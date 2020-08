Öljyvaltio Arabiemiraatit käynnisti ensimmäisen ydinreaktorinsa – ydinvoiman tulo aiheuttaa myös turvallisuushuolia

Kyseessä on ensimmäinen ydinvoimala Arabian niemimaalla. Hanke on herättänyt huolta jännitteisellä alueella.

Persianlahden öljyvaltio Yhdistyneet Arabiemiirikunnat kertoo käynnistäneensä onnistuneesti ensimmäisen ydinreaktorinsa uudessa ydinvoimalassaan.

Kyseessä on ensimmäinen ydinvoimala öljyvarannoiltaan rikkaalla Arabian niemimaalla, jonka valtiot pyrkivät ottamaan käyttöön puhtaampia energialähteitä. Voimala sijaitsee Arabiemiraattien länsiosassa lähellä Saudi-Arabian rajaa.

– Tämä on historiallinen etappi kansakunnallemme. Visionamme on tarjota puhdasta energiaa uudessa muodossa kansalle, tviittasi Hamad Alkaabi, joka on Arabiemiraattien edustaja Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä IAEA:ssa.

Eräät energia-alan asiantuntijat ovat arvostelleet Arabiemiraattien panostusta ydinvoimaan, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun). Asiantuntijoiden mielestä aurinkoenergian käyttö olisi puhtaampaa, halvempaa ja järkevämpää poliittisten jännitteiden ja terrorismin koettelemalla alueella.

Arabiemiraattien pääministeri ja Dubain hallitsija, sheikki Muhammed bin Rashid al-Maktoum kiitteli hanketta tärkeäksi saavutukseksi kestävän kehityksen tiellä.

Myös Saudi-Arabia havittelee ydinvoimaa

Kun voimala aikanaan toimii täydellä kapasiteetillaan, Arabiemiraatit toivoo sen neljän reaktorin voivan tuottaa noin neljäsosan maan sähköntarpeesta.

Voimala on maksanut eri lähteiden mukaan noin 17–20 miljardia euroa. Se oli tarkoitus käynnistää jo vuonna 2017, mutta hanke on viivästynyt viranomaisten mukaan muun muassa turvallisuussyistä.

Arabiemiraateilla on mittavat öljy- ja kaasuvarat, mutta se on tehnyt suuria investointeja puhtaiden energiavaihtoehtojen, kuten aurinkoenergian kehittämiseksi.

Alueelle on tulossa lisää ydinvoimaa. Myös maailman johtava öljynviejä Saudi-Arabia on kertonut suunnittelevansa 16 ydinreaktorin rakentamista.

Yhdysvaltain ja Iranin kiistellessä Iranin ydinohjelmasta, Arabiemiraatit on vakuuttanut, että sen ydinohjelma on tarkoitettu vain rauhanomaisiin pyrkimyksiin eikä se tavoittele uraanin rikastamisohjelmaa.

Viime vuonna Arabiemiraattien alueellinen kilpakumppani Qatar kutsui voimalahanketta "räikeäksi uhaksi alueen rauhalle ja ympäristölle". Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit liittolaisineen aloittivat Qatarin eristämisen kolme vuotta sitten, syyttäen sitä terrorismista.

Lähteet: AFP, AP