin lyhyt.

– Vaikka olisi tullut samoista oloista ja elämäntilanteesta, tuen tarve voi vaihdella, hän sanoo.

Suomesta Syyriaan ja Irakiin lähteneistä suurin osa on pääkaupunkiseudulta, joten päävastuu palaavien perheiden auttamisesta on käytännössä Helsingillä, Espoolla ja Vantaalla.

– Se on siinä mielessä hyvä, että isoissa kunnissa on paremmat valmiudet ottaa vastuu siitä isosta työstä, mikä tästä seuraa. Myös yksilön kannalta mahdollisuus uuteen elämään ja yksilön suojaan on parempi kuin pienellä paikkakunnalla, Cantell-Forsbom sanoo.

Hän korostaa, että lasten yksityisyyden suojaa täytyy kunnioittaa.

– Kun on traumaattissa oloissa kasvanut, vakautta ja normaaliutta ei edistä jatkuva seuranta. Muistuttaisin, että nämä lapset eivät ole itse sinne lähteneet. Heillä on oikeus normaaliin lapsuuteen, ja meidän aikuisten tehtävänä on tukea sitä.

