Kierros Helsingin keskustassa kertoo, että tiukennusta maskisuositukseen odotetaan – "Kun ei ole suoraan suositeltu, niin ei olla hankittu"

Minna ja Sisu Ristolaisella ei ole vielä minkäänlaista kokemusta kasvomaskeista. Jos virallinen suositus niiden käyttämiseksi tulee, aikovat he laittaa maskit kasvoilleen.

Minna ja Sisu Ristolaisella ei ole vielä minkäänlaista kokemusta kasvomaskeista. Jos virallinen suositus niiden käyttämiseksi tulee, aikovat he laittaa maskit kasvoilleen. Miika Koskela / Yle

Aamuinen pyörähdys Helsingin ja Pasilan rautatieasemilla osoittaa, ettei kasvomaski ole vielä se olennaisin osa työmatkalaisten varustusta.

Maskeja näkyy verrattain vähän, tosin enemmän kuin keskikesällä. Useimmiten maski näyttää olevan keski-iän ylittäneen naisen kasvoilla.

Pasilan asemalla junaa odottelevat Minna ja Sisu Ristolainen. Kumpikaan heistä ei ole koskaan kokeillut hengityssuojainta kasvoilleen.

Oletko käyttänyt maskia julkisessa liikenteessä? Oletko kokeillut hengityssuojainta? Aiotko käyttää, jos suositus tulee?

– En. En. En, Sisu Ristolainen, 10, lataa.

– Mutta jos tulee suositus, niin koko perhe – myös Sisu – laittaa maskin, äitinsä täsmentää.

Ristolaisten kommentit kuvaavat hyvin tämän aamuista pikakyselyä asemilla.

– Ei tämä ole turhamaisuuskysymys, vaan kun ei ole suoraan suositeltu käyttöä, niin ei olla hankittu vielä, Minna Ristolainen sanoo.

Tuntuu, ettei kasvomaskille ole vielä tarvetta, sillä en liiku julkisilla niin paljon, Karina Fagerström sanoo. Miika Koskela / Yle

Myöskään Karina Fagerstöm ei ole toistaiseksi tuntenut tarvetta suojata kasvojaan maskilla.

– En liiku julkisilla niin paljon. Ulkoilen, liikun fillarilla ja asun pienellä paikkakunnalla, ei ole vielä sellaista tunnetta.

Jos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaisi asiasta nykyistä tiukemman suosituksen, saisi se Fagerströmin muuttamaan käytöstään.

– Ehdottomasti. Olen kokeillut maskia ja minulla on niitä kotona. Jos on pakko ja kova suositus, niin sitten on pakko käyttää.

"Jos nyt annetaan suositus ja odotetaan, että ihmiset tilaavat maskeja netistä, varmaankin huomattava osa jättää käyttämättä"

Psykologian tohtori ja terveyden edistämisen dosentti Pilvikki Absetz Tampereen yliopistosta osaa selittää ihmisten tämän hetkistä suhtautumista kasvomaskeihin.

Keväällä asiantuntijat kiistelivät julkisesti maskien hyödyistä ja haitoista, eikä maskeja ollut helposti saatavilla. Näiden yhteisvaikutuksena ei myöskään syntynyt sosiaalisia normeja, jotka olisivat tukeneet maskien käyttämistä.

– Ja kaikki tämä sitten tietenkin johti siihen, että yksilötasolla viestit koettiin ristiriitaisina. Monet muut motivaatiotekijät, jotka ihmisillä oli maskien käyttöä vastaan tai niiden puolesta jylläsivät, ja se puolestaan johti siihen, että vaan osa käyttää ja osa ei käytä.

Absetz toteaa, että jos ihmisten halutaan käyttävän maskeja, viralliset ohjeet ja suositukset tarvitaan nopeasti. Samalla hänen mukaansa voimavaroja tulisi kohdentaa niin sanottuun valinta-arkkitehtuuriin. Käytännössä, maskien käyttöön ohjattaisiin niiden helpolla saatavuudella.

– Esimerkiksi kauppaan mennessä, jos sinulla ei ole omaa maskia, niin siellä olisi maskit saatavilla heti. Ja työntekijät käyttäisivät niitä ja näyttäisivät esimerkkiä asiakkailleen.

– Jos nyt annetaan suositus ja pelkästään odotetaan, että ihmiset tilaavat maskeja netistä tai ostavat niitä apteekista, niin kyllä meillä varmaankin huomattava osa ihmisistä jättää edelleenkin käyttämättä.

Suomessa maskikeskustelusta ehti Pilvikki Absetzin mukaan tulla rakettitiedettä, kun keskustelu keskittyi suojainten teknisiin ominaisuuksiin.

Absetz ei allekirjoita, että suomalaisiin puree ainoastaan pakko, vaan että olemme kuitenkin lopulta suosituskansa.

– Uskon, että kun suositus on olemassa ja ympäristö, joka tukee sitä, niin sosiaaliset normit alkavat muodostua. Ne ovat aika voimakkaita keinoja ilman pakkoakin.

Jaana Tihtosella on aina kertakäyttömaskeja mukanaan. Miika Koskela / Yle

Jaana Tihtonen on astumassa junaan pyöränsä kanssa. Hänellä ei ole hengityssuojainta kasvoillaan, mutta maskit ovat mukana.

– Kyllä käytän maskeja, minulla on koko ajan mukana kertakäyttömaskit.

Tihtonen sanoo suojanneensa kasvonsa nyt viikon verran, ja hän uskoo kasvomaskien käytön lisääntyvän.

– Varmaan pääkaupunkiseudulla ainakin, kun täällä joutuu olemaan tiiviissä tiloissa. En usko, että suomalaisilla on siinä mitään ongelmaa. Ja maskithan ovat ihan hienon näköisiä nykyään.

"Toivon, että ihmiset alkaisivat käyttää maskeja enemmän", sanoo Marjatta Iivonen. Miika Koskela / Yle

– Minusta näyttää, että maskeja on alettu käyttää enemmän ja ostettukin enemmän, ainakin uutisten mukaan, Marjatta Iivonen toteaa.

Iivonen sanoo, että olisi toivonut ihmisten jo heti alun alkaen käyttäneen maskeja. Hän uskoo niistä olevan hyötyä, vaikka epäilee, saadaanko asiasta koskaan lopullista varmuutta.

Tuovi Tamminen on lähdössä junalla Kemiin. Matkustaessaan hän käyttää kasvomaskia ja suojakäsineitä. Miika Koskela / Yle

Tuovi Tamminen uskoo suojautumisen tehoon. Hän on lähdössä junalla Kemiin ja pukenut ylleen sekä hengityssuojaimen että suojakäsineet. Ne ovat hänelle vakiovaruste julkisilla paikoilla ja liikenteessä.

Maski kasvoilla puhuminen ei tuota Tammiselle ongelmaa, mutta yhteiskäytössä silmälasien kanssa on omat hankaluutensa.

– Maski lähtee tippumaan nenän vartta pitkin, vaikka sen laittaisi ylös kasvoilla. Ja sitten silmälasit alkavat huuruuntua.

Tuovi Tammisen mukaan hankaluuksiin tottuu, mutta hän ei silti usko ihmisten alkavan sankoin joukoin kasvomaskeja käyttämään.

– En usko. Ihmiset katsovat, että se on ruma.

Rene Anderson joutuu käyttämään hengityssuojainta työssään, vapaa-ajalla hän ei ole kokenut vielä sitä tarvitsevansa. Miika Koskela / Yle

Rene Anderson käyttää kasvomaskia työssään, joten vapaa-ajalla hänellä täytyisi olla erityisen painava syy pukea hengityssuojain kasvoilleen.

– Mahdollisesti harkitsen, kyllä sen kanssa toimeen tulee.

Entä jos THL täsmentää suositusta?

– Mikäli tulee selkeämpiä linjauksia esimerkiksi THL:ltä, niin siinä tapauksessa kyllä.

Lue myös:

Maskihamstraus on alkanut: Myynnissä on monenhintaisia maskeja – Hintaa pudottaa kertakäyttömaskeilla pakkauskoko, kankaisilla toistokerrat

Näin käytät maskia oikein – huomioi ainakin nämä viisi asiaa