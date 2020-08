Britanniassa ravintolaruokaa saa nyt puoleen hintaan hallituksen piikkiin – mutta edessä häämöttää jo pubien sulkeminen uudelleen koronan takia

LontooVegaaniravintola Miranda Cafén aamiainen on säästeliäälle harvinainen herkku, mutta nyt puntia ei tarvitse laskeskella. Aamuauringossa paistatteleva Luke Barker tilasi talon suurimman aamiaislautasen ja kiittelee hallituksen koronatarjousta.

– Se on kiva kannuste, jolla ihmiset houkutellaan jälleen ulkosalle koronakaranteenin jälkeen, Barker sanoo.

Britannian hallituksen Eat Out to Help Out -alennuskampanja (siirryt toiseen palveluun) jatkuu elokuun ajan maanantaista keskiviikkoon eli ravintoloiden perinteisesti hiljaisimpina päivinä. Asiakkaan laskussa alennus näkyy heti, ja ravintoloitsija saa erotuksen takaisin valtion kassasta.

Kiinnostus on ollut valtavaa. Mukana on laaja kirjo ruokapaikkoja McDonalds-ketjusta Michelin-tähdellä varustettuihin ravintoloihin.

Pohjois-Lontoossa sijaitsevan Miranda Cafén toinen omistaja Francis Rivas Graefin-Stillfried kiittelee hallituksen aloitetta ennakkoluulottomaksi.

– Alennukset tuovat aina tulosta, ja tämä tempaus auttaa varmasti maan taloutta.

Hallituksen talousapu on ainoa valopilkku

Britannian ravintolat olivat suljettuna maaliskuun loppupuolelta heinäkuulle. Se oli alalle ankara isku.

Miranda Café pystyi tarjoilemaan vain noutoannoksia, eikä ravintola olisi selvinnyt ilman tukea, kertoo Francis Rivas Graefin-Stillfried.

– Hallitus on tehnyt loistavaa työtä taloudellisessa mielessä. Isot ja pienet yritykset ovat saaneet tukea, se on ollut valtava apu, hän sanoo.

Ravintoloitsija ei ole ainoa kiittelijä.

Hallituksen taloustoimet ovat saaneet Britanniassa niin laajaa suitsutusta, että valtionvarainministeri Rishi Sunakista on ehditty jo povata (siirryt toiseen palveluun) seuraavaa pääministeriä.

Hallituksen muiden koronatoimien suhteen tilanne on kuitenkin toinen.

Britannian tilastokeskuksen perjantaina julkaisemien lukujen (siirryt toiseen palveluun) mukaan koronaepidemian aiheuttama ylikuolleisuus on Britanniassa koko Euroopan korkeinta. Jopa pääministeri Boris Johnson on myöntänyt (siirryt toiseen palveluun), että rajoitustoimien hidas käyttöönotto saattoi olla virhe.

Luke Barker sai lempiteensä puoleen hintaan. Ainoastaan alkoholijuomat ovat hallituksen Eat Out to Help Out -alennuksen ulkopuolella. Pasi Myöhänen / Yle

– Kaikkien täytyy nyt pitää kasvosuojaimia kaupoissa, mutta miksi tähän ryhdyttiin niin myöhään? Tuntuu, että kaikki toimet tehtiin jälkijunassa, kahvila-asiakas Luke Barker sanoo.

Kansantalous ottaa kovan iskun

Ylikuolleisuuden mittaaminen on yksi luotettavimmista tavoista vertailla eri maiden koronatilannetta. Kuolleisuutta verrataan maan tavanomaiseen tilanteeseen, joten maiden erilaisilla koronakuolemien rekisteröimistavoilla ei ole merkitystä.

Britannian tilastokeskuksen vertailussa Englannin ylikuolleisuus on selvästi Euroopan korkein. Koko Britannia on toisella sijalla, hieman Espanjan edellä. Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan (siirryt toiseen palveluun)mukaan Britanniassa on varmistettu kaikkiaan 46 286 koronaan liittyvää kuolemaa ja yli 306 000 tartuntaa.

Teollisuusmaiden OECD-järjestö arvioi (siirryt toiseen palveluun), että Britanniassa kansantalous ottaa koronaepidemiasta lopulta pahemman iskun kuin yhdessäkään muussa kehittyneessä teollisuusmaassa.

Vaikka Britannian ravintoloissa nautitaan nyt alehinnoista, Britannian johtava terveysviranomainen Chris Whitty sanoo, että epidemian suitsimiseksi pubit saatetaan joutua sulkemaan uudelleen (siirryt toiseen palveluun) koulujen avautuessa syyskuussa.

Poliittisesta kaaoksesta kärsivästä Venezuelasta Britanniaan muuttanut ravintoloitsija Francis Rivas Graefin-Stillfried on kuitenkin luottavainen.

– Karanteenitoimia tai ei, me teemme kovasti töitä ja selviämme joka tapauksessa.

