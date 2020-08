Espanjansiruetana on lisääntynyt tänä kesänä hyvin – sitkeällä hävittämisellä nilviäispopulaatio voi pysyä kurissa

Espanjansiruetana on kannibaali, jolle kelpaa ruuaksi myös lajikumppani. Lisäksi se syö raatoja ja kaikenlaisia kasveja.

Tappajaetanaksikin kutsuttu espanjansiruetana Arion vulgaris on vieraslaji, joka valtaa pikkuhiljaa uusia alueita. Tänä kesänä kaikkiruokaiset nilviäiset ovat lisääntyneet erityisen hyvin, kertoo puutarhuri Timo Koskinen. Syynä lienee se, että viime talvi oli sopivan leuto.

Kanta-Hämeessä ja erityisesti Riihimäellä on taisteltu espanjansiruetanoita vastaan jo useita vuosia. Tappajaetanasta on tehty havaintoja myös Janakkalan Tervakoskelta, Lopen Launosista ja Hämeenlinnan Sairiosta. Myös Hattulassa on leviämässä runsas nilviäisten populaatio Katinalassa Kauksaarentien pientareilla.

– Kun ilmasto on lämpenemässä, niin todennäköistä on, että siitä on kehkeytymässä paha riesa, sanoo Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin aluesihteeri Karri Jutila.

Erityisesti puutarhoissa kannattaa Jutilan mukaan pitää kompostit sellaisina, että sinne ei pääse mitään eläimiä. Pihat siisteinä ja mieluusti myös aurinkoisina, sillä espanjansiruetanat eivät pidä aurinkoisista, paahteisista pihoista.

– Ne ovat päivisin varjoisissa paikoissa kuten ojissa ja lähtevät liikkeelle iltahämärissä, Jutila sanoo.

Espanjansiruetana on lisääntymisen mestari. Se ei tarvitse välttämättä edes kumppania. Yksi nilviäinen voi tuottaa yhden kesän aikana suotuisissa olosuhteissa jopa kolme sataa munaa.

Suomessa espanjansiruetana on luokiteltu erityisen haitalliseksi vieraslajiksi. Anne-Maria Niskanen / Yle

– Espanjansiruetana on Suomen luonnosta torjuttava vieraslaji. Ne pitää kerätä pois ja hävittää esimerkiksi kiehauttamalla kuumassa vedessä ja hautaamalla ne riittävän syvälle, noin kolmekymmenen sentin syvyyteen, Karri Jutila kertoo.

