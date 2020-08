Trump-tutkinnan syyttäjät: Tutkinta ei rajoitu ainoastaan epäilyihin vaitiolorahojen maksamisesta

Syyttäjien mukaan Trump on epäiltynä “laajamittaisesta ja pitkään jatkuneesta rikollisesta toiminnasta”.

Yhdysvalloissa New Yorkissa syyttäjä on pyytänyt liittovaltion tuomaria hylkäämään presidentti Donald Trumpin tekemän valituksen, jonka on tarkoitus estää Trumpin talous- ja verotietojen selvittäminen hänen tilitoimistoltaan.

Trumpin talous- ja verotietoja tutkitaan syyttäjien mukaan siksi, että Trump on epäiltynä “laajamittaisesta ja pitkään jatkuneesta rikollisesta toiminnasta”.

Manhattanin alueen piirisyyttäjän Cyrus Vancen lakimiehet sanoivat maanantaina, että tutkinta ei rajoitu ainoastaan niin sanottujen “vaitiolorahojen” maksamiseen, josta Trumpia on epäilty. Trumpiin kohdistuvan tutkinnan käynnistyessä oli julkisuudessa epäilyjä rikollisesta toiminnasta, joka liittyi New Yorkissa toimivaan Trump Organization -konserniin, Vancen lakimiehet lisäävät.

Yhdysvaltain korkein oikeus päätti heinäkuussa, että Trumpin talous- ja verotiedot päätyvät New Yorkin syyttäjän nähtäväksi.

Trump on vuosia jättänyt verotietonsa julkistamatta, vaikka presidentit ovat 1970-luvulta alkaen ne hyvän tahdon eleenä julkaisseet.

Trumpin verotietoja on vaadittu julkisiksi liittyen tutkintaan, jossa Trumpin ja hänen entisen asianajajan Michael Cohen epäillään vaitiolorajohen maksamisesta Trumpin kanssa suhteessa olleelle aikuisviihdenäyttelijä Stormy Danielsille.

Cohenin on epäilty järjestelleen rahaa myös Trump-suhteestaan kertoneelle Playboy-malli Karen McDougalille. Trump kiistää olleensa suhteissa. Väitetyt suhteet sijoittuvat aikaan ennen Trumpin presidenttikautta.

Lähteet: AP