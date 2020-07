Twitter-tilien kaappauksesta syytteet kolmelle – epäiltyjen joukossa kaksi yhdysvaltalaista ja yksi britannialainen

Floridalainen 17-vuotias nuorimies on saanut lukuisia rikossyytteitä liittyen heinäkuun puolivälissä tapahtuneeseen Twitter-tilien kaappaamiseen, Floridan syyttäjäviranomainen kertoi perjantaina.

Teon pääepäilty pidätettiin perjantaina Floridassa Tampan kaupungissa, syyttäjä Andrew Warren sanoo.

Lisäksi kaksi muuta miespuolista epäiltyä on saanut syytteitä rikokseen liittyen. Toinen heistä on 19-vuotias Britannian kansalainen ja toinen on 22-vuotias mies Orlandosta, Floridasta.

– Syytetty asuu Tampassa ja hän teki rikoksen täällä, joten hänet asetetaan myös syytteeseen täällä, Warren toteaa.

Mukana hakkeroitujen joukossa olivat muun muassa Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama, demokraattipuolueen tuleva presidenttiehdokas Joe Biden, teknologiamiljardöörit Jeff Bezos, Bill Gates ja Elon Musk sekä tosi-tv:stä tuttu julkimo Kim Kardashian West ja hänen miehensä, rap-artisti Kanye West.

Hakkeroinnin seurauksena kymmeniltä Twitterin aidoiksi vahvistamilta tileiltä lähetettiin joukko samanlaisia viestejä, joissa seuraajia pyydettiin lähettämään bitcoin-virtuaalivaluuttaa sillä lupauksella, että lahjoittajat saavat sijoituksensa tuplana takaisin. Bitcoineja arvioidaan siirtyneen noin 100 000 dollarin edestä.

Twitterin mukaan yhtiön työntekijöitä oli huijattu antamaan hyökkääjille pääsy yhtiön sisäisiin järjestelmiin.

Lähteet: AFP, AP, Reuters