Putkirikko aiheutti hiilidioksidipäästön Atrian Kauhajoen yksikössä

Atrian Kauhajoen nautateurastamon toiminta keskeytyi vartin yli viisi aamulla putkirikkoon. Keskellä rakennusta oli hiilidioksidiputki mennyt poikki ja putki päästi sisälle kaasua.

Vuoto saatiin nopeasti tukittua eikä hiilidioksidia pääse enää teurastamon tiloihin. Paikalla tuuletetaan vielä jonkin aikaa, jotta pitoisuudet saadaan laskemaan.

Teurastamon henkilökunta on poissa vuototiloista. He pääsevät takaisin töihin kun pitoisuudet ovat laskeneet. Heitä on noin sata. Teurastamossa on toisissa tiloissa myös kolmisensataa nautaa.