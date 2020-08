Trump Microsoftille: Saatte ostaa Tiktokin, mutta hallitus haluaa diilistä "todella suuren" siivun itselleen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen yllättänyt kannanotollaan liittyen suosittuun kiinalaiseen Tiktok-sovellukseen.

Aiemmin hän uhkasi kieltää Tiktokin Yhdysvalloissa, mutta nyt hän on sanonut sallivansa paikallisen yhtiön, todennäköisesti Microsoftin, ostaa Tiktokin Pohjois-Amerikan-toiminnot.

Asiaan liittyy kuitenkin yksi ehto: Yhdysvaltain hallinto haluaa kaupoista merkittävän siivun itselleen. Siis eräänlaisen välityspalkkion siitä, että kaupat sallitaan.

– Juuri nyt heillä ei ole mitään oikeuksia, ellemme me anna heille niitä. Joten jos annamme heille oikeudet, sitten maan täytyy hyötyä siitä, Trump sanoi CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) maanantaina.

Kysyttäessä, tulisiko Trumpin ehdottaman maksun tulla Microsoftilta vai Tiktokin omistavalta kiinalaiselta Bytedancelta, presidentti vastasi, että kumpi vain käy.

– Oli se sitten Microsoft tai joku muu, tai sitten kiinalaiset – mikä hinta sitten onkaan, Yhdysvaltojen pitäisi saada siitä hinnasta todella suuri prosenttiosuus. Koska me teemme sen mahdolliseksi, Trump sanoi.

Nainen kuvasi itseään puhelimella Shanghaissa maanantaina. Kiinalaisesta Tiktokista on tullut maailmanpolitiikan kuuma peruna. Alex Plavevski / EPA

CNN:n haastattelema kilpailulainsäädännön asiantuntija Gene Kimmelman sanoo, ettei presidentin vaatimukselle löydy laillisia perusteita.

– Tämä on erittäin epätavallista ja norminvastaista. On vaikea ymmärtää, mitä presidentti tässä asiassa oikein tarkoittaa. Yrityskaupoilla on joskus laajempia geopoliittisia vaikutuksia maiden välillä, mutta on perin erikoista ajatella, että tällaiseen voisi liittyä presidentin kuvailemaa maksamista, Kimmelman sanoo.

Samoilla linjoilla ovat monet muutkin lakiasiantuntijat, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun).

Tiktokille Yhdysvaltojen markkina-alue on erittäin tärkeä, minkä vuoksi sen emoyhtiö on ollut halukas myymään osan toiminnastaan Microsoftille. Myös Microsoft on ollut ostajahalukkaiden kärjessä.

Kaupantekoa hankaloittaa Trumpin hankaaminen vastakarvaan. Hallinto on perustellut Tiktokin-vastaisia toimiaan tietoturvallisuushuoliin vedoten. Taustalla arvioidaan olevan myös, ettei Yhdysvallat halua päästää Kiinaa kiihtyvässä teknologiakilpailussa niskan päälle.

Trump antoi kuitenkin kauppojen hieromiselle aikaa syyskuun 15. päivään saakka. Jos kauppoja ei sinä aikana synny hänen asettamillaan ehdoilla, hän sanoi kieltävänsä Tiktokin Yhdysvalloissa.

