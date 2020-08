Emmi Itärannan Teemestarin kirjasta elokuva – rooleissa Lauri Tilkanen ja Mimosa Willamo

Emmi Itärannan palkittuun ja kansainvälisesti menestyneeseen, yli 20 kielelle käännettyyn Teemestarin kirjaan perustuvan Veden vartija -elokuvan ohjaa Saara Saarela, joka toimii tällä hetkellä myös Aalto-yliopiston elokuvauksen professorina.

Elokuvaa tähdittävät muun muassa Saga Sarkola, Mimosa Willamo, Lauri Tilkanen ja Pekka Strang.

Tuottaja Mark Lwoffin mukaan elokuvan tekoprosessi alkoi jo vuoden 2015 syksyllä.

– Kotimaisen keskivertoelokuvan budjetti on 1,6 miljoonaa euroa, meillä se on yli kolme miljonaa. Rahoittaminen ja kirjan muokkaaminen elokuvaksi ovat vieneet aikaa.

– Myös korona on sotkenut asioita: kevään kuvaukset siirtyivät huhtikuulta heinäkuulle, puhelimitse tavoitettu Lwoff kertoo.

Kansainvälisenä tuotantona toteutettavaa Veden vartijaa kuvataan tällä hetkellä Tallinnan liepeillä. Muita kuvauspaikkoja ovat Saksa ja Norja.

Kun maailman vesivarat ovat loppuneet

Elokuvan tarina sijoittuu tulevaisuuteen ja kuvaa tilannetta, jossa maapallon vesivarat ovat loppuneet. Scifi-elokuvan tekemisessä on omat haasteensa. Veden vartijaan esimerkiksi lisätään jälkikäteen joitakin satoja efektejä.

– Tässä kuvataan ja luodaan jotakin sellaista, mitä ei ole reaalimaailmassa olemassa. Lopputulos ei saa näyttää siltä, että on käväisty kuvaamassa jossakin teurastamon pihalla, Mark Lwoff summaa.

Lwoffin mukaan Veden vartija on jo herättänyt kansainvälistä kiinnostusta.

– Saimme rakennettua nopeasti yhteistyökuviot, ja sekä sisällöllisten että kirjan maailmanlaajuisen myynnin takia elokuvalla on hyvät mahdollisuudet levitä.

Lwoff kuvaa kirjan ja elokuvan tarinaa yksiselitteisen huikeaksi.

– Kyseessä on tarina, jossa on ekologinen sanoma, ja joka korreloi hyvin tähän päivään. Lisäksi uskon, että meillä on iso tilaus nuorelle naissankarille, joka lähtee mukaan seikkailuun.

Veden vartija saa ensi-iltansa vuonna 2021.