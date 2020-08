Elokuulle synkkä alku liikenteessä – lauantaina jo neljä ihmistä kuollut onnettomuuksissa eri puolilla Suomea

Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on ollut Tuusulassa, Heinolassa, Karkkilassa ja Kangasniemellä.

Lauantai on ollut synkkä päivä liikenteessä. Jo neljä ihmistä on kuollut onnettomuuksissa päivän aikana.

Parikymppinen nainen kuoli ja kolme samanikäistä miestä loukkaantui vakavasti lauantaiaamuna Tuusulassa, kun henkilöauto suistui tieltä jokeen puoli viideltä aamulla. Kaikki autossa olleet olivat iältään 21–23-vuotiaita.

Sivulliset ihmiset olivat saaneet nostettua kaksi ihmistä ulos vedestä olleesta autosta. Yksi nuorista menehtyi onnettomuuspaikalle.

Heinolassa yksi ihminen kuoli henkilöauton ja kuorma-auton nokkakolarissa varhain lauantaiaamuna. Onnettomuus tapahtui Nelostiellä Makkaramäen kohdalla. Poliisi ei ole kertonut tarkemmin onnettomuuden yksityiskohdista.

Moottoripyöräilijä kuoli risteyskolarissa Karkkilassa kahden moottoripyörän ja henkilöauton välisessä kolarissa. Toinen moottoripyöräilijöistä loukkaantui onnettomuudessa lievästi. Pelastuslaitos sai tapahtuneesta hälytyksen aamupäivällä.

Iltapäivällä mies kuoli liikenneonnettomuudessa Kangasniemellä Etelä-Savossa, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos. Poliisin saamien ilmoitustietojen mukaan Kangasniemen suunnasta tullut henkilöauto oli ajautunut ulos tieltä vasemmalle puolelle ja törmännyt puuhun noin kahden metrin korkeudella.

Henkilöautoa kuljettanut noin 30-vuotias mies kuoli kolarissa saamiinsa vammoihin onnettomuuspaikalla. Matkustajana autossa ollut mies sai onnettomuudessa vakavia vammoja ja hänet toimitettiin hoitoon sairaalaan Kuopioon, kertoo poliisi tiedotteessa.

Vuodesta tulossa vähintään yhtä synkkä kuin viime vuodesta

Kuluvasta vuodesta näyttääkin tulevan liikenneturvallisuuden suhteen vähintään yhtä synkkä kuin viime vuodesta, jos mittarina on liikenteessä kuolleet ihmiset.

Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen kertoi Ylen haastattelussa heinäkuussa, että tavoitteena on ollut, että tänä vuonna kuolisi korkeintaan 136 ihmistä liikenteessä. Hänen mukaansa näyttää näyttää valitettavasti siltä, että tämä tavoite menee rikki elokuun aikana.

Suomessa liikenteessä kuolleiden määrää on onnistuttu vähentämään 2000-luvulla. Tavoitteena on korkeintaan sata kuolemaa vuoteen 2025. Vuonna 2014 oltiin hyvin asetetun vähennystavoitteen linjoilla, mutta sittemmin on tapahtunut jyrkkä käänne huonompaan suuntaan.

Lue myös:

Tästä vuodesta on tulossa liikennekuolemien musta vuosi – Miksi liikenneturvallisuuden hyvä kehitys on hukattu muutamassa vuodessa?

Koronalla on suora yhteys rajusti lisääntyneisiin törkeisiin ylinopeuksiin – ”Tilanne on nuorten kannalta ihan hirveä”