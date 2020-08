Seksityöläisten ihmiskauppaan linkittyy suomalaisia yrityksiä, omistajat vuokraavat asuntoja prostituoiduille – Poliisi: “Ihan sikaa peliä”

Seksipalveluja on myyty myös tunnetuissa huoneistohotelleissa ja Airbnb-asunnoissa.

Kaksi Suomessa seksiä myyvää ulkomaalaista naista asui samassa kaksiossa parittajansa kanssa. Kun seksin ostaja oli saapumassa paikalle, parittaja lähti kaupungille. Toinen naisista meni usein kylpyhuoneeseen.

Naiset lähettivät viestin parittajalle asiakkaan poistuttua asunnosta. Naisten mielestä olisi ollut noloa, jos asiakas ja parittaja olisivat nähneet toisensa.

Kun parittaja tuli takaisin sisään, hän otti naisten saamat rahat. Parittaja peri naisilta 800 euroa viikossa majoituksesta ja muista kuluista. Se oli paljon enemmän kuin todelliset kulut.

Yllä oleva kuvaus on oikeuden viime vuoden ratkaisusta, jossa romanialainen parittaja tuomittiin vankeuteen Suomessa pitkään jatkuneesta ihmiskaupasta.

Rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson Helsingin poliisista tuntee tapauksen hyvin. Hän on tutkinut yli 20 vuotta paritus- ja ihmiskaupparikoksia.

Yle kertoi aiemmin tänään laajassa artikkelissa, miten järjestäytyneet rikollisryhmät toimivat Suomen seksikaupassa. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreina Suomessa on etenkin romanialaisia naisia. Tuhannet miehet Suomessa ovat ostaneet heiltä seksiä.

Ylen selvityksen perusteella parittajat ja heidän rikoskumppaninsa ovat vuokranneet naisille asuntoja niin suoraan yksityisiltä vuokranantajilta, Airbnb:n kautta kuin huoneistohotelleista.

Lyhyestä vuokra-ajasta voi pyytää korkeaa hintaa

Erikssonin mielestä paritusta pystyy torjumaan parhaiten, jos parittajien kontrollissa oleville seksin myyjille ei tarjota asuntoja.

Nykyisin useat henkilöt Suomessa kuitenkin vuokraavat omistamiaan tai vuokraamiaan asuntoja eteenpäin prostituutiota varten.

Jutussa olevat lainaukset ovat otteita tällaista toimintaa koskevista käräjäoikeuden tuomioista.

Kenneth Erikssonin mielestä prostituution avulla hyväksikäytettyä naista voi olla vaikeaa tunnistaa. Kun seksin ostaja menee asuntoon, kaikki voi ulkoisesti näyttää olevan kunnossa. Nainen voi olla silti ihmiskaupan uhri. Mårten Lampén / Yle

Motiivina on raha. Kun asunnon vuokraa lyhyeksi aikaa, siitä voi pyytää tavallista korkeampaa hintaa. Pääkaupunkiseudulla esimerkiksi kaksion vuokrasta on voitu veloittaa yli sata euroa päivässä tai jopa tuhat euroa viikossa.

– Helpointa olisi taklata asuntojen välittäjät. Jotkin heistä vuokraavat parittajille ja naisille yhä uudestaan samoja asuntoja, Eriksson sanoo.

Parituksessa on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä ja rikos on tehty erittäin suunnitelmallisesti ottaen huomioon se, että N.N. on perinyt vuokraa asunnoista 500–700 euroa viikko ja se, että molemmat asunnot ovat olleet pitkään pääasiassa parituskäytössä.

Erikssonin mukaan isot tunnetut vuokranvälittäjät toimivat Suomessa vastuullisesti ja tekevät tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa, mutta ongelmia on yksityishenkilöiden ja pienten yritysten osalta.

Suomessa on jopa perustettu yrityksiä, joiden liiketoiminnan ytimessä on vuokra-asuntojen välittäminen prostituoiduille.

– Jotkut näistä toimijoista pelaavat ihan sikaa peliä. Olemme voineet varoittaa toiminnasta useita kertoja, mutta meitä ei ole kuunneltu. Poliisi selvittelee parhaillaankin tällaisia tapauksia, Eriksson sanoo.

N.N. on vuokrannut yhteensä usealla eri kerralla ainakin 7 asuntoa Helsingissä, 7 asuntoa Espoossa ja yhtä Tampereella... Vastaajan järjestämissä asunnoissa on työskennellyt prostituoituina yhteensä eri ajankohtina ainakin kaksitoista henkilöä… Saaduista rahoista prostituoidut ovat antaneet 50 % N.N.:lle.

Suomessa asuntoa seksipalvelujen myymistä varten tietoisesti vuokraava henkilö syyllistyy paritukseen. Tällaisissa tapauksissa vuokraa maksetaan luultavasti prostituutiosta saaduista rahoista.

Paritukseksi katsotaan usein kaikenlainen toiminta, jossa “välikäsi” edistää seksin ostajan ja myyjän kaupantekoa ja hyötyy toiminnasta rahallisesti.

Toistakymmentä tuomiota asunnon vuokraamisesta prostituutioon

Ylen selvityksen mukaan Suomessa on annettu viime vuosina toistakymmentä paritustuomiota henkilöille, jotka ovat vuokranneet asuntoja seksityöläisille joko omissa nimissään tai yrityksensä kautta.

Toiminta on voinut kestää viikoista pariin vuoteen. Vuokratuloina saatu rikollinen hyöty on ollut jopa kymmeniä tuhansia euroja vuodessa.

N.N.:n toimien on edellä todettu liittyneen seksipalvelujen tarjoamiseen käytettyjen asuntojen etsimiseen, vuokraamiseen ja riidatta myös asuntojen kalustamiseen. N.N.:n toimet lehti-ilmoitusten jättämisen osalta ovat mahdollistaneet sen, että kielitaidottomat prostituoidut ovat saaneet asiakaskontakteja Suomessa kyseisissä huoneistoissa harjoitettuun toimintaan.

Osa tuomituista on auttanut prostituoituja myös muilla tavoin, esimerkiksi välittämällä heille asiakkaita tai luomalla profiileja netin seksinmyynti-palstoille. Joskus osa vuokranmaksusta on voitu kuitata niin, että prostituoitu on antanut asunnon haltijalle seksiä.

Tuomittujen saamat rangaistukset ovat yleensä olleet sakkoja tai lyhyehköä ehdollista vankeutta.

Vastaaja on myöntänyt saaneensa poliisilta tietää, että syytteessä kuvatuissa hänen vuokraamassaan huoneistossa oli tapahtunut korvausta vastaan sukupuoliyhteyksiä tai niihin rinnastettavia seksuaalisia tekoja. Vastaaja on myöntänyt, ettei hän ollut ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin ilmoituksen saatuaan.

Ylen tiedossa on myös kaksi tapausta, joissa hotellin ja huoneistohotellin omistajat majoittivat naisia, joiden tiesivät antavan tiloissaan maksullista seksiä.

Jälkimmäinen omistaja suhtautui asiaan välinpitämättömästi myös poliisin yhteydenoton jälkeen.

Henkilökuntaa koulutetaan tunnistamaan prostituution piirteitä

Parittajat vuokraavat asuntoja yleensä enintään pariksi viikoksi. Kiinni jäämisen riski kasvaa, mitä kauemmin pysyy samassa osoitteessa.

Prostituoitujen netti-ilmoitusten kuvissa ulkomaiset naiset poseeraavat lähes aina siististi mutta yksinkertaisesti kalustetuissa asunnoissa. Tämä viittaa siihen, että kyse ei ole naisten omasta kodista vaan lyhytaikaisesta majoituksesta.

Ylen selvityksessä paljastui, että maksullisia seksipalveluita on annettu esimerkiksi Forenomin ja Omenahotellin huoneissa.

Forenom pyytää asiakkailta henkilötiedot varausta varten. Tarvittaessa kysytään lisätietoa majoituksen tarkoituksesta ja esimerkiksi kopio passista. Kuvan huone ei liity paritukseen. Eveliina Matikainen

Forenomin Suomen-maajohtaja Johanna Ali vahvistaa, että yrityksen tietoon on tullut tällaisia tapauksia.

Hän kertoo Forenomin suhtautuvan ihmiskauppaan vakavasti. Yhtiö kouluttaa henkilökuntaansa tunnistamaan prostituutioon viittaavia piirteitä. Epäilyttäviin varauksiin pystytään puuttumaan usein jo ennen majoituksen alkamista.

Yhtiö seuraa huoneistojen varauskantaa epäilyttävän toiminnan varalta. Majoitusyritykset ja viranomaiset ylläpitävät listaa henkilöistä, joille huoneita ei vuokrata.

Asiakkaiden pitää antaa varausta varten henkilötiedot. Tarvittaessa voidaan kysyä lisätietoa majoituksen tarkoituksesta ja pyytää kopiota passista. Kaikkien taustoja ja majoitussyitä ei voida selvittää yksityiskohtaisesti.

– Ihmisillä on liikkumisen vapaus ja oikeus yksityisyyden suojaan myös majoitustarpeissa, Ali sanoo.

Saman ovikoodin jatkuva käyttö voi paljastaa laittoman toiminnan

Omenahotellit-ketju oli jo vuosia sitten otsikoissa, kun sen tiloja käytettiin seksin myymiseen.

Valvontaprosesseja on kehitetty, mutta yrityksen tietoon tulee edelleen tällaisia tapauksia, kertoo Omenahotellien toimitusjohtaja Kati Niemelä.

Omenahotellien huoneisiin pääsee henkilökohtaisella ovikoodilla, joka lähetetään asiakkaalle tekstiviestillä ja sähköpostilla varauksen alkamispäivänä.

Sähköisen kulunseurannan avulla voidaan katsoa minuuttitasolla, kuinka usein tiettyyn huoneeseen mennään sisään. Mahdollinen väärinkäytös voi paljastua, jos huoneessa rampataan poikkeuksellisen paljon. Omena-hotellien yleisissä tiloissa on valvontakameroita.

Omenahotellissa majoittuva saa ovikoodin, jolla pääsee vain tiettyyn kerrokseen ja tietyn käytävän varrella olevaan huoneeseen. Ulkopuolisia ei saa majoittua huoneessa. Kuvan hotelli ei liity prostituutioon. Mirva Ekman / Yle

Myös siivoojia on ohjeistettu havainnoimaan ja raportoimaan tavallisesta poikkeavaa toimintaa. Joskus ilmoitus epäillystä prostituutiosta voi tulla toiselta asiakkaalta.

Jos sääntöjä rikotaan, varaus perutaan ja asianomaiset henkilöt poistetaan hotellista. Henkilökunta ilmoittaa poliisille, jos huomaa mitään rikolliseen toimintaan viittaavaa.

– Kokemuksemme mukaan ongelma onkin pitkälti siirtynyt vuokrattaviin asuntoihin, joissa ei ole mahdollisuuksia seurata vuokralaisten toimintaa, Niemelä sanoo.

