Viron Suomen-suurlähettiläs on jättänyt virkansa vastalauseena Viron hallituksen politiikalle – "Kun he eivät poistu virasta, on minun poistuttava"

Viron Helsingin-suurlähettiläs Harri Tiido on jättänyt virkansa kesken kauden. Tiido erosi suurlähettilään virasta eilen perjantaina.

Tiido, 66, kertoo lähdölleen kaksi syytä: korkea ikä ja näkemyserot Viron nykyisen hallituksen kanssa.

– Maailmannäkemykseni eroaa niin paljon nykyhallituksemme maailmannäkemyksestä. Ajattelin, että ehkä on parasta, että kun he eivät poistu virasta, on minun poistuttava virasta, Tiido sanoo Ylelle.

Tiidoa kaihertavat etenkin kansalliskonservatiivisen Ekre-puolueen kannanotot.

– Ne kaventavat, tai ovat jo kaventaneet, Viron pelitilaa kansainvälisesti. Ja ne ovat myöskin vaikeuttaneet suhteita Viron ja Suomen välillä, kuten kaikki tietävät.

Tiido mainitsee muun muassa viimevuotisen tapauksen, jossa Viron sisäministeri, Ekre-puolueen silloinen puheenjohtaja Mart Helme kritisoi Suomen hallitusta kärkevin sanoin ja kutsui pääministeri Sanna Marinia ”myyjätytöksi, josta on tullut pääministeri”.

– He voivat kyllä ajatella, että he sanovat näin Virossa ja viroksi ja virolaisessa radiossa, että se on sisäpoliittisiin tarkoituksiin. Mutta kaikki tietävät kaiken. Ja kun diplomaattien on kysyttävä esimerkiksi Suomelta jotakin tukea, niin semmoisten julistusten jälkeen on hyvin vaikea mennä suomalaisten luokse.

Tiido huomauttaa myös, että edellisten hallitusten aikana pääministerit Jüri Ratas ja Juha Sipilä olivat tiiviisti yhteydessä keskenään.

– Nyt en usko, että Viron pääministerin olisi mahdollista näin helposti soittaa Suomen pääministerille ja sanoa, että tehdään jotain yhdessä.

Tiido: Väliaikainen tilanne

Harri Tiido on sitä mieltä, että pysyvää vauriota maiden suhteille ei ole kuitenkaan aiheutunut, vaan kyse on väliaikaisesta tilanteesta. Hän pitää suhteen muuttumista loogisena seurauksena Suomen ja Viron vaalituloksista.

– Periaatteessa viime vaalien jälkeen Viron hallitus siirtyi oikealle, Suomen hallitus siirtyi vasemmalle. [...] Yhteinen alue on kapeampi nykyisin. Mutta sekä Virossa että Suomessa hallitus on laillinen, kun se on demokraattisten, laillisten vaalien perusteella kokoonpantu, Tiido sanoo.

– Ja se on nyt minun ongelmani, jos en tykkää siitä [nykyhallituksesta] ja jos en halua edustaa sitä.

Tiido ehti toimia suurlähettiläänä Helsingissä vajaat kolme vuotta. Hän on entinen toimittaja, joka siirtyi Viron ulkoministeriön palvelukseen vuonna 2000. Nyt alkavat eläkepäivät, joiden varalle ei vielä suuria suunnitelmia ole.

– Vaimoni ei usko, että tulisin jäämään kotiin lukemaan kirjoja. Mutta toivon, että ainakin jonkin aikaa saan niitä lukea.

Harri Tiidoa haastatteli Svenska Ylen toimittaja Patrick Holmström. Voit lukea jutun tästä.