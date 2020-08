Kuusi kiinnostavaa juttua lauantai-iltaan: Kylmän sodan karmivat ydinsotasuunnitelmat, kasvomaskien käyttövinkit ja elämää ilman lomaa

"Pentagonin papereiden" mies Ylelle USA:n ydinsotasuunnitelmista: "Me pidimme suomalaisia erityisen urheina, ja suunnittelimme heidän tuhoamistaan"

Yhdysvaltain ydinisku Neuvostoliittoon olisi aiheuttanut voimakkaan ydinlaskeuman Suomeen, sanoo kylmän sodan kuulu tietovuotaja Daniel Ellsberg Ylen haastattelussa.

Ranta on espanjalaisten toinen olohuone kesäisin. – Vietämme kaikki viikonloput ja perhejuhlat rannalla, sanovat perheineen Castelldefelsin saapuneet Emilio Moya ja Conchi Pons. Tomás Montes.

Osa espanjalaisista riemastui, kun turistit ovat poissa ja rannat ovat vain heille – Katso kuvat, joista osa on kuin 1970-luvulta

Viime vuosina turisteja on ollut liikaa ja Barcelona on muistuttanut teemapuistoa. Nyt on parempi, sanoo rannalle lastensa kanssa saapunut Dolores Vallejos.

Suomeen saatetaan antaa pian suositus kasvomaskien käytöstä esimerkiksi julkisessa liikenteessä. Henrietta Hassinen / Yle

Maskisuositusta odotetaan – Katso, millaisia kasvosuojia on saatavilla ja kuinka käytät niitä oikein

Kasvomaskit suojaavat pisaratartunnoilta ainakin muita ihmisiä ja jopa käyttäjäänsä, jos ne ovat oikeanlaisia. Keräsimme erilaiset maskityypit ja käyttöohjeet yhteen juttuun.

Kioskiyrittäjä Niina Salin-Pakarinen pitelee nallekarhua, jonka hän sai nyt armeijassa olevalta tyttäreltään. Tanja Kröger / Yle

Niina Salin-Pakarinen ei saa koskaan pitää lomaa, eikä ole ainut – Työterveyslaitos: Ihminen ei välttämättä tarvitse lomaa terveyden kannalta

Työterveyslaitoksen mukaan jotkut ihmiset eivät tarvitse lomaa terveytensä takia, jos he palautuvat riittävän hyvin työstään muuten.

Ars Longa -talon asukas, taiteilija Nastaran Nasir Zadeh tanssii Peilisalissa yhdessä Ansa Escartinin ja Ada Lunan kanssa. Berislav Jurišić / Yle

Taiteilijatalon katolla voi lenkkeillä, tanssia sambaa ja kasvattaa tomaatteja – yhteisöllisyys on asumisen kasvava trendi

Yhteisöllisyys muutti kerrostaloon ja keskiluokkaistui. Taiteilijatalo Ars Longa Helsingissä on uusin lisä isoon trendiin.

Miika Koskela / Yle

Kasperi Kropsu kuvaa ihmisiä, kun he vähiten sitä odottavat – "En kutsu tätä salakuvaamiseksi, mutta en myöskään kysy kuvattavilta lupaa"

Ammattiskeittari tarttui kameraan loukattuaan nilkkansa. Nyt hänen katuvalokuvillaan on Instagramissa yli 10 000 seuraajaa.