Testauskapasiteetti kuormittunut pääkaupunkiseudulla, viime viikko yksi kesän vilkkaimmista – uusia näytteenottolinjoja avataan

Erityisesti Espoon ja Vantaan näytteenottopisteissä on ollut viivettä testien suhteen.

HUSin johtajaylilääkäriä tämän viikon sijaistava tukielin- ja plastiikkakirurgian toimialajohtaja Jarkko Pajarinen kertoo, että viime viikko ja viikonloppu olivat kesän vilkkaimpia koronatestauksen suhteen.

Koko korona-ajan ennätysviikosta ei ole kyse, mutta testejä otettiin niin paljon, että testauskapasiteetti oli toden teolla kuormitettuna.

– Ei ihan olla absoluuttisessa huippumäärässä testien suhteen, mutta hyvin korkealla tasolla kyllä. Kuormitus on korkealla, Pajarinen kertoo.

– Eritoten Espoon ja Vantaan näytteenottopisteissä on ollut viivettä testien suhteen. Erityisesti Peijaksen ja Jorvin näytteenottopisteissä kävi aiempaa enemmän ihmisiä.

Pajarisen mukaan on vaikea sanoa, minkä takia ihmiset ovat aktivoituneet näytteenoton suhteen. Mutta vaikka näytteenottopisteet ovat ruuhkautuneet, Pajarinen näkee asian myös positiivisena.

– Kyllähän se on yksi niistä keinoista epidemian hillitsemiseen, että saadaan kiinni mahdollisimman suuri osa niistä, joilla infektio on.

Kuormitus aiheuttaa jonotusaikojen venymistä

Kuormitus on aiheuttanut sen, että jonotusajat voivat venyä useampaan päivään.

– Näitä ongelmia on lähdetty monella rintamalla ratkomaan. Uusia näytteenottolinjoja on avautumassa ihan lähipäivinä, ne lisäävät kapasiteettia merkittävästi. Ja meillä on jatkosuunnitelmiakin olemassa, Pajarinen sanoo.

Uusien näytteenottolinjojen pystyttäminen ja toiminnan käynnistäminen vie aina useamman päivän.

– Ei tällaiset ihan heti tapahdu, mutta lisäkapasiteettia on kuitenkin konkretisoitumassa Espooseen ja ydinkampusalueelle Meilahden alueelle lähipäivinä, Pajarinen kertoo.

Espoon Matinkylään tulee Pajarisen mukaan keskiviikkona toinen drive-in testikaista jo yhden siellä olevan lisäksi.

Lisäksi HUSissa keskustellaan lisähenkilöstön palkkaamisesta. Yhtenä ratkaisumallina olisi myös näytteenoton jakaminen tasaisemmin eri pisteille pääkaupunkiseudulla. Koko Hyksin alueen kapasiteettia voitaisiin hyödyntää tasaisemmin, kun ylikuormitetuilta näytteenottopisteiltä ohjattaisiin kevyemmin käytetyille pisteille.

Korjattu 4.8.2020 kello 16.08: Korjattu otsikkoa. Kyseessä on yksi kesän vilkkaimmista viikoista, ei vilkkain.

