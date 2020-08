Koronamaskin käyttö on pakollista monissa Euroopan maissa – useimmille määräykset tekevät loven omaan kukkaroon

Suomessa keskustelu kasvomaskeista on noussut uusille kierroksille, kun lomakauden päättyessä pelätään koronan toista aaltoa. Eri puolilla maailmaa ja useimmissa Euroopan maissakin jonkinasteinen maskipakko on ollut arkipäivää jo kuukausia.

Maskilinjausten yksityiskohdat vaihtelevat koronatilanteen, valtiomuotojen ja kulttuurin mukaan, mutta pohjoisemman Euroopan maissa yhteinen tekijä näyttäisi olevan ainakin itse hankittavien kasvosuojien käyttö joukkoliikenteessä.

Itävalta kiristi sääntöjä uudelleen

Itävalta otti maskipakon käyttöön yhtenä ensimmäisistä Euroopan maista jo maalis-huhtikuun taitteessa. Käyttö tuli pakolliseksi useimmissa julkisissa tiloissa sitä mukaa kun ne avautuivat koronasulusta.

Kesäkuussa määräyksiä kevennettiin niin, että määräys koski enää lähinnä julkista liikennettä ja palveluja, joissa turvavälin pitäminen on mahdotonta. Heinäkuun lopulla Itävallassa koronatartunnat lisääntyivät, ja siihen vastattiin määräämällä jälleen maskit pakollisiksi esimerkiksi kauppoihin.

Itävaltalaisviestinten mukaan suuret kauppaketjut ovat jakaneet ilmaisia maskeja niin keväällä kuin kesälläkin.

Wieniläisellä katukirpputorilla osa kävijoistä käytti maskeja, osa ei. Kuva on heinäkuun 25. päivältä. Alex Halada / AOP

Itävallassa käyttövelvoite tarkoittaa suu-nenäsuojaa, Mund-Nasen-Schutz, joka maan terveysministeriön mukaan suojaa muita kuin käyttäjäänsä estämällä pisaroita lentämästä yskiessä tai aivastaessa. Parhaaksi vaihtoehdoksi suositellaan puuvillaista maskia, mutta huivit ja liinatkin käyvät.

Saksassa käytännöt vaihtelevat osavaltioittain

Saksassa konkreettisista määräyksistä vastaavat osavaltiot. Säännöt vaihtelevat hieman, mutta kaikissa osavaltioissa on vähintään peitettävä suu ja nenä esimerkiksi julkisessa liikenteessä ja julkisilla paikoilla silloin, kun turvavälin pitäminen ei onnistu.

Yleistä kirjaimellista maskipakkoa Saksassa ei ole, eivätkä osavaltiot ainakaan pääsääntöisesti kustanna kansalaisille maskeja.

Esimerkiksi Baijerin osavaltio toteaa, että maskit ovat osa kansalaisen henkilökohtaista varustusta. Ala-Saksissa puolestaan korostetaan, että kyseessä ei ole maskipakko vaan velvoite peittää suu ja nenä tietyissä tilanteissa. Sairausvakuutuksesta suojavarusteita korvataan vain lääkärin määräämänä.

Asiaa valvotaan vaihtelevasti. Joissakin osavaltioissa velvollisuudesta luistamisesta voidaan sakottaa tuntuvasti, toisissa rangaistusta ei seuraa.

Ranskassa määräyksiä myös ulkokäytöstä

Ranskassa pakollinen suljetuissa julkisissa tiloissa on masque grand public eli suomeksi vaikkapa kansanmaski. Vähintään kankaista kasvomaskia on siis käytettävä käytännössä kaikissa julkisissa sisätiloissa.

Määräykset laajennettiin elokuun alusta koskemaan myös muun muassa kauppoja ja pankkeja. Ranskassa on annettu kymmeniä paikallisia määräyksiä maskien käyttämisestä myös ulkona, esimerkiksi Nizzassa, pohjoisessa Lillen kaupungissa ja rantalomakohteena tunnetussa Biarritzissa lähellä Espanjan rajaa.

Katuelämää Pohjois-Ranskan Lillessä 3. elokuuta. Kaupungissa on määrätty maskin käyttö pakolliseksi paikoin myös ulkona. Sebastian Courdji / AOP

Kustannukset maskeista lankeavat pääosin ranskalaisille itselleen, sillä Ranskan terveysministeriön mukaan monet ranskalaiset ovat jo viikkojen ajan varautuneet omilla kansanmaskeillaan ja niitä on saatavilla kohtuulliseen hintaan. Kaikkein vähävaraisimmille maskeja tarjotaan ilmaiseksi.

Terveysministeriön mukaan julkisiin tiloihin ei tule päästää ketään ilman kasvomaskia, ja maskin puuttumisesta voidaan rangaista 135 euron sakolla.

Belgiassa jaettiin ilmaisia maskeja

Belgiakin on vastikään tiukentanut uudestaan maskimääräyksiään, kun tartunnat ovat lisääntyneet. Maskia on käytettävä nyt oikeastaan kaikissa sisätiloissa kodin ulkopuolella sekä ostoskaduilla. Suosituksena on käyttää kankaista pestävää maskia, ja tarvittaessa huivit ja liinatkin käyvät.

Kyltti Brysselin ostoskadulla muistutti maanantaina kesän alennusmyynteihin saapuneita maskin käytön pakollisuudesta. Olivier Hoslet / EPA

Liittovaltio kustansi kesäkuussa 12 miljoonaa kangasmaskia jaettaviksi apteekeista eli suunnilleen yhden kansalaista kohti. Viranomaisten mukaan maski kestää 30 pesukertaa käsin ja 25 koneessa, joten kovin pitkäaikaista hyötyä maksuttomasta maskista ei ollut.

Maskin puuttumisesta voi Belgiassa seurata sama sakko kuin muidenkin koronamääräysten rikkomisesta: 250 euroa.

Englannissa maskipakko laajenee tällä viikolla

Britanniassa on tartuttu maskeihin vasta melko hiljattain, ja määräykset vaihtelevat maan eri osissa. Pohjois-Irlannissa ja Walesissa suu ja nenä on peitettävä julkisessa liikenteessä, Skotlannissa lisäksi kaupoissa. Muutoin näillä alueilla tyydytään suosittelemaan maskin käyttöä.

Englannissa maskit tulivat pakollisiksi joukkoliikenteessä ja kaupoissa heinäkuun lopulla, ja lauantaista lähtien määräys laajenee muun muassa elokuvateattereihin, museoihin, hotellien yleisiin tiloihin ja kirjastoihin. Ravintoloita tai pubeja määräys ei koske, jos niissä on pöytiintarjoilu.

Kertakäyttöisiä kasvomaskeja myynnissä Oxford Street -kadulla Lontoon keskustassa. Andy Rain / EPA

Englannissa viranomaisten käyttämä termi on face covering eli suomeksi vaikkapa kasvonpeite. Määritelmä on varsin väljä: Hallituksen mukaan kasvonpeite peittää turvallisesti nenän ja suun, ja siihen tarkoitukseen käyvät muun muassa itse tehdyt kangaspeitteet, huivit ja uskonnolliset asusteet.

Englannissa nenän ja suun suojaamisesta säätävän lain rikkomisesta voi saada noin sadan euron sakot.

Hollannissa pakko vain joukkoliikenteessä

Hollannissa säännöt ovat naapureita hieman löyhemmät. Suun ja nenän peittävä suoja on pakollinen vain julkisessa liikenteessä. Muutoin kasvomaskeja voi käyttää, mutta pakollista se ei ole.

Suojan suhteen ollaan kuitenkin tiukkoja. Viranomaisten mukaan huivit tai sukat eivät käy, vaan kasvoilla on oltava niet-medisch mondkapje eli suunsuoja, jota ei ole tarkoitettu sairaanhoitokäyttöön. Käytännössä suositellaan esimerkiksi yksinkertaisia puuvillamaskeja.

Ilman maskia joukkoliikenteessä matkustavalle voidaan määrätä 95 euron sakko.

Pohjoismaat pohtimassa

Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska ovat jo kuukausia poikenneet monista muista Euroopan maista. Mikään Pohjoismaista ei ollut antanut yleistä suositusta maskien käytöstä ennen kuin Tanska viime viikolla otti pienen askeleen.

Tanskan terveysviranomaisten mukaan kasvomaskia kannattaa käyttää, jos esimerkiksi julkisessa liikenteessä tai muussa julkisessa tilassa turvavälin pitäminen ei ole mahdollista.

Kööpenhaminan keskustassa liikuttiin maanantaina maskein ja ilman. Tanskassa uutisoitiin maskien tehneen nopeasti kauppansa sen jälkeen, kun viranomaiset esittivät uuden suosituksen. Francis Joseph Dean / AOP

Norjassa selvitetään parhaillaan, tulisiko maskien käytöstä antaa suositus. Ruotsissa suositukselle ei nyt nähdä tarvetta, mutta sitä pidetään mahdollisena, jos tautitilanne pahenee uudestaan. Suomessa lisätietoja maskisuosituksesta odotetaan torstaina.

Pitäisikö Suomen ottaa mallia jonkin maan maskikäytännöistä? Voit keskustella aiheesta 5.8. klo 23:een asti.

