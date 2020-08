Maskihamstraus on alkanut: Myynnissä on monenhintaisia maskeja – Hintaa pudottaa kertakäyttömaskeilla pakkauskoko, kankaisilla toistokerrat

Maskien kysyntä on viime päivinä vilkastunut selvästi kerrotaan suomalaisista kaupoista.

Yle uutisoi sunnuntaina, että terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL aikoo suosittaa, että Suomeen tulisi maskisuositus julkisiin tiloihin ja julkiseen liikenteeseen.

THL suosittaa jo nyt maskien käyttöä, mutta uusi suositus voisi terävöittää entistä. Sitä voidaan tarvita, kun lomat on pidetty ja etätyösuositukset sekä muut rajoitukset purettu.

Maskikeskustelun ja maailmalta kantautuneiden uusien koronaryöpsähdysten takia kauppojen suojamaskihyllyillä on alkanut käydä kuhina.

– Ollaan huomattu, että viime viikolla kysyntä on piristynyt. Odotamme, että kysyntä vielä kasvaa, sanoo S-ryhmän valikoimajohtaja Janne Paananen.

– Maskien myynti on ollut kevään aikana suhteellisen tasaista, mutta viime viikon aikana maskikauppa on vilkastunut. Esimerkiksi kansalaismaskien päivämyynnit olleet kolminkertaisia aiempaan verrattuna ja tämä on heijastunut myös kangasmaskien myyntiin, sanoo Keskon hankintapäällikkö Jenni Moisanen.

– Kyllä on lähtenyt viime viikolla nousuun. Meille tulee myös paljon kysymyksiä näistä suojaimista. Maskien saatavuus on tällä hetkellä hyvä, sanoo puolestaan Yliopiston Apteekki -ketjun farmaseuttinen johtaja Kati Vuorikallas.

Marjo Metsä Kannelmäen Prismassa ostamassa kasvomaskeja suojaamaan koronavirukselta. Toni Määttä / Yle

Jos suositus tulisi, niin maskeja pitäisi käyttää aina, kun etäisyyden pitäminen on vaikeaa. Suositus kattaisi esimerkiksi työmatkat, jos kulkee ne linja-autolla tai junalla. Ruuhkainen kauppakeskuskin voisi täyttää kriteerin.

Maskeja varattava mukaan useita

Paljonko niitä maskeja sitten päivässä kuluisi?

Perustilanne voisi olla se, että kun aamulla hyppää junaan tai linja-autoon päällä on kertakäyttöinen tai pestävä kankainen maski. Jos työpaikalla uskoo selviävänsä päivän ilman maskia, niin paluumatka kuluttaa taas yhden maskin. Jos käy matkalla ruuhkaisessa kauppakeskuksessa ja oleskelee siellä vähänkin pidempään, voisi olla syytä varata mukaan vielä kolmas maski.

– Kyllä yksi maski yhden työmatkan kestää. Tärkeintä on ettei sitä turhaan kosketella, sanoo Vuorikallas.

Pari kolme maskia päivässä voi siis riittää, jos on ihan varma, ettei hipelöi ne päällä ollessa kasvojaan.

Lue lisää maskin oikeanlaisesta käytöstä: Näin käytät maskia oikein – huomioi ainakin nämä viisi asiaa

Kangasmaskeja oltava kymmenkunta

Mitä suun ja nenän suojaavat maskit sitten maksavat?

Paljon tai vähän ja se riippuu paljon pakkauskoosta.

Esimerkiksi e-ville.comilla yksi pestävä kangasmaski maksaa 3,95 euroa kappale. Vistaprint.fin hinta on 14 euroa kappale ja Finlaysonin kolmen kappaleen erä 19,95.

Yliopiston Apteekki-ketju perii puolestaan kahden kangassuojan pakkauksesta 18,90 euroa. Lidlissä yksi kankainen kasvomaski maksaa 3,99 euroa ja kaksi maskia 5,99 euroa.

Edelläkuvattuna peruspäivänä niitä pitäisi siis olla mukana kolme. Mutta se ei vielä koko varastoksi välttämättä riitä.

– Kangasmaskit tulee pestä käytön jälkeen ja tästä syystä niitä tulee varata muutaman päivän tarpeeseen, Vuorikallas laskee.

Kangasmaskeja pitäisi siis varata arkeen kymmenkunta henkilöä kohti.

Kertakäyttömaski noin euron kappale

Kertakäyttömaskeissakin on selviä hintaeroja.

Esimerkiksi Dementiaonlineshop.com myy kertakäyttöistä maskia 50 kappaleen erissä hintaan 48 euroa.

E-Ville.comista kertakäyttömaskien 50 kappaleen pakkaus maksaa 34,95 euroa. Kymmenen kappaleen pakkaus on puolestaan 12,95 euroa.

Verkkokaupasta tilattuna pitää vielä ottaa huomioon mahdolliset toimituskulut.

Yliopiston Apteekista haettuna 25 kappaleen paketti kertakäyttösuojia maksaa 24,90 euroa.

S-ryhmän kaupoista kotimaisen Sievi-kertakäyttömaskin 10 kappaleen pakkauksen saa puolestaan hintaan 8,90 euroa ja Lidlissä kymmenen hengityssuojainta maksaa 7,89 euroa.

Keskon hittiuote on ollut kertakäyttöinen kotimainen Nesu-kansalaismaski, joita saa 15 kappaletta hintaan 15,90 euroa.

Isommissa erissä tilattuna yhden kertakäyttömaskin saa siis näissä esimerkeissä noin 0, 69 sentistä 1,12 euroon kappaleelta (ilman toimituskuluja).

Kertakäyttömaskeihin kuluisi siis edellä kuvattuna peruspäivänä pari kolme euroa.

Ostoryntäykseen on varauduttu

Maskien kysynnän kasvuun on kauppaketjuissa varauduttu.

– Jos suositus tulee, niin totta kai kysyntä kasvaa. Saatavuus on kuitenkin nyt paljon parempi kuin alkuvuodesta, sanoo Yliopiston Apteekin Vuorikallas.

– Ollaan varauduttu tähän ja käydään aktiivisia keskusteluja koko ajan meidän toimittajien kanssa ja olemme saamassa niitä pian lisää huomattaviakin määriä, S-ryhmän Paananen vakuuttaa.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että maskit riittää kyllä. Seurataan tarkasti kysyntää ja viranomaisten linjauksia ja ollaan varauduttu siihen, että kysyntä kasvaa, K-ryhmän Moisanen sanoo.

Samaa kerrotaan myös kauppaketju Lidlistä.

Jos maskien hinta hirvittää, niitä voi tehdä myös itse. Siihen on saatavilla teko- ja käyttöohjeita ainakin Työterveyslaitoksen (siirryt toiseen palveluun)ja Marttojen (siirryt toiseen palveluun) nettisivuilta.