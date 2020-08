Yöpyisitkö nelimetrisen tolpan nokassa? Kivijärvelle nousee lomamökki, jonka esikuva on vanha lappilainen niliaitta

Pohjoisessa Keski-Suomessa Kivijärvellä kunta rakentaa valtion tuella uudentyyppistä loma-asuntoa, josta toivotaan matkailumagneettia syrjäseudulle.

Jykevän teräsbetonijalustan pystyttäminen käynnisti modernin niliaitan rakennustyöt Kivijärvellä juhannuksen jälkeen. Elokuun alussa mökin ulkoseinistä puuttui vain järvimaisemaan avautuva kokolasinen pääty, ja paikalliset rakennusmiehet ahersivat sisälattian ja muun sisäverhoilun kimpussa.

Niliaitan rakentaminen on samalla myös uudenlaisten ratkaisujen etsimistä. Niko Mannonen / Yle

Niliaitta on osa Kivijärven jo muutama vuosi sitten aloittamaa matkailuhanketta. Kunta on kaavoittanut omistamalleen Peltokankaan alueelle yli 20 erikokoista lomamajaa, joista suurin osa on määrä rakentaa prototyypin tavoin pylvään varaan. Ideana on tarjota huikeat maisemat muutaman metrin korkeudesta, mutta myös säästää metsäluontoa.

Havainnekuva. Studio Puisto Arkkitehdit

– Kun rakennustyöt valmistuvat, tähän istutetaan takaisin metsäkunttaa, sanoo Kivijärven tekninen johtaja Jukka Hertteli ja osoittaa rakennustöiden myllertämää mökkitonttia.

Kivijärven tekninen johtaja Jukka Hertteli vakuuttaa, että nilimökki pysyy vakaasti teräsjalustallaan. Niko Mannonen / Yle

Niliaitalle – tai aitoille, sitten kun tai jos niitä nousee lisää – ei tehdä myöskään omaa parkkipaikkaa vaan auto pysäköidään alueen reunaan, josta mökille johtaa kävelypolku.

Mökin sisätilat kalusteineen valmistuvat paikallisena kirvesmiestyönä. Alle 30 neliön tiloihin mahtuvat pienkeittiö sekä keskelle mökkiä sijoittuvat wc- ja pesutilat. Oleskelu- ja nukkuma-alue rajoittuu järvelle avautuvaan lasiseinään.

Nilimökissä ei ole muita ikkunoita kuin järvelle aukeava seinä. Vasemmalla näkyvä aukko on pelastumistie, keskelle rakentuvat wc- ja suihkutilat. Niko Mannonen / Yle

Jos kunnan suunnitelmat toteutuvat, nyt valmistuvan nilimökin naapuriin nousee 11 samankaltaista aittaa. Jukka Hertteli vakuuttaa, että jokaisesta mökistä on kuitenkin esteetön näkymä järvelle ja kangasmetsään.

– Voihan sieltä jostakin kulmasta vähän näkyä toista mökkiä, Hertteli toteaa.

Havainnekuva. Studio Puisto Arkkitehdit

Kivijärven niliaitan esikuvana on vanha lappilainen nili- eli pylväs- tai patsasaitta. Se oli tolpan varaan nostettu varasto, jossa ruuat ja muut tarvikkeet säilyivät turvassa eläimiltä. Ihmiset pääsivät varastolle irrotettavia tikkaita pitkin.

Savukosken kunnantalon edessä on varastokäyttöön soveltuvan niliaitan mallikappale. Savukosken kunta

Idea niliaitan valjastamisesta matkailukäyttöön syntyi Lapin innoittamana, kertoo Jukka Hertteli. Hertteli on innokas lapinkävijä ja Kivijärven kunnanjohtaja Pekka Helppikangas kotoisin Lapista.

Kivijärven nilimökin rakentaminen maksaa suunnittelu- ja markkinointikuluineen noin 260 000 euroa. Alueen ja mökin suunnittelussa on käytetty arkkitehtitoimistoa.

Kunnan osuus rahoituksesta on 60 000 euroa, sillä valtaosan pilottihankkeen kuluista kattaa työ- ja elinkeinoministeriön tuotekehitykseen myöntämä avustus.

Nyt valmistuvan mökin on määrä houkutella yrittäjiä ja sijoittajia, jotka toteuttaisivat kunnan matkailukeskussuunnitelmat. 12 nilimökin lisäksi toiveena on rakentaa myös maavaraisia mökkejä viereiselle peltoalueelle ja pari kolme mökkiä veden yläpuolelle rantaviivalle.

Havainnekuva. Studio Puisto Arkkitehdit

Rantamaisemaan on lisäksi suunnitteilla vapaa-ajankeskus, joka palvelisi myös viereistä Hannunkiven loma-aluetta. Kivijärvi lähtee nyt aktiivisesti etsimään sijoittajia, yrittäjiä ja rakentajia, jotta suunnitelmista tulisi totta.

Naapuri odottaa jo niliaittaa

Kivijärveläinen kansanedustaja ja kunnanvaltuutettu Anne Kalmari (kesk.) luottaa siihen, että niliaitoista tulee yhtä suosittuja kuin Lapin matkailussa hyväksi koetuista lasi-igluista.

Kalmari sanoo, että maaseudulla on vielä paljon hyödyntämättömiä matkailumahdollisuuksia. Kansanedustaja on miehensä kanssa kunnostanut vastikään vanhan mummonmökin matkailukäyttöön, ja ensimmäinen kesä on osoittanut, että kysyntää riittää.

Anne Kalmari (kesk.) kannustaa keskisuomalaisia kehittämään maaseutumatkailua. Niko Mannonen / Yle

Kalmarit vuokraavat Airbnb-järjestelmässä myös rantasaunamökkiään silloin, kun eivät itse sitä käytä.

Anne Kalmari kannustaa muitakin maaseudulla asuvia rohkeammin pohtimaan tyhjilleen jääneiden rakennusten kunnostamista matkailutarkoituksiin. Kalmari toteaa, että Suomessa ja muualla maailmalla on paljon ihmisiä, joille yksinkertainen maalaiselämä on ainutlaatuinen elämys.

Kalmari näkee, että yhteiskunnan kannattaa tukea matkailuhankkeita. Kivijärven niliaittaakaan ei olisi rakennettu ilman ministeriön 200 000 euron tuotekehitysrahaa.

– Toivottavasti tulevallakin rahoituskaudella Keski-Suomen kunnissa hyödynnetään sitä EU-rahoitusta, mitä on tulossa jakoon, Kalmari sanoo.

Kunnan matkailuhankkeen toteutuminen kiinnostaa kovasti niliaitan lähinaapuria eli Hannunkiven lomakylää. Holiday Club -ketjuun kuuluvassa lomakylässä on 36 vuokramökkiä, jotka ovat tänä kesänä olleet jatkuvasti täynnä.

VilliPeura Oy:n toimitusjohtaja Anne Hakkarainen uskoo luontomatkailun vetovoiman lisääntyvän. Niko Mannonen / Yle

Lomakylässä muun muassa ravintolapalveluja tarjoavan VilliPeura Oy:n toimitusjohtaja Anne Hakkarainen sanoo, että niliaitta tuottaisi lisäarvoa koko alueelle. Hän uskoo, että tulijoita kyllä riittää.

– Olen 17 vuotta nyt tehnyt täällä töitä, ja huomannut, että ihmiset kaipaavat entistä vahvemmin luontoon ja hakevat luonnosta elämyksiä, Hakkarainen toteaa.

Kunnan suunnitteleman lomakeskuksen toteutuminen antaisi Hakkaraisen mukaan uusia mahdollisuuksia myös paikallisille ohjelmapalvelu- ja muille yrittäjille. Uudet mökit toisivat paikkakunnalle lisää turisteja, ja erittäin odotettu olisi vapaa-ajankeskus.

– Täällä on tällä hetkellä erittäin pienet sisätilat esimerkiksi ryhmätoiminnalle, joten sellainen isompi tila olisi tarpeen, Anne Hakkarainen sanoo.

Niko Mannonen / Yle

Kivijärven kunta alkaa myydä yöpymisvuorokausia heti kun niliaitta on valmis eli todennäköisesti lokakuussa. Loma-alueen jatkorakentaminen on siis sen varassa, miten yksityiset sijoittajat ja rakentajat asiasta innostuvat.

Jukka Hertteli sanoo, että kunta hyötyy hankkeesta joka tapauksessa. Niliaitalla on kunnalle jo nyt markkina-arvoa, ja ellei matkailualue ota lähivuosina tuulta siipiensä alle, kunta voi myydä mökin.

– Kyllä tällä varmaan sen kunnan sijoittaman rahan saa pois, Hertteli arvioi.

Projektipäällikkö Minna Kainulainen on tyytyväinen niliaitan herättämään kiinnostukseen. Niko Mannonen / Yle

Niliaitan rakentamisesta oltaisiin kiinnostuneita jo muissakin kunnissa, mutta Kivijärvi ei ole ainakaan vielä halukas jakamaan tietotaitoaan muille.

– Kyselyjä on tullut, että hekin haluaisivat rakentaa tuollaista. Mutta tietysti me nyt ehkä alkuun halutaan pitää tämä tämmöisenä meidän erikoisuutena, hankkeen projektipäällikkö Minna Kainulainen sanoo.