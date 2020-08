Kiinan lähettämät koronatestaajat epäilyttävät Hongkongissa – pelkona näytteiden väärinkäyttö

Hongkongiin saapui sunnuntaina ensimmäiset seitsemän Kiinan lupaamista koronatestaajista. Kiinan on määrä lähettää Hongkongin avuksi kaikkiaan 60 testaajaa, jotta uudelleen kiihtynyt koronaepidemia saataisiin kaupungissa kuriin.

Joukko Hongkongin parlamentin edustajia kertoi sunnuntaina osan hongkongilaisista pelkävän, että näyteenoton yhteydessä kerättäisiin myös dna-näytteitä. Näytteiden pelätään voivan joutua Kiinan valvontakoneiston käyttöön.

Hongkongin Kiina-mielinen johtaja Carrie Lam kertoi lauantaina esittäneensä avunpyynnön Kiinalle koronaepidemian pysäyttämiseksi. Hän kertoi hallituksen selvittävän, voitaisiinko kaikki Hongkongin asukkaat testata, paikallinen uutiskanava kertoi.

Hongkongin hallitus kiistää, että testejä käytettäisiin dna-näytteiden keräämiseen. Sen mukaan näytteitä ei kuljeteta Manner-Kiinan puolelle.

Hongkongin messukeskukseen on valmisteltu kenttäsairaalaa. Viranomaisten mukaan yksikössä on tarkoitus hoitaa koronapotilaita, joiden oireet ovat lieviä. Jérôme Favre / Epa

Tartuntamäärät kasvaneet vauhdilla

Hongkongissa on todettu kaikkiaan noin 3 500 koronavirustartuntaa tammikuusta lähtien. Hongkong on kertonut 34 ihmisen kuolleen koronavirukseen liittyen. Määrä on vähemmän kuin monissa muissa maailman suurkaupungeissa, mutta viime päivinä uusia tartuntoja on todettu kiihtyvällä tahdilla.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Manner-Kiinasta lähetetään terveydenhuoltohenkilökuntaa avuksi taltuttamaan koronaepidemiaa Hongkongissa. Apujoukko on pääosin lähtöisin Kiinan valtiollisista sairaaloista, kansallinen tervyeskomitea kertoi.

Hongkongin ja Kiinan välejä on kiristänyt entisestään Kiinan kesäkuussa säätämä kiistelty Hongkongin turvallisuuslaki. Lain pelätään heikentävän hongkongilaisten kansalaisoikeuksia ja kaupungin erityisasemaa. Kiinan mukaan lain tarkoituksena on torjua pyrkimykset irtautua keskushallinnosta ja valtionvastainen toiminta.

