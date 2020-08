Vesiskoottereiden nokkakolari johti poliisitutkintaan Akaassa – kuskeja ja skoottereiden luovuttajia epäillään rikoksesta

Kaksi vesiskootterikuskia törmäsi toisiinsa perjantaina Akaassa lähellä Toijalan satamaa. Poliisi tutkii onnettomuuteen johtaneita tapahtumia.

Molempia kuskeja epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisi totesi jo paikan päällä, että molemmat kuskit olivat liikkeellä selvin päin.

Kuskit loukkaantuivat turmassa niin, että vammat vaativat hoitoa. Vesiskootterit törmäsivät keulat vastakkain ja vaurioituivat merkittävästi.

Lähistöllä olleen veneen ja muiden vesiskoottereilla liikkeellä olleiden ansiosta paikalle saatiin nopeasti apua veden varaan joutuneille kuljettajille.

Luovuttajalla vastuu kuskin kyvyistä

Poliisi epäilee vesiliikennerikoksesta myös henkilöitä, jotka luovuttivat vesiskootterit kuskeille. Sääntely muuttui uuden vesiliikennelain myötä kesäkuun alussa.

Luovuttajalla on vastuu siitä, että kuljettajalla on riittävä ikä, kyky ja taito vesikulkuneuvon kuljettamiseen ja että hän saa riittävän opastuksen niiden turvalliseen käyttöön. Poliisi epäilee tässä vaiheessa esitutkintaa, että näin ei ole kaikilta osin tapahtunut. Alaikäisiä kuskit eivät olleet, mutta nyt tutkitaan olivatko kyvyt ja taidot kunnossa.

Poliisin mukaan vesiskoottereita lainataan ja vuokrataan reilusti aiempaa enemmän valtakunnalisesti, mutta myös Pirkanmaalla.

– Vanha ajatus siitä, että vesillä on vapaus kulkea, mutta vastuu on ankara kun jotain sattuu, pitää siis paikkaansa. Tästä Akaan tapahtumakin on valitettava esimerkki, toteaa poliisi tiedotteessa.

