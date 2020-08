Tutkimus: gluteeniton ruokavalio ei täysin palauta suoliston normaalia toimintaa – keliaakikon kannattaa huolehtia hivenaineiden ja vitamiinien saannista

Keliaakikon on kieltäydyttävä muun muassa ruisleivästä, sillä keliakian ruokavaliohoito on ehdoton ja elinikäinen.

Keliakiasta on saatu uutta tutkimustietoa. Gluteeniton ruokavalio ei täysin palauta suoliston normaalia toimintaa molekyylitasolla.

Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan tutkijat selvittivät gluteenittoman dieetin ja gluteenialtistuksen vaikutukset ohutsuolen geenien ilmentymiseen. Tulokset on julkaistu Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology -tiedelehdessä.

Kävi ilmi, että vaikka suolinukkarakenne ja tulehdussolujen lukumäärä gluteenittomalla dieetillä olevilla keliaakikoilla oli verrannollinen terveiden ei-keliaakikkojen kanssa, niin molekyylitasolla nämä ryhmät poikkesivat merkittävästi toisistaan.

– Erityisesti hivenaineiden ja vitamiinien, kuten sinkin, kalsiumin ja foolihapon imeytymiseen tarvittavien kuljettajageenien luenta oli merkittävästi alhaisempaa, vaikka suolen rakenne muutoin näytti gluteenittomalla dieetillä olevilla keliaakikoilla rakenteellisesti normaalilta, tutkimuksen johtaja, dosentti Keijo Viiri kertoo tiedotteessa.

Aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että gluteenittomalla ruokavaliollakin olevilla keliaakikoilla voi esiintyä hivenaineiden ja vitamiinien puutosta.

– Nyt julkaistu tutkimus osoittaa, että nimenomaan näiden imeytymiseen tarvittavien geenien vajavainen ilmentyminen voi olla tämän taustalla, Viiri sanoo.

– Kliinisinä johtopäätöksinä voidaan todeta, että vaikka gluteeniton ruokavalio on ehdottomasti hoidon edellytys ja merkittävästi parantaa ohutsuolen kuntoa keliakiassa, lisälääkinnällisillä toimenpiteillä voisi kuitenkin olla merkittäviä terveyshyötyjä. Ainakin hivenaineiden ja vitamiinien riittävään saantiin on syytä panostaa osana gluteenitonta ruokavaliota.

Tutkijat kehittivät myös uuden mittarin, jolla voi tarkemmin selvittää ohutsuolen tilaa ja lääkevastetta. Lisää tutkimuksesta voi lukea Tampereen yliopiston nettisivulta (siirryt toiseen palveluun).

