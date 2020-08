Poikkeuksellinen murhatutkinta: 12 epäiltyä, joista lähes kaikilla rikoshistoriaa – tuomioita huumausainerikoksista, ryöstöistä ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Lähes kaikki Helsingissä viime viikolla tapahtuneesta henkirikoksesta todennäköisin syin epäillyt on tuomittu aiemmin useista rikoksista. Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuksista saatujen tietojen mukaan epäiltyjen rikoshistoria on pitkä ja kirjava.

Vakavat väkivaltarikokset ovat osalle epäillyistä tuttuja. Henkirikoksesta ketään heistä ei ole aiemmin tuomittu. Pääosin rikoslistalta löytyy eri asteisia huumausainerikoksia, pahoinpitelyjä, rattijuopumuksia, ryöstöjä ja varkauksia. Yksi epäillyistä on saanut tuomion törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi viime lauantaina 12 henkilöä epäiltynä todennäköisin syin aikuisen miehen murhasta. Epäilty murha on tapahtunut poliisin mukaan viime viikon tiistain ja keskiviikon 28.–29. heinäkuuta välisenä aikana. Murhasta epäiltynä on 10 miestä ja kaksi naista.

Vangitut miehet ovat iältään tällä hetkellä 37-, 40-, 35-, 28-, 31-, 46-, 42-, 26-, 41- ja 35-vuotiaita. Lisäksi oikeus määräsi vangittavaksi kaksi naista, joista toinen on 40-vuotias ja toinen 22-vuotias.

Väestörekisterikeskuksen tiedoista selviää, että murhasta epäillyt 40-vuotias mies ja 46-vuotias mies asuvat Vantaalla, 26-vuotias ja 35-vuotias mies asuvat Helsingissä ja 41-vuotias mies asuu Espoossa. He asuvat kaikki eri osoitteissa. Muiden murhasta epäiltyjen osoitetiedot ovat salaiset.

Osoitteensa salanneilla 35-vuotiaalla ja 31-vuotiaalla miehellä on sama sukunimi, joten he saattavat olla sukua. Muilla epäillyillä on eri sukunimet.

Yksi epäillyistä yritettiin lavastaa Koivukylän murhasta

Murhasta epäilty Helsingissä asuva 26-vuotias mies on ollut tänä keväänä epäiltynä myös toisesta Vantaan Koivukylässä maaliskuussa tapahtuneesta epäillystä murhasta. Hänet vangittiin Koivukylän tapauksessa todennäköisin syin murhasta epäiltynä huhtikuussa kahden muun epäillyn kanssa.

Mies vapautettiin myöhemmin, koska todennäköisiä syitä murhasta epäilyyn ei enää ollut. Poliisin tutkimuksissa oli ilmennyt, että kaksi muuta Koivukylän murhasta epäiltyä olivat yrittäneet lavastaa 26-vuotiaan miehen syylliseksi henkirikokseen.

Kaksi Koivukylän murhasta epäiltyä ovat edelleen vangittuina, ja heidät on määrätty mielentilatutkimukseen. Koivukylän murhatutkinta on edelleen kesken. Syyte jutussa nostetaan marraskuun loppuun mennessä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Minkkinen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo, että Helsingissä tapahtunut epäilty murha ei liity Vantaan Koivukylän murhaan, vaikka sama epäiltynä ollut henkilö niitä yhdistääkin.

Helsingissä tehdystä murhasta epäillyllä 26-vuotiaalla miehellä on taustallaan Helsingin käräjäoikeuden antama kolmen vuoden vankeustuomio törkeästä ryöstöstä vuodelta 2017. Helsingin käräjäoikeuden mielestä rikos oli erityisen raaka ja julma. Lisäksi hän on saanut Helsingissä tuomiot muun muassa rattijuopumuksesta, vahingonteosta ja yleisvaaran tuottamuksesta.

Mies on saanut useita rikostuomioita myös Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Hänet on tuomittu muun muassa törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Murhasta epäillyllä 40-vuotiaalla jopa 70 rikostuomiota

Helsingissä viime viikolla tapahtuneesta henkirikoksesta epäillyistä paatunein rikollinen on Vantaalla asuva 40-vuotias mies.

Loppuvuodesta 41 vuotta täyttävä mies on ehtinyt elämänsä aikana saada Helsingin käräjäoikeudessa tuomion noin 50 rikoksesta. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa hänet on tuomittu yli 20 rikoksesta.

Kaikkiaan miehen elämä näyttää olleen jatkuvaa rikosten kierrettä. Pääosin tuomiot liittyvät tavalla tai toisella päihteisiin. Mies on tuomittu useita kertoja muun muassa rattijuopumuksesta ja huumausainerikoksista. Hänellä on tuomiot myös törkeästä ryöstöstä, törkeästä pahoinpitelystä ja törkeän pahoinpitelyn yrityksestä.

Myös Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa hänet on tuomittu huumausainerikoksesta, törkeästä varkauden yrityksestä ja ampuma-aserikoksesta.

Toinen murhasta epäiltyjen kokeneimmasta päästä oleva rikollinen on osoitteensa salannut 35-vuotias mies. Hänet on tuomittu Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa toistakymmentä kertaa useimmiten rattijuopumuksista.

Helsingin käräjäoikeudessa hän on saanut tuomion muun muassa törkeästä ryöstöstä, törkeästä pahoinpitelystä, huumausainerikoksesta ja tuottamuksellisesta rahanpesusta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa hänet on tuomittu useasta rattijuopumuksesta.

Väkivalta tuttua useille epäillyistä

Murhasta epäilty 42-vuotias mies on myös tuttu kasvo Uudenmaan käräjäoikeussaleissa. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa hänet on tuomittu useita kertoja muun muassa huumausainerikoksista. Helsingin käräjäoikeudessa hän on saanut tuomiot muun muassa useista pahoinpitelyistä. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa mies on tuomittu ammattimaisesta kätkemisrikoksesta.

Tällä hetkellä hän on syytettynä petoksesta ja kahdesta erillisestä huumausainerikoksesta. Jutut ovat tulossa käräjäoikeuden käsittelyyn tämän vuoden aikana.

Loppuvuodesta 32-vuotta täyttävä murhasta epäilty on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa muun muassa törkeistä huumausainerikoksista ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

37-vuotias murhasta epäilty on tuomittu Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa lähestymiskieltoon, ja hän on saanut tuomion myös lähestymiskiellon rikkomisesta. Helsingin käräjäoikeudessa hänet on tuomittu rattijuopumuksesta ja törkeästä ryöstöstä. Länsi-Uudenmaan käräjillä mies on tuomittu vahingonteosta ja törkeästä pahoinpitelystä.

Espoossa asuva 41-vuotias mies on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa muun muassa pahoinpitelystä, rattijuopumuksesta ja näpistyksestä. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa hän on saanut tuomion muun muassa viidestä pahoinpitelystä, törkeästä pahoinpitelystä ja huumausainerikoksesta.

Helsingissä asuva 35-vuotias mies on puolestaan tuomittu Helsingin käräjillä muun muassa pahoinpitelyistä ja törkeästä rattijuopumuksesta.

28-vuotias mies on pysytellyt lievempien rikosten parissa tähän saakka. Helsingin käräjäoikeuden tiedoista löytyy tuomiot varkaudesta ja varkauden yrityksestä.

Murhasta epäillyt naisetkin kokeneita rikollisia

Murhasta epäillystä naisista 40-vuotias on kokeneempi rikosten tekijä. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut hänen noin 20 kertaa erilaisista rikoksista, kuten törkeästä pahoinpitelystä ja useista varkauksista. Hän on ollut myös pahoinpitelyn uhrina monta kertaa.

Helsingin käräjäoikeudessa hänet on tuomittu näpistyksestä, varkaudesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa hän on saanut tuomion ammattimaisesta kätkemisrikoksesta ja näpistyksestä.

22-vuotiaalla murhasta epäilty nainen on myös poliisin tuttu. Helsingin käräjäoikeudessa hänet on tuomittu muun muassa törkeästä ryöstöstä, törkeästä varkaudesta sekä ryöstöstä ja varkaudesta. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta hän on saanut tuomion näpistyksestä.

Murhasta epäillyistä ainoastaan 46-vuotiaalla Vantaalla asuvalla miehellä ei ollut Helsingin- tai Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa saatuja tuomioita lainkaan.

Poliisi on pysytellyt vaitonaisena epäillyn murhan tutkinnasta, koska rikoksen esitutkinta on vasta alkuvaiheessa.

Murhasta epäiltyjen vangitsemisoikeudenkäynnissä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkio Helsingin poliisilaitokselta totesi, pitävänsä henkirikosta poikkeuksellisena epäiltyjen suuren määrän vuoksi.

Kaikki käräjäoikeuden antamat jutussa mainitut tuomiot eivät ole vielä lainvoimaisia, ja osa niistä on saattanut myöhemmin muuttua hovioikeudessa.

Lisää aiheesta:

Vantaan Koivukylän murhasta epäillyt mies ja nainen määrättiin mielentilatutkimukseen – yrittivät lavastaa tuttunsa henkirikoksesta

Helsingin käräjäoikeus on vanginnut kaikki 12 henkirikoksesta epäiltyä todennäköisin syin epäiltynä murhasta – joukossa on 10 miestä ja kaksi naista

Poliisi tutkii henkirikosta Helsingissä – poliisi esittää kahtatoista murhasta epäiltyä vangittavaksi