Linnanmäen korona-altistus ei muuta käytäntöjä Särkänniemessä – toimitusjohtaja: "Myös maski päässä voi huvitella"

Melisa Koskinen on käyttänyt kasvomaskia keväästä saakka, koska työskentelee henkilökohtaisena avustajana vammaiselle lapselle. Miikka Varila / Yle

Särkänniemessä on huomattu, että välinpitämättömyys turvaohjeista on yleistynyt viime viikkoina.

Särkänniemessä on seurattu tarkkaan tietoja Linnanmäellä heinäkuussa sattuneesta korona-altistumisesta. Maanantaina uutisoitiin, että Linnanmäellä vieraili heinäkuun lopussa seurue, joka on altistanut muita koronavirukselle.

Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä pitää Linnanmäen tapausta "tosi harmillisena".

– Toisaalta pitää muistaa, että altistuminen ei tarkoita sitä, että ihminen on saanut tartunnan. Tapaus kuitenkin korostaa sitä, että turvavälejä pitää noudattaa ja pitää muistaa käyttää käsidesiä ja ottaa asia edelleen vakavasti, Seppälä sanoo.

Toimitusjohtaja Miikka Seppälän mukaan turvaohjeet tuppaavat unohtumaan erityisesti jonotustilanteissa. Miikka Varila / Yle

Seppälän mukaan huvipuistokävijöiden käytös on viime viikkoina mennyt selvästi huolettomampaan suuntaan.

– Suurin osa ihmisistä käyttäytyy tosi hyvin. Jonkin verran on niitä, jotka hetkellisesti unohtavat ja muistavat, kun muistutetaan. Ja sitten on niitä, jotka ajattelevat, että rajoitukset eivät koske heitä tai niistä ei enää tarvitse välittää.

Seppälän mukaan ilmiötä ei ollut vielä heinäkuun alussa, mutta viime viikkoina se on pikku hiljaa kasvanut.

Muistutuksia lisätään Särkänniemessäkin

Linnanmäen altistustapaus ei juurikaan vaikuta Särkänniemen käytäntöihin. Jo nyt jokaisen seurueen yhteystiedot otetaan talteen.

– Jokaisen puistoon tulevan pitää varata paikka etukäteen. Jos altistustilanne tulisi, voisimme lähettää viestin jokaiselle seurueelle. Pieni määrä lippuja on varattu myös portille, mutta silloinkin yhteystiedot tarvitaan, Seppälä sanoo.

Särkänniemessä jonotettiin tiistaina kunnon turvavälien kanssa. Huvipuistossa on lisätty turvallisuudesta kertovia kuulutuksia. Miikka Varila / Yle

Seppälän mukaan kuulutuksia turvallisuusasioista lisätään.

Heli Silventoinen pelkää, että turvallisuusohjeet eivät pysy lasten mielessä koko pitkää päivää. Neea ja Niko Punnonen ovat toista mieltä. "Säännöt on kerrattu niin moneen kertaan, että on ne jääneet aika hyvin päähän", Neea sanoo. Miikka Varila / Yle

Heli Silventoinen on tullut Punkaharjulta Särkänniemeen huvittelemaan Neea ja Niko Punnosen kanssa. Silventoinen sanoo, että Linnanmäen huvipuiston korona-altistus on ollut mielessä.** **

– Tilanne on vähän jännä. Olen tolkuttanut lapsille turvavälejä ja käsipesua, Silventoinen sanoo, mutta pitää mahdollisena, että varsinkin lapsilta turvaohjeet saattavat päivän mittaan unohtua.

– Täällä on paljon muitakin, ja kun on hieno paikka ja hauska päivä, niin kyllä se ote herpaantuu.

Anu Loponen (kuvassa keskellä) on tullut Särkänniemeen Iittalasta tokaluokalle menevien Maijun ja Tatun kanssa. Loponen uskoo, että aikuisten on helppo noudattaa turvaohjeita, mutta epäilee, että lapset eivät ole ihan niin innokkaita. Miikka Varila / Yle

Myös Iittalasta Tampereelle tullut Anu Loponen sanoo, että Linnanmäen uutinen mietitytti aamulla, ja huvipuistovierailua onkin pohjustettu keskusteluilla.

– Aika tiukoilla käskyillä ollaan liikkeellä. Me on uhkailtu, ettei mennä yhteenkään laitteeseen, jos ei osata pitää turvaväliä, Loponen sanoo.

Onnistuuko huvittelu maskin kanssa?

Tamperelaiset Aki ja Satu Karilahti tulivat sisään tiistaina ensimmäisten asiakkaiden joukossa. Jono liikkui nopeasti, mutta jonottajien käytöksessä oli hiukan toivomisen varaa.

– Eipä siinä paljoa ollut turvaväleistä tietoa, vaikka niistä muistuteltiin koko ajan, Aki Karilahti sanoo.

Tamperelaiset Aki ja Satu Karilahti verestivät nuoruusmuistojaan Särkänniemessä. Miikka Varila / Yle

Viime päivinä Suomessa on puhuttu paljon mahdollisesta maskisuosituksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on luvannut antaa lisätietoa suosituksesta torstaina. Maskikauppa on jo vilkastunut, mutta Särkänniemessä maskeja ei ihmisten kasvoilla juurikaan näy.

Poikkeuksen tekee akaalainen Melisa Koskinen. Hän on varustautunut vierailuun maskin lisäksi käsidesillä. Syynä on työ: hän toimii vammaisen lapsen henkilökohtaisena avustajana.

Melisa on käyttänyt työn takia maskia keväästä alkaen ja varannut huvipuistokäynnille kolme maskia.

– Kyllä siihen tottuu, mutta on siinä omat hankaluudet: maski hikoaa helposti ja painaa korvien taakse kun pidemmän aikaa pitää, Koskinen sanoo.

Särkänniemi on rajoittanut asiakasmääräänsä tänä kesänä reiluun 6 000 huvittelijaan päivässä. Miikka Varila / Yle

Huvipuiston toimitusjohtaja suhtautuu maskiasiaan rauhallisesti. Jos suositus tulee, niin sitä noudatetaan.

– Uskon, että myös maski päässä voi huvitella. Muissa maissa on puistoissa maskisuosituksia tai jopa -pakkoja olemassa, ja ihmiset huvittelevat tyytyväisinä maski päässä, Seppälä sanoo.

Satu Karilahti uskoo, että maskipakko ei estäisi vierailua huvipuistossa.

– Kyllä tultaisiin ja käytettäisiin toki maskia, jos se ohjeistus tulee, Karilahti sanoo.

Juttua korjattu kello 16.34: THL on luvannut lisätietoa maskisuosituksesta torstaina. Aiemmin jutussa luki, että THL antaisi torstaina uuden maskisuosituksen.

