Tšekki tavoittelee amerikkalaisia elokuvatuotantoja poikkeusajan palveluilla – ranskaksi laulava skeittaaja etsitään rooliin vaikka etänä

Praha on tuttu useista menestyselokuvista. Muun muassa Mission: Impossible -nelososaa kuvattiin Tšekissä. Martin Divisek / EPA

Maailmankuululla Kaarlensillalla Prahassa kuhisee. Vaikka matkailijoita on vähemmän, Tšekin tasavallan pääkaupungin kuvaukselliset näkymät tallentuvat edelleen ammattilaisten kameroihin.

Tšekissä tehdään nykyisin paljon ulkomaalaisia tuotantoja. Varsinkin pääkaupungin näkymistä on moneksi.

Praha on esittänyt milloin Moskovaa, milloin Pariisia, New Jerseyä tai Wieniä (siirryt toiseen palveluun). Prahan kansainvälinen lentokenttä muuttui Daniel Craigin tähdittämässä Bond-elokuvassa Casino Royale Miamin kentäksi ja Prahan linna Tom Cruisen MI: Ghost Protocol -toimintafilmissä Kremliksi.

Myös esimerkiksi eteläkorealaisen Bong Joon-hon ohjaamaa Snowpiercer-tulevaisuusdystopiaa on kuvattu Barrandovin studioilla Prahassa.

Euroopan koronatilanteen vakauduttua tuotantoja on jatkettu, kerrotaan Tšekin elokuvakomissiosta eli filmiosaamista markkinoivasta etujärjestöstä Ylelle.

"Maa vilisee filmiryhmiä"

Kun koronapandemian ensimmäinen aalto pyyhkäisi keväällä yli Euroopan, myös Tšekki sulki rajansa. Kun rajoituksia sitten purettiin, Tšekki otti vauhdilla käyttöön EU-käytännön sallimia poikkeuksia ja loi elokuva-alalle uutta ohjeistusta tartuntojen välttämiseksi.

Tšekin elokuvakomission johtaja Pavlína Žipková sanoo Ylelle, että maa vilisee filmiryhmiä ja kaikkien maiden elokuvantekijät toivotetaan tervetulleiksi.

Tervetulleita ovat myös yhdysvaltalaiset filmiryhmät, vaikka muutoin matkailu Atlantin toiselta puolelta on pysähdyksissä.

Tšekin oma koronatilanne on säilynyt suhteellisen vakaana. Maailman terveysjärjestön mukaan tartuntoja on vajaan yhdentoista miljoonan asukkaan maassa yli 17 000, (siirryt toiseen palveluun) joista parantuneita lähes 12 000. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on vajaat 400.

Tom Cruise neljännen Mission: Impossible -elokuvan kuvauksissa Prahassa vuonna 2010. Ghost Protocol -osassa Praha toimi Moskovana. AOP

Ranskaksi laulava skeittaaja löytyy etänä

Elokuvakomission sivuilla (siirryt toiseen palveluun) on tarkka ohjeistus kuvaustuotantoja koskevista järjestelyistä.

Kuvausryhmän terveyttä tarkkaillaan ja lämpöä mitataan, ja tuotantoihin osallistuvat on jaettu useampiin ryhmiin. Itse kuvaukset sekä palvelut kuten kuljetukset ja ruokailut hoidetaan aiempaa tarkempia hygieniasäännöksiä noudattaen.

Erityisesti amerikkalaisia tuotantoja ajatellen käyttöön on otettu myös virtuaalisia palveluja, joissa kuvauspaikkoihin voi perehtyä etukäteen käymättä paikalla. Esittelymateriaalin toimittavat paikalliset av-alan yhtiöt. Korona-aikana osia tuotannoista voidaan myös kuvata eurooppalaisin voimin.

Etänä voi etsiä myös sopivia näyttelijöitä tuotantoihin. Toiveita ja vaatimuksia voi esittää. Sentilleen sopivan pitkä, ranskaksi laulava skeittaaja löytyy vaivatta Actorsmap-sovelluksella, luvataan elokuvakomissiosta.

Naked Among Wolves -elokuvan keskitysleirikohtauksen kuvauksia Prahassa vuonna 2014. Osa elokuvasta filmattiin Buchenwaldin keskitysleirillä. Saksalainen Bruno Apitz kirjoitti omista kokemuksistaan Buchenwaldissa kirjan, johon elokuva perustuu. AOP

Etuna vahva kulttuuri ja alhaiset kulut

Tšekissä on yhdysvaltalaisten sarjojen ja elokuvien lisäksi filmattu ainakin tanskalaisia, hollantilaisia ja saksalaisia tuotantoja.

Keskinen Eurooppa kiinnostaa elokuvantekijöitä paitsi näkymiensä, myös alhaisempien tuotantokustannusten vuoksi. Tšekin oma vahva elokuvakulttuuri ja vuosia kestänyt panostus alan koulutukseen luovat pohjaa yhteistyölle.

Ulkomaisten tuotantojen houkutteluun on panostettu hallitusta ja asevoimia myöten. Esimerkiksi armeija tarjoaa entistä tukikohtaa Ralskossa kuvauskäyttöön.

Työ on kantanut hedelmää. Vuonna 2019 Tšekissä kuvattiin lähes 80 pitkää elokuvaa. Filmiteollisuus toi Tšekin taloudelle 363 miljoonan euron tulot.

Kyse on siis merkittävästä elinkeinosta.

Die Hard -toimintaelokuvan kakkososaa filmattiin Unkarin pääkaupungissa Budapestissa vuonna 2012. Kohtauksiin osallistui myös Unkarin armeijan taisteluhelikopteri. Bea Kallos / EPA

Koronasohville tarjotaan entistä enemmän suoratoistosarjoja. Tšekissä meneillään on esimerkiksi Amazon-, Marvel- ja Netflix-yhtiöiden kuvauksia. Muun muassa kaappausdraama Transatlantic kuvataan suoraan Netflix-esitystä varten.

Parhaillaan kuvataan myös esimerkiksi Justin Kurzelin ohjaamaa, teatterilevitykseen kaavailtua Ruin-sotaelokuvaa.

Voit keskustella aiheesta 6.8. klo 23 asti.

