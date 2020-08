Etänä, konttorilla vai hybridinä? Työntekijällä on nyt loistotilaisuus vaikuttaa työhönsä, sillä tilanne on toinen kuin keväällä

Etätyösuositus palasi eilen ainakin muutamaan maakuntaan vain pari viikkoa poistumisensa jälkeen. Kyseisten alueiden yrityksille ja muillekin koronatilanteen pahentuminen tarkoittaa vähintääkin olemassa olleiden suunnitelmien päivittämistä.

Keväällä etätöihin, niillä joilla se oli mahdollista, rysähdettiin pitkälti yksilöitä kuuntelematta. Nyt tilanne on kuitenkin toinen. Valtioneuvoston suosituksessa suorastaan patisteltiin osapuolia neuvottelemaan järjestelyistä.

"Etätyöhön ei työnantaja voi yksipuolisesti määrätä eikä työtekijä tai virkamies omaehtoisesti jäädä pelkästään yleisen suosituksen perusteella, vaan siitä on aina erikseen sovittava työnantajan ja asianomaisen henkilön välillä." Valtioneuvoston luonnos etätyötä koskevasta suosituksesta

Miten siis toimia, jos haluaisi jatkaa etätöissä, jakaa työt etä- ja lähivuoroihin tai tulla päivittäin työpaikalle, vaikka työmatka julkisilla huolettaa?

Soittokierros SAK:n, STTK:n ja Akavan työelämä- ja työmarkkinajohtajille paljastaa, että nyt on työntekijöillä todellinen vaikuttamisen paikka.

Kaikki voittavat -tilanne on mahdollinen

Korkeakoulutettujen ja paljolti esimies- ja koulutus- ja asiantuntijatehtävissä toimivien akavalaisten keskuudessa etätyöt ovat olleet yleisiä.

– Työnantajalla on oikeus johtaa työtä. Mutta tässä tilanteessa, jossa on paljon uhkatekijöitä, pelkoja ja huolta terveydestä niin parhaaseen lopputulokseen päästäisiin jos työpaikalla pystyttäisiin käymään dialogia ja pohtimaan sitä mikä on näissä olosuhteissa juuri meidän työpaikalla paras tapa tehdä työtä, sanoo Akavan työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko.

Savinko näkee keskusteluissa "win-win" mahdollisuuden molemmille osapuolille.

– Tässä kurjuuden keskellä on mahdollisuus lisätä kahta tärkeää asiaa työelämässä eli tuottavuutta ja työhyvinvointia ja silloinhan se on sekä työnantajan ja työntekijän etu.

Jos siis on toiveita työjärjestelyistä, niin nyt kannattaa toimia.

– Kyllä aina kannattaa työnantajan kanssa neuvotella. Tuoda esiin mikä huolestuttaa ja mitkä on ne syyt toiveiden taustalla ja vielä tarjota ratkaisuakin. Yleensä yhteisymmärrys löytyy jonkinlaisena kompromissina, Savinko vinkkaa.

Myös toimihenkilökeskusjärjestön ammateissa siirryttiin paljon etätöihin. Hekin näkevät nyt mahdollisuuden vaikuttaa.

– Pidän tärkeänä, että näistä asioista keskustellaan työpaikoilla. Ehdottomasti pitää keskustella ja kuunnella työntekijöiden toiveita. Työntekijöillähän ei ole itsellä automaattisesti oikeutta jäädä vaikkapa etätöihin vaan siitä pitäisi sopia, sanoo STTK:n johtaja Katarina Murto.

Apuakin toiveidensa esittämiseen on mahdollista saada.

– Ilman muuta keskusteluun voi ottaa mukaan myös työsuojeluvaltuutetun tai luottamushenkilön. Hänen kanssaan voi sitten käydä työnantajan kanssa keskustelua hyvässä yhteishengessä ja pohtia yhdessä niitä vaihtoehtoja, Murto vinkkaa.

SAK:n ammattiliittojen työntekijöistä etätöissä on ollut harvempi, mutta jos esimerkiksi työmatkat julkisilla huolettavat asia pitäisi ottaa puheeksi.

– Varmasti voi neuvotella, mutta on tosiaan paljon ammatteja, joissa etämahdollisuutta ei ole ja ne, joissa se on mahdollista niin niissä paikallista sopimista on tehty jo pitkään. Kyllä tällaista on ollut ihan talo- ja yksilötasolla, SAK:n johtaja Heli Puura sanoo.

Mahdollisuuksien mukaan voi neuvotella työnantajan kanssa vaikkapa työajoista, jotta ei ole työmatkalla julkisissa juuri pahimpiin ruuhka-aikoihin.

Joka tapauksessa jos väkeä on vähemmän työpaikoilla ja työmatkoilla junissa, linja-autoissa ja raitiovaunuissa se voi lisätä myös niiden turvallisuutta, joilla ei ole ylipäätään mahdollista tehdä etätöitä.

Ruuhka-aikaan julkisissa ei välttämättä ole enää näin väljää. Henrietta Hassinen / Yle

Työnantajilla halua keskustella

Kaiken lisäksi työnantajillakin tuntuu olevan nyt halua kuunnella ja keskustella parhaista järjestelyistä kaikkien kannalta.

– Tämähän sujui niin hyvin viime keväänä työnantajien ja työntekijöiden välillä. Se osoittaa, että meillä on kykyä sopia paikallisesti näistä asioista, johtaja Ilkka Oksala Elinkeinoelämän keskusliitosta sanoo.

Oksala näkee, että entiseen, ennen koronaa olleeseen, työkulttuuriin ei ole muutenkaan enää paluuta.

– Nyt kun korona on vielä päällä töitä tehdään edelleen paljon enemmän etänä. Mutta on selvää, että koronan jälkeenkään ei enää palata siihen samaan vanhaan työpaikan läsnäolokulttuuriin. Työ varioituu valtavan paljon enemmän kuin se oli ennen koronaa ja vielä keväälläkin, kun miljoona ihmistä siirtyi kerralla etätöihin, Oksala ennustaa.

Toisin sanoen jatkossa yhä useampi tekee työtään paikasta riippumatta joustavasti.

– Luulen, että jatkossa jokainen meistä saa tehdä molempia. Se tulee vaihtelemaan työtilanteen, työntekijän ja työpaikan mukaan, Oksala visioi.

Työjärjestelyistä kannattaa siis neuvotella?

– Kyllä. Monilla työpaikoilla on päätetty soveltaa sellaista käytäntöä, että puolet tai kolmannes työntekijöistä on työpaikoilla ja loput etänä. Monella työpaikalla on myös otettu huomioon vuorojärjestelyissä esimerkiksi se, jos työntekijä itse tai perheessä on riskiryhmäläisiä, Oksala sanoo.

Tiiviisti täytetyt avokonttorit eivät ole vielä palaamassa. AOP

Tilaisuus paikalliseen sopimiseen

Työmarkkinapöytiin etä- ja lähityön tai sen eri vaihtoehtojen ehdoista ei olla menossa, sillä jo nykyisetkin työehdot ja uusi työaikalaki sisältävät mahdollisuuden erilaisiin järjestelyihin. Tässä kohtaa työelämän murrosta mieleisen ratkaisun löytäminen on siis työantajan ja työntekijän keskinäisten keskustelujen varassa.

Miltä kuullostaisi vaikkapa tällainen lopputulos?

– Unelmajärjestely olisi se, että työpaikoilla otettaisiin nämä etätyöajan opit hyödyksi. Mietittäisi miten juuri me tekisimme työtämme järkevimmällä ja tuottavuutta sekä työhyvinvointia eniten lisäävällä tavalla. Halukkaille olisi tarjolla niin etä- kuin läsnätyötäkin ja annettaisiin vielä ihmisille mahdollisuus tavoitteellisesti suunnitella ja toteuttaa työtänsä, Akavan Savinko unelmoi.

