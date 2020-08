Nestori-lossista tuli Pohjois-Karjalassa nähtävyys – sisävesien jättilossin kyytiin mahtuu helposti kaksi täyttä tukkirekkaa

Liperin ja Rääkkylän välillä liikennöivä Arvinsalmen lossi on tärkeä niin työmatkaliikenteelle kuin raskaalle liikenteelle.

Liperin ja Rääkkylän uusimmasta nähtävyydestä ei ole epäselvyyttä.

Arvinsalmelle viikonvaihteessa saapuneesta Nestori-lossista on parin päivän aikana tullut suosittu kuvauskohde.

Lähes jokaisella ylityksellä joku kyytiläisistä kaivaa puhelimen esiin ottaakseen lossista kuvan.

Uusi lossi ratkaisi raskaan liikenteen pullonkaulan

Arvinsalmen vanhaan lossiin verrattuna Nestori on vaikuttava lautta.

Pituutta sillä on 50 metriä ja leveyttä 15 metriä eli pelkästään kansialaa on puolet enemmän kuin vanhassa lossissa.

Kantavuudessa ero on vielä suurempi. Nestori voi ottaa kyytiin 150 tonnia, kun vanhan lossin kantavuus oli 60 tonnia.

Arvinsalmi on ollut raskaan liikenteen pullonkaula. Nyt isot yhdistelmät mahtuvat kyytiin helposti. Pauliina Tolvanen / Yle

Lossinhuoltaja Jere Marttinen kertoo, että kyytiin mahtuu helposti kaksi täyttä tukkirekkaa.

– Normaalipainoiset pääsevät kaikki yli. Vain korkeat erikoiskuljetukset joutuvat yhä kiertämään, Marttinen toteaa.

Vuonna 2018 Arvinsalmen ylitti keskimäärin 17 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Määrän uskotaan nousevan uuden lossin myötä.

Arvinsalmen entiset laiturit olivat auttamatta liian pienet Nestorille. Tänä kesänä laiturit on remontoitu perusteita myöten. Pauliina Tolvanen / Yle

Liperin ja Puumalan lossit vaihtuivat päikseen

Vaikka Nestori on Pohjois-Karjalassa uusi lossi, on sillä ikää jo kahdeksan vuotta. Aiemmin lossi on liikennöinyt Puumalan Kietävälässä.

Kietävälässä liikennemäärät ovat pienemmät kuin Arvinsalmella, minkä takia lossien asemapaikat päätettiin vaihtaa päikseen. Arvinsalmen vanha lossi numero 150 palvelee nyt siis Puumalassa.

Lossien vaihdon yhteydessä vaihtuivat myös liikennöitsijät. Arvinsalmella lossia operoi Kymen Saaristoliikenteen ja Suomen lauttaliikenteen työyhteenliittymä.

Nestorin mukana Liperiin siirtyi neljä työntekijää. Arvinsalmen vanhoista lossinkuljettajista Nestorin kanssa jatkaa kaksi.

Lossinhoitaja Jere Marttinen on yksi Puumalasta siirtyneistä työntekijöistä. Marttinen arvostaa lossinkuljettajan työssä omaa rauhaa. Tällä viikolla sitä ei tosin ole juuri ollut, sillä uusi lossi kiinnostaa Pohjois-Karjalassa. Pauliina Tolvanen / Yle

Nestorin kyyti on vakaata, mutta hieman hitaampaa

Mikko Muhonen on kuljettanut Arvinsalmella lossia kuusi vuotta. Hyppäys Nestorin puikkoihin on mieluinen muutos.

Nestorin tekniikka vaatii perehtymistä, mutta lossin ohjaaminen ei poikkea paljoa vanhasta.

Iso lautta vaatii pitemmän jarrutus- ja kiihdytysmatkan, minkä takia salmen ylitys vie nyt aavistuksen pidempään.

– Nestori on vakaampi ohjata, se ei tee äkkinäisiä liikkeitä. Näkyvyys tässä on tosi hyvä. Ohjaamo on korkealla ja ikkunat isot, Muhonen luettelee.

Ikkunoista näkyvä maisema on Muhosen mielestä yksi työn parhaita puolia. Lossin puikoissa Saimaan järviluonto on lähellä ja vuodenaikojen vaihtumista helppo seurata.

Mikko Muhonen on alkuviikon harjoittelut Nestori-lossin ohjaamista. Ero vanhaan ei ole iso, joten mies pääsee puikkoihin jo loppuviikosta. Pauliina Tolvanen / Yle

Iso lossi pärjää aallokossa

Liperin Arvinsalmella myrskytuulet ovat toisinaan keskeyttäneet lossiliikenteen. Nestorin pitäisi olla tässä suhteessa varmempi.

Jere Marttinen ei muista, että Kietävälässä Nestori olisi jäänyt kertaakaan rantaan tuulen takia. Tehokkaan koneen ansiosta lossi pystyy kulkemaan aallokossa.

Arvinsalmen laiturissa seisova varalossi on likipiteäen yhtä iso kuin Arvinsalmen vanha lossi. Nestorin rinnalla se näyttää pieneltä. Pauliina Tolvanen / Yle

Jos Nestori syystä tai toisesta jäisi rantaan, on Arvinsalmella pienempi varalossi, joka saadaan otettua käyttöön muutamassa tunnissa.

Lue lisää:

Tulevaisuudessa rekat mahtuvat helposti lossikyytiin –Suomen lauttaliikenne uudistetaan pohjia myöten