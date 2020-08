Mustasaarelaisyritys saa tarvitsemansa 600 marjanpoimijaa – yritykselle thaimaalaiset poimijat ovat elintärkeitä

Mustasaarelainen Marja Bothnia Berries on saamassa tarvitsemansa thaimaalaiset marjanpoimijat. Yritykselle on tulossa lähes kuusisataa poimijaa, mikä on sama määrä kuin aiemminkin. Kaikkiaan Suomeen tulee noin 3000 marjanpoimijaa Thaimaasta.

Yrityksessä ollaan tyytyväisiä, että poimijat pääsevät Suomeen.

Teollisuuden käyttämästä noin 20 miljoonaa kilosta metsämarjaa reilusti yli 90 prosenttia keräävät thaimaalaiset poimijat. Mustasaarelaisyrityksessä tilanne on sama, joten poimijat ovat yritykselle elintärkeitä.

– Thaimaalaiset poimijat vastaavat 90 prosentista meille poimittuja marjoja. Ilman tätä päätöstä olisimme ehkä joutuneet lomauttamaan väkeä, sanoo vientipäällikkö Amanda Gustafsson Marja Bothnia Berries -yrityksestä Svenska Ylen haastattelussa.

Vielä heinäkuussakin arveltiin, että thaimaalaiset marjanpoimijat eivät pääsisi koronaepidemian takia tänä vuonna Suomeen.

Marja Bothnia Berries on yksi Suomen suurimmista marjayrityksistä. Sillä on poimintaa eri puolilla maata.

Poimittavaa alkaa jo olla, sillä mustikat ovat kypsyneet ja yleensä ulkomaalaispoimijat ovat jo tässä vaiheessa töissä.

