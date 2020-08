Koronasovelluksen koekäyttö alkaa huomenna – ensimmäiset testaajat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Helsingin kaupungin työntekijöitä

Koronan älypuhelinsovelluksen koekäyttö alkaa huomenna tiistaina 4. elokuuta. THL kertoo asiasta tiedotteessa.

Sovelluksen koekäyttäjiä on muutamia kymmeniä ja he ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Helsingin kaupungin työntekijöitä. Koekäyttöön osallistuvat myös sovelluksen kehittäjä Solita, Kela, SoteDigi ja THL.

Koekäytössä on kaksi vaihetta. Tällä viikolla koekäyttäjät asentavat sovelluksen puhelimiinsa. Tämän jälkeen puhelin alkaa havainnoida käyttäjän lähikontakteja.

Toisella viikolla koekäyttö laajenee jäljitystyötä tekevien ammattilaisten käyttöliittymään. Sen avulla esimerkiksi tartuntatautilääkärit tai hoitajat toimittavat sairastuneelle koodin, jolla tämä voi varoittaa muita sovelluksen käyttäjiä mahdollisesta altistumisesta.

Kun käyttäjä on ottanut sovelluksen käyttöönsä, se tunnistaa, milloin kaksi laitetta on ollut lähellä toisiaan. THL

Tietosuoja ja käytettävyys tärkeitä

Sovellus nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista. Sovelluksen toiminta perustuu säännöllisesti vaihtuviin ja satunnaisiin tunnisteisiin, joista ei voida suoraan tunnistaa käyttäjä.

THL:n mukaan koekäytöllä halutaan varmistaa, että sovellus on käyttäjille selkeä, helppokäyttöinen ja ehdottoman tietoturvallinen. Lisäksi puhelimen on tunnistettava lähikontaktit luotettavasti. Myös ammattilaisille tarkoitetun käyttöliittymän on oltava sujuva.

Koronasovellus on määrä ottaa varsinaiseen käyttöön syyskuussa. Sen käyttö on vapaaehtoista, mutta THL:n mukaan siitä saadaan sitä enemmän apua, mitä useampi ottaa sen käyttöön.

THL on selvittänyt suomalaisten halukkuutta sovelluksen käyttöön osana sen markkinoinnin suunnittelua.

– Tämän perusteella kiinnostus on hyvällä tasolla. Pyrimme kertomaan ihmisille mahdollisimman selkeästi, miksi sovellus kannattaa ladata ja että sen käyttö on tietoturvallista, THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho sanoo tiedotteessa.

