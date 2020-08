Suomalainen tutkijaryhmä kaipaa tehokkaampia toimia koronan torjumiseksi – ehdottaa tiukempia toimia rajalla, testauksen ja jäljityksen oltava nopeampaa

Suomalainen tutkijaryhmä ehdottaa nykyistä tiukempia toimia koronan torjumiseksi. Ryhmän mielestä Suomen nykyinen strategia testaa, jäljitä ja eristä ei toimi tällä hetkellä riittävän nopeasti ja tehokkaasti.

Ryhmä julkaisi muistionsa tänään tiistaina (siirryt toiseen palveluun). Joukkoon kuuluu vajaat parikymmentä suomalaista tutkijaa eri tutkimusaloilta. Samainen ryhmä vetosi keväällä koronan tukahduttamisen ja tiukempien toimien puolesta.

Tutkijaryhmään kuuluva dosentin, solubiologi Pirta Hotulaisen mukaan muistio on suunnattu ennen kaikkea päättäjille. Tutkijaryhmän mukaan Suomen tämän hetkinen koronatilanne on hyvä ja sellaisena he haluavat sen jatkuvankin. Muistiossa esitettyjen toimien tavoitteena on estää epidemian paluu ja välttää mittavat sulkutoimet, ryhmä kertoo tiedotteessa.

– Kun mennään syksyyn ja meidän koko normaali elämä taas alkaa, niin olisi hyvä tarkistaa toimia, että ne ovat tehokkaita. Testaus ja jäljitys yksistään ei riitä, jos meillä on esimerkiksi isoja tapahtumia joihin ihmiset osallistuvat, sanoo lääketieteellisen tutkimuslaitos Minervan Hotulainen.

Ryhmän mukaan koronan toisen aallon torjumisessa on panostettava virustaudille altistuneiden mahdollisimman nopeaan ja tehokkaaseen jäljitykseen. Testiin pääsyn on oltava nopeaa ja vaivatonta, ja testauskapasiteettia on tarvittaessa pystyttävä lisäämään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomen testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 testiä päivässä.

Ryhmän mukaan Suomessa pitäisi olla tavoitteena, että vuorokauden sisällä koronatestissä käynyt saa tuloksen, hänen kontaktinsa jäljitetään ja asetetaan karanteeniin. Tutkijoiden mukaan tavoite on saavutettavissa, jos testaamista nopeutetaan ja mobiilisovellus on käytössä.

Esimerkiksi Uudellamaalla HUSLabissa testien analysointiin käytetty aika oli heinäkuun lopussa yhdestä kolmeen vuorokautta, todetaan muistiossa.

– Jäljityksellä on mahdollista löytää ne altistuneet oireettomat, joita on muuten todella vaikeaa havaita. Sen takia oireettomia, jotka epäilevät altistuneensa, kannattaisi testata.

Lue myös: Vähänkään oireilevat pitäisi testata, mutta ulkopaikkakuntalaisia käännytetään koronatesteistä – THL:n Salminen: Säästetään väärässä kohtaa ja se voi kostautua

Maski hyvä keino muiden joukossa

Tutkijaryhmä toteaa muistiossaan, että kun riittävän moni käyttää maskia, kaikkien tartuntariski pienenee. Ryhmän mielestä yleinen maskisuositus pitäisi olla etenkin aktiivisilla epidemia-alueilla.

Heidän mukaansa maskeja tarvitaan erityisesti tilanteissa, joissa ilmanvaihto on huono ja turvaetäisyyksien pitäminen on vaikeaa, kuten esimerkiksi joukkoliikennevälineissä ja sisätiloissa kokoontuessa.

Tutkijajoukko perustaa näkemyksensä maskien hyödyllisyydestä kansainväliseen tutkimustietoon. Tutkijaryhmä julkaisi viime viikolla myös tutkimuksensa, jonka mukaan kasvomaskeista on hyötyä. Tutkimuksessa käytettiin samaa aineistoa kuin sosiaali- ja terveysministeriön keväällä teettämässä selvityksessä, päätyen kuitenkin erilaiseen johtopäätökseen.

Lue myös: Uuden tutkimuksen mukaan kasvomaskeista on sittenkin hyötyä –ministeriö päätyi keväällä samalla aineistoilla eri tuloksiin

Tutkijaryhmän mukaan kaikkien tartuntariski pienenee, kun riittävän moni käyttää maskia. Esko Jämsä / AOP

THL kertoi sunnuntaina Ylelle, että se on suosittamassa kasvomaskien käyttöä julkisissa tiloissa.

– Olemme tästä hirmuiloisia. Maskit ovat yksi hyvä keino muiden keinojen joukossa estää tartuntoja. Siksi minusta on ollut kummallista, että niitä on vastustettu niin kovasti. Suositus on vain suositus, mutta se toki ohjaa ihmisten toimintaa, Hotulainen sanoo.

Helsinki-Vantaan lentokentän testauspiste hyvä alku

Tutkijaryhmä pitää Helsinki-Vantaan lentokentällä avattua näyttöönottopistettä hyvänä alkuna matkustajien testaamiselle rajalla. Ryhmän mielestä lisää toimia kuitenkin tarvitaan.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla aloitettiin maanantaina maahan saapuvien matkustajien koronavirustestaus. Eilen avatun terveysneuvonta- ja koronatestauspisteen tarkoituksena on lisätä koronaturvallisuutta. Testeihin ohjataan henkilöt, joilla on koronavirukseen viittaavia oireita tai jotka itse epäilevät saaneensa tartunnan. Kaikkia ei testata.

Lue lisää: Helsinki-Vantaan lentoaseman koronatestauspiste avautui – apulaiskaupunginjohtaja: "Helppous motivoi vapaaehtoiseen testiin"

Tutkijaryhmän mukaan etenkin riskimaista, eli matkustusrajoitusten piirissä olevista maista tulevia pitäisi velvoittaa toimittamaan Suomen rajalle saapuessaan todistus negatiivisesta koronavirustuloksesta.

Jos tällaista ei matkailijalla olisi mukana, pitäisi ryhmän mukaan matkailija ohjata lähimmälle testauspisteelle ja odottamaan testitulosta karanteenissa. Tämän lisäksi ryhmän mukaan kaikille maassa vieraileville pitäisi varmistaa helppo testiinpääsy.

Ryhmä on myös tiukempien karanteeniohjeiden kannalla.

– Uskon, että tällä tavalla useimmat, jotka tulisivat rajan yli, olisivat koronanegatiivisia. Voi olla, että tällainen toimi vaatisi lakiin tehtäviä muutoksia, ja totta kai näissä on aina monta puolta, joita on harkittava, Hotulainen pohtii.

Etätyötä pitäisi suosia, koska se on hyvä keino vähentää turhia kontakteja ja joukkoliikenteen ruuhkautumista. Silja Viitala / Yle

Etätyötä suosittava, massatapahtumille rajoituksia

Ryhmä toteaa muistiossaan, että valtion pitäisi rajoittaa esimerkiksi yli 500 ihmisen tilaisuuksien järjestämistä sekä baarien ja yökerhojen toimintaa niin kauan kuin Suomessa on uusia tartuntoja. Etätyötä pitäisi puolestaan suosia, koska se on hyvä keino vähentää turhia kontakteja ja joukkoliikenteen ruuhkautumista.

Ryhmän mukaan uhkaavassa epidemiatilanteessa on luovuttava vähemmän tärkeistä aktiviteeteista, kuten vapaa-ajan riennoista, jotta mahdollistetaan lasten turvallinen koulunkäynti ja turvallinen työssäolo niille, jotka eivät voi etätöitä tehdä.

– Kaikki tietää, että yökerhossa ei olla kahden metrin välein ja samoin yli 500 ihmisen tapahtumissa on hirvittävän suuri riski, että joukossa on oireeton koronaviruksen kantaja, joka tartuttaa monta ihmistä, Hotulainen sanoo.

Lue myös:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Maskisuosituksesta lisätietoa torstaina, Suomessa kaksi uutta kuolemaa ja 17 tartuntaa, Pariisissa suunnitellaan maskipakkoa myös ulkoilmaan